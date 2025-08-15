ปฏิทินเศรษฐกิจ: วอลล์สตรีทจับตายอดค้าปลีก-ผลิตอุตสาหกรรม-ความเชื่อมั่น UoM

-
ตลาดหุ้นปรับขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์
โฟกัส: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM, การหมดอายุออปชันรายเดือน (Monthly OpEx) และการประชุม Trump–Putin (อัปเดตแรกคาดราว 19:00 GMT)
หุ้นตะวันตกเคลื่อนไหวเชิงบวก ขณะที่ดัชนีจีนอ่อนตัวจากข้อมูลเศรษฐกิจต่ำกว่าคาด ฟิวเจอร์ CHN.cash ร่วง
Alibaba (BABA.US) จะประกาศงบ 9:30 GMT
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าก่อนชุดข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้
ปฏิทินเศรษฐกิจ
12:30 GMT – สหรัฐฯ
ยอดค้าปลีก (ก.ค.) คาด 0.6% m/m (เดิม 0.6%)
ยอดค้าปลีกพื้นฐาน คาด 0.3% (เดิม 0.5%)
ราคาส่งออก คาด 0.1% (เดิม 0.5%)
ราคานำเข้า คาด 0.1% (เดิม 0.1%)
ดัชนีการผลิต NY Fed (ส.ค.) คาด 0 (เดิม 5.5)
12:30 GMT – แคนาดา
ยอดขายส่ง คาด 0.7% (เดิม 0.1%)
ยอดขายภาคการผลิต คาด 0.4% (เดิม -0.9%)
13:15 GMT – สหรัฐฯ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ก.ค.) คาด 0% (เดิม 0.3%)
14:00 GMT – สหรัฐฯ
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM (เบื้องต้น ส.ค.) คาด 62 (เดิม 61.7)
ดัชนีภาวะปัจจุบัน คาด 67.5 (เดิม 68)
ดัชนีความคาดหวัง คาด 58.4 (เดิม 57.7)
เงินเฟ้อคาดการณ์ 1 ปี 3.4% (เท่าเดิม)
เงินเฟ้อคาดการณ์ 5 ปี 4.5% (เดิม 4.4%)
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ คาด 0.2% (เดิม 0%)
