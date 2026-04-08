08:29 · 8 เมษายน 2026

UnitedHealth Group – การตัดสินใจเกี่ยวกับ Medicaid หนุนราคาหุ้น

UnitedHealth Group คือผู้นำที่ชัดเจนในตลาดประกันสุขภาพเอกชนของสหรัฐฯ แม้สภาพตลาดโดยรวมจะยังมีความท้าทาย แต่ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นมากกว่า 7% ในวันนี้

ปัจจัยหลักที่หนุนการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ มาจากการตัดสินใจของ Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) หน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการประกันสุขภาพภาครัฐ “Medicaid” ของสหรัฐฯ

โดย Medicaid เป็นโครงการประกันสุขภาพที่รัฐบาลสนับสนุนสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปัจจุบันมีผู้ใช้งานประมาณ 70 ล้านคนในสหรัฐฯ

การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

หน่วยงานกำกับดูแล Medicaid ได้ประกาศ ปรับเพิ่มอัตราการชดเชย (reimbursement rates) ขึ้น 2.48% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

ในเชิงปฏิบัติ หมายความว่า บริษัทประกันสุขภาพจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ margin ของธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัว

ปฏิกิริยาตลาด

หลังข่าวดังกล่าว หุ้นกลุ่มประกันสุขภาพสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงและเกิดภาวะ “euphoria” ในตลาด

  • UnitedHealth Group +7%
  • CVS Health +เกือบ 5%
  • Alignment Healthcare +15%
  • Evolent Health +11%

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก Bank of America ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นในกลุ่มนี้ด้วย

ภาพรวมเชิงพื้นฐาน

ข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 หลังปิดตลาดวันที่ 7 เมษายน

ตลาดคาดการณ์ว่า:

  • EPS อยู่ที่ประมาณ 6.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น
  • รายได้ราว 110,000 ล้านดอลลาร์

UNH.US (D1)

 

บริษัทผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้ว โดยปัจจุบันมูลค่าหุ้นยังคงอยู่ในช่วง consolidation channel ระยะยาวประมาณหนึ่งปี หลังจากการปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2024 ถึงต้นปี 2025

คำถามคือ การตัดสินใจด้านเงินสนับสนุน Medicaid จะสามารถช่วยให้หุ้น หลุดกรอบการ consolidation ได้หรือไม่?

แหล่งข้อมูล: xStation5

8 เมษายน 2026, 17:07

📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง
8 เมษายน 2026, 16:08

การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀
8 เมษายน 2026, 16:06

NZDUSD: การตัดสินใจเชิง Hawkish ของ RBNZ และ TACO trade หนุนค่าเงิน NZD 🚀
8 เมษายน 2026, 16:04

ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉
