📈 ตลาดกระทิงยูเรเนียมเร่งตัว หุ้นกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อ Uranium Energy Corp พุ่ง 35%

ยูเรเนียมกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง
ราคายูเรเนียมพุ่งขึ้นจนดันหุ้นที่เกี่ยวข้องแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคายูเรเนียมอยู่ที่ 85.25 ดอลลาร์ต่อปอนด์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 18 เดือน
ตลาดกำลังประเมินมากขึ้นว่าเป็นการผสานกันระหว่างความต้องการเชิงโครงสร้างที่เพิ่มขึ้น และแรงซื้อเพิ่มเติมจากกองทุนลงทุน หุ้นของบริษัทอย่าง Uranium Energy Corp (UEC.US) ในสหรัฐฯ, Cameco (CCJ.US) ของแคนาดา และ Kazatomprom (KAP.UK) ซึ่งเป็นผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลกจากคาซัคสถาน ต่างทำกำไรได้ในระดับประวัติศาสตร์จากการกลับมาของพลังงานนิวเคลียร์อย่างแข็งแกร่ง
ในความคิดเห็นล่าสุด Bank of America ระบุว่า คาดว่าราคายูเรเนียมจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2026 และความสนใจของนักลงทุนจะยังคงเน้นไปที่ผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น Cameco มากกว่าบริษัทเหมืองขนาดเล็ก
ตลาดกระทิงยูเรเนียมกลับมาแล้ว — หลังจากเกือบ 20 ปี
ราคายูเรเนียมกลับมาฟื้นตัวอย่างมากแล้ว แต่ยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในช่วงตลาดกระทิงก่อนหน้านี้ในปี 2007 อย่างชัดเจน ภาคอุตสาหกรรมเคยได้รับแรงกระแทกจากภัยพิบัติฟุกุชิมะ แต่ปัจจุบันเรื่องเล่ากำลังเปลี่ยนไปอีกครั้ง—ยูเรเนียมถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากที่สุดในโลกที่กำลังต้องการพลังงานที่มั่นคงและขยายได้
แหล่งข้อมูล: Cameco
ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคายูเรเนียมให้ปรับตัวขึ้น
1) วัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์และการฟื้นตัวของอุปสงค์ระยะยาว
การพุ่งขึ้นของยูเรเนียมสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำลังขาขึ้น และการฟื้นตัวของอุปสงค์ในระยะยาว พลังงานนิวเคลียร์ถูกมองว่าเป็นฐานสำคัญของการผลิตไฟฟ้าที่เสถียรและมีการปล่อยก๊าซต่ำ ซึ่งจำเป็นต่อการขยายศักยภาพการประมวลผลและป้อนพลังงานให้ AI
2) แนวทางนโยบายพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ เปลี่ยนไป
แรงผลักดันทางการเมืองกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ภายในประเทศสหรัฐฯ ใหม่ สัญญาณจากตลาดชี้ว่า บางข้อกำหนดด้านใบอนุญาตสำหรับโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียม (enrichment facilities) อาจได้รับการผ่อนคลาย และประเด็นการขยายโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ กลับขึ้นสู่วาระนโยบายอีกครั้ง
3) ปรับตัวจากมาตรการคว่ำบาตรและการเข้าถึงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์รัสเซียที่ลดลง
ธีมเชิงโครงสร้างสำคัญคือการปรับตัวของตลาดต่อข้อจำกัดจากมาตรการคว่ำบาตรและการเข้าถึงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์รัสเซียที่ลดลง การลดการพึ่งพายูเรเนียมรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ความสนใจในการร่วมมือกับพันธมิตรตะวันตก เช่น Cameco และ Centrus เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพอุปทานและเติมช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น
4) แรงซื้อจากกองทุนและตลาดกายภาพที่รุนแรงขึ้น
ความต้องการลงทุนกลับมาเด่นชัดอีกครั้ง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่มีการถือครองยูเรเนียมจริง (physical-backed vehicles) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่ากองทุน Sprott ในแคนาดาซื้อยูเรเนียมถึง 100,000 ปอนด์ ซึ่งยิ่งตอกย้ำมุมมองว่าทุนสถาบันกลับเข้ามาในภาคนี้ด้วยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น
5) พลังงานนิวเคลียร์ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI เพิ่มความต้องการพลังงานที่เชื่อถือได้สูง ซึ่งทำให้ข้อโต้แย้งว่าพลังงานนิวเคลียร์จะกลายเป็นเสาหลักในการป้อนพลังงานให้ศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานหนักแข็งแกร่งขึ้น ส่งผลสนับสนุนมุมมองอุปสงค์ยูเรเนียมในอนาคต
6) อุปทานสำรอง (secondary supply) หดตัว
ในระยะกลางถึงยาว ตลาดอาจเริ่มรับรู้ถึงการลดลงของอุปทาน “ที่มีสภาพคล่อง” จากคลังสินค้า วัสดุที่ผ่านการแปรรูปใหม่ และแหล่งสำรองอื่น ๆ ซึ่งในอดีตเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดพรีเมียมราคาขึ้นเมื่อตลาดโลกเริ่มตึงตัว
7) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ในเอเชียเป็นฐานของอุปสงค์ระยะยาว
แรงกดดันขาขึ้นในระยะยาวอาจทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีการใช้งานหน่วยนิวเคลียร์ใหม่ โดยเฉพาะในจีนและอินเดีย รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ที่นิวเคลียร์กำลังมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงาน
แนวโน้มอุปสงค์: ตลาดเห็นช่องว่างเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืน
การประมาณการของอุตสาหกรรมชี้ว่า อุปสงค์ยูเรเนียมทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 28% ภายในปี 2030 ซึ่งหมายถึงแรงกดดันต่อยูทิลิตี้ในการเพิ่มการป้องกันความเสี่ยง (hedging) แข่งขันกันมากขึ้นเพื่อแย่งชิงวัสดุที่มีอยู่ และกดดันราคาสปอตให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความผันผวนยังเป็นส่วนหนึ่งของเกม แต่ปัจจัยพื้นฐานกำลังแข็งแกร่งขึ้น
ตลาดยูเรเนียมโดยธรรมชาติมีความผันผวนสูงและมักมีการแกว่งตัวแรง แต่ก็มีสัญญาณเพิ่มขึ้นว่า “ความวิตกกังวล” ระยะสั้นสามารถอยู่ร่วมกับแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้ โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการทำสัญญาที่เพิ่มขึ้น การซื้อของยูทิลิตี้ และบทบาทที่ขยายตัวของพลังงานนิวเคลียร์ในพอร์ตพลังงานโลก
หุ้น Uranium Energy Corp (UEC.US)
Uranium Energy Corp เป็นบริษัทผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ หุ้นทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้ โดยขึ้นเหนือ 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเพิ่มขึ้นมากกว่า 36% ตั้งแต่ต้นปี
Source: xStation5
หุ้นของ Centrus Energy — บริษัทสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดและแทบจะเป็นรายเดียวในตลาดที่เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปยูเรเนียม — ทำผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในช่วงนี้ โดยล่าสุดหุ้นเด้งกลับขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบนกราฟรายวัน (200-day moving average) และกลับมาเดินหน้าในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง
Source: xStation5
หุ้นของ Cameco ซึ่งเป็นผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ 117 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Source: xStation5
