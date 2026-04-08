UnitedHealth Group – การตัดสินใจเกี่ยวกับ Medicaid หนุนราคาหุ้น

UnitedHealth Group คือผู้นำที่ชัดเจนในตลาดประกันสุขภาพเอกชนของสหรัฐฯ แม้สภาพตลาดโดยรวมจะยังมีความท้าทาย แต่ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นมากกว่า 7% ในวันนี้
ปัจจัยหลักที่หนุนการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ มาจากการตัดสินใจของ Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) หน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการประกันสุขภาพภาครัฐ “Medicaid” ของสหรัฐฯ
โดย Medicaid เป็นโครงการประกันสุขภาพที่รัฐบาลสนับสนุนสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปัจจุบันมีผู้ใช้งานประมาณ 70 ล้านคนในสหรัฐฯ
การเปลี่ยนแปลงสำคัญ
หน่วยงานกำกับดูแล Medicaid ได้ประกาศ ปรับเพิ่มอัตราการชดเชย (reimbursement rates) ขึ้น 2.48% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ในเชิงปฏิบัติ หมายความว่า บริษัทประกันสุขภาพจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ margin ของธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัว
ปฏิกิริยาตลาด
หลังข่าวดังกล่าว หุ้นกลุ่มประกันสุขภาพสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงและเกิดภาวะ “euphoria” ในตลาด
- UnitedHealth Group +7%
- CVS Health +เกือบ 5%
- Alignment Healthcare +15%
- Evolent Health +11%
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก Bank of America ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นในกลุ่มนี้ด้วย
ภาพรวมเชิงพื้นฐาน
ข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 หลังปิดตลาดวันที่ 7 เมษายน
ตลาดคาดการณ์ว่า:
- EPS อยู่ที่ประมาณ 6.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- รายได้ราว 110,000 ล้านดอลลาร์
UNH.US (D1)
บริษัทผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้ว โดยปัจจุบันมูลค่าหุ้นยังคงอยู่ในช่วง consolidation channel ระยะยาวประมาณหนึ่งปี หลังจากการปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2024 ถึงต้นปี 2025
คำถามคือ การตัดสินใจด้านเงินสนับสนุน Medicaid จะสามารถช่วยให้หุ้น หลุดกรอบการ consolidation ได้หรือไม่?
แหล่งข้อมูล: xStation5
