ผลประกอบการ UnitedHealth Group: การเติบโตที่แข็งแกร่ง (Healthy growth)

บริษัทผู้นำในตลาดบริการด้านสุขภาพและประกันสุขภาพของสหรัฐฯ เคยเผชิญกับหลายไตรมาสที่ค่อนข้างท้าทาย แต่ผลประกอบการล่าสุดเริ่มสะท้อนสัญญาณว่าบริษัทอาจกำลังฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยผลไตรมาส 1 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด และราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกือบ 10% ในการซื้อขายวันนี้
รายได้ (Revenue):
- อยู่ที่ 111.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบรายปี
- สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 109 พันล้านดอลลาร์
กำไร (EPS):
- EPS อยู่ที่ 7.23 ดอลลาร์
- สูงกว่าคาดการณ์ที่ประมาณ 6.6 ดอลลาร์
- เพิ่มขึ้นประมาณ 5%
แนวโน้มทั้งปี (Guidance):
- ปรับเพิ่ม EPS เป้าหมายทั้งปีจาก 17.75 เป็น 18.25 ดอลลาร์
- สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ประมาณ 17.8 ดอลลาร์
ประเด็นสำคัญ: อัตราส่วนต้นทุนทางการแพทย์ (Medical Cost Ratio)
นักลงทุนให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดนี้เป็นพิเศษ เพราะเป็นปัจจัยหลักของกำไรในธุรกิจประกันสุขภาพ
- บริษัทสามารถลด medical cost ratio ลงมาอยู่ที่ 83.9%
- สะท้อนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำกำไรที่ดีขึ้นโดยตรง
ภาพรวม
ท่ามกลางความต้องการบริการสุขภาพในสหรัฐฯ ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัวของกำไรและการปรับปรุงประสิทธิภาพดังกล่าว อาจช่วยให้บริษัทก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากก่อนหน้านี้ไปได้อย่างชัดเจน และกลับเข้าสู่ช่วงการเติบโตที่มั่นคงอีกครั้ง
UNH.US (D1)
ราคาหุ้นได้ปรับตัวกลับขึ้นมาใกล้บริเวณขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวแบบสะสมตัว (consolidation channel) เงื่อนไขสำคัญสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องคือการเบรกทะลุโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งบริเวณ 360–380 อย่างชัดเจน หากเกิดขึ้นจริง ราคามีโอกาสเคลื่อนไหวตามแนวโน้มขาขึ้น (trendline สีส้ม) ที่กำลังปรับตัวสูงขึ้น แหล่งที่มา: xStation5
ผลประกอบการภาคกลาโหม: RTX Corporation, Thales Group และ Northrop Grumman
USA Rare Earth เข้าซื้อเหมืองแร่หายากสำคัญในบราซิล ⛏️
ผู้เล่นรายใหม่ใน Ecosystem ของ Google? Marvell จุดชนวนปฏิกิริยาของตลาด
วอลล์สตรีทจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่? 🗽 ไฮไลต์จากฤดูกาลประกาศผลประกอบการของ S&P 500