ปฏิทินเศรษฐกิจ: วอลล์สตรีทจับตายอดค้าปลีก-ผลิตอุตสาหกรรม-ความเชื่อมั่น UoM

15:43 15 สิงหาคม 2025

  • ตลาดหุ้นปรับขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์

  • โฟกัส: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM, การหมดอายุออปชันรายเดือน (Monthly OpEx) และการประชุม Trump–Putin (อัปเดตแรกคาดราว 19:00 GMT)

  • หุ้นตะวันตกเคลื่อนไหวเชิงบวก ขณะที่ดัชนีจีนอ่อนตัวจากข้อมูลเศรษฐกิจต่ำกว่าคาด ฟิวเจอร์ CHN.cash ร่วง

  • Alibaba (BABA.US) จะประกาศงบ 9:30 GMT

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าก่อนชุดข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้

  •  

    ปฏิทินเศรษฐกิจ

  • 12:30 GMT – สหรัฐฯ

    • ยอดค้าปลีก (ก.ค.) คาด 0.6% m/m (เดิม 0.6%)

    • ยอดค้าปลีกพื้นฐาน คาด 0.3% (เดิม 0.5%)

    • ราคาส่งออก คาด 0.1% (เดิม 0.5%)

    • ราคานำเข้า คาด 0.1% (เดิม 0.1%)

    • ดัชนีการผลิต NY Fed (ส.ค.) คาด 0 (เดิม 5.5)

  • 12:30 GMT – แคนาดา

    • ยอดขายส่ง คาด 0.7% (เดิม 0.1%)

    • ยอดขายภาคการผลิต คาด 0.4% (เดิม -0.9%)

  • 13:15 GMT – สหรัฐฯ

    • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ก.ค.) คาด 0% (เดิม 0.3%)

  • 14:00 GMT – สหรัฐฯ

    • ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM (เบื้องต้น ส.ค.) คาด 62 (เดิม 61.7)

      • ดัชนีภาวะปัจจุบัน คาด 67.5 (เดิม 68)

      • ดัชนีความคาดหวัง คาด 58.4 (เดิม 57.7)

      • เงินเฟ้อคาดการณ์ 1 ปี 3.4% (เท่าเดิม)

      • เงินเฟ้อคาดการณ์ 5 ปี 4.5% (เดิม 4.4%)

    • สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ คาด 0.2% (เดิม 0%)

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
