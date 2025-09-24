US OPEN: ตลาดยังไม่กังวลเศรษฐกิจถดถอย รอคำพูดพาวเวลล์วันนี้

ตลาดการเงินดูเหมือนไม่สนใจความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐ มุมมองหลักคือเศรษฐกิจจะลงจอดแบบนุ่มนวล ซึ่งถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวภายใต้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
ดัชนีหุ้นสหรัฐทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องทุกวัน กระแสหุ้นเทคโนโลยียังเร่งตัวขึ้น จากความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน AI โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง หลายบริษัททยอยประกาศลงทุนระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูลและโซลูชัน AI แนวโน้มนี้ยังหนุนบรรยากาศเชิงบวกและลดความกังวลภาวะชะลอตัว
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
วันนี้นักลงทุนจับตาคำกล่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยชี้ทิศทางตลาดระยะสั้น หากมีการพูดถึงความเสี่ยงถดถอยหรือการจำเป็นต้องตรึงดอกเบี้ยสูง อาจกระตุ้นการปรับฐาน แต่หากมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น จะยิ่งหนุนแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
US500 (กรอบเวลา H1)
สัญญาล่วงหน้า S&P 500 (US500) ขยับขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้า เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้บรรยากาศโดยรวมยังเป็นบวกและโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่ง แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในคืนนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้นำความคาดหวังด้านนโยบายการเงินและทิศทางตลาดหุ้นระยะสั้น
Source: xStation5
ข่าวบริษัท
-
Boeing (BA.US) หุ้นขึ้นประมาณ 3% แตะใกล้ 216 ดอลลาร์ หลังมีรายงานว่าสหรัฐและจีนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาสั่งซื้อเครื่องบินขนาดใหญ่จาก Boeing แม้ยังไม่เปิดเผยจำนวนและรุ่นของเครื่องบิน ดีลนี้อาจส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทและช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนก่อนตลาดเปิด
-
ACM Research (ACMR.US) หุ้นพุ่งกว่า 6% ไปที่ 38.50 ดอลลาร์ หลังประกาศเข้าร่วม S&P SmallCap 600 Index แทน WK Kellogg Co. ที่คาดว่าจะถูกซื้อโดย Ferrero Group การเข้าดัชนีนี้เพิ่มความน่าสนใจต่อกองทุนขนาดเล็กและสถาบันนักลงทุน
-
Firefly Aerospace (FLY.US) หุ้นปรับลดประมาณ 10% หลังรายงานผลประกอบการครั้งแรกในฐานะบริษัทมหาชน แม้รายได้เติบโตและมีคำสั่งซื้อรอส่งมอบ 1.1 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนกังวลเรื่องขาดทุนสูงและอัตราการใช้เงินสดเร็ว
-
Kenvue (KVUE.US) หุ้นขึ้นราว 4% ในการซื้อขายช่วงเช้า แม้มีคำเตือนจากรัฐบาลทรัมป์เกี่ยวกับการใช้ไทลินอลในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงออทิซึมในเด็ก หุ้นฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ยังลดลงกว่า 25% ใน 6 เดือนที่ผ่านมา จากข่าวความกังวลด้านพัฒนาการเด็ก