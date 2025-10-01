อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: US JOLTS เพิ่มขึ้นเล็กน้อย, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ลดลง ❗US100 ปรับขึ้นเล็กน้อย

08:31 1 ตุลาคม 2025

US JOLTS และ CB Consumer Confidence – ภาพรวมตลาด

  • US JOLTS Job Openings: 7.227 ล้านตำแหน่ง (คาด 7.2M, ก่อนหน้า 7.181M)

  • US CB Consumer Confidence: 94.2 (คาด 96, ก่อนหน้า 97.4 ปรับใหม่ 94.2)

หลังรายงานข้อมูล ‘ผสม’ ของสหรัฐฯ ดัชนี US100 ปรับขึ้นเล็กน้อย สะท้อนตัวเลข JOLTS ที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ถูกถ่วงด้วยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ต่ำกว่าคาดและถูกปรับลดจากเดิม

ตลาดวอลล์สตรีทยังคงอ่อนแรงเมื่อวานนี้ และอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ตามรายงานของ Conference Board ความคาดหวังเงินเฟ้อเฉลี่ย 12 เดือนปรับตัวขึ้นหลังจากลดลงติดต่อกันสามเดือน และแตะ 6.2% ในเดือนสิงหาคม จาก 5.7% ในเดือนกรกฎาคม แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 7%

 

Source: xStation5

หุ้น:
