US OPEN: ตลาดยังไม่กังวลเศรษฐกิจถดถอย รอคำพูดพาวเวลล์วันนี้

08:37 24 กันยายน 2025

ตลาดการเงินดูเหมือนไม่สนใจความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐ มุมมองหลักคือเศรษฐกิจจะลงจอดแบบนุ่มนวล ซึ่งถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวภายใต้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

ดัชนีหุ้นสหรัฐทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องทุกวัน กระแสหุ้นเทคโนโลยียังเร่งตัวขึ้น จากความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน AI โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง หลายบริษัททยอยประกาศลงทุนระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูลและโซลูชัน AI แนวโน้มนี้ยังหนุนบรรยากาศเชิงบวกและลดความกังวลภาวะชะลอตัว

วันนี้นักลงทุนจับตาคำกล่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยชี้ทิศทางตลาดระยะสั้น หากมีการพูดถึงความเสี่ยงถดถอยหรือการจำเป็นต้องตรึงดอกเบี้ยสูง อาจกระตุ้นการปรับฐาน แต่หากมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น จะยิ่งหนุนแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

สัญญาล่วงหน้า S&P 500 (US500) ขยับขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้า เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้บรรยากาศโดยรวมยังเป็นบวกและโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่ง แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในคืนนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้นำความคาดหวังด้านนโยบายการเงินและทิศทางตลาดหุ้นระยะสั้น

 

ข่าวบริษัท

  • Boeing (BA.US) หุ้นขึ้นประมาณ 3% แตะใกล้ 216 ดอลลาร์ หลังมีรายงานว่าสหรัฐและจีนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาสั่งซื้อเครื่องบินขนาดใหญ่จาก Boeing แม้ยังไม่เปิดเผยจำนวนและรุ่นของเครื่องบิน ดีลนี้อาจส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทและช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนก่อนตลาดเปิด

  • ACM Research (ACMR.US) หุ้นพุ่งกว่า 6% ไปที่ 38.50 ดอลลาร์ หลังประกาศเข้าร่วม S&P SmallCap 600 Index แทน WK Kellogg Co. ที่คาดว่าจะถูกซื้อโดย Ferrero Group การเข้าดัชนีนี้เพิ่มความน่าสนใจต่อกองทุนขนาดเล็กและสถาบันนักลงทุน

  • Firefly Aerospace (FLY.US) หุ้นปรับลดประมาณ 10% หลังรายงานผลประกอบการครั้งแรกในฐานะบริษัทมหาชน แม้รายได้เติบโตและมีคำสั่งซื้อรอส่งมอบ 1.1 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนกังวลเรื่องขาดทุนสูงและอัตราการใช้เงินสดเร็ว

  • Kenvue (KVUE.US) หุ้นขึ้นราว 4% ในการซื้อขายช่วงเช้า แม้มีคำเตือนจากรัฐบาลทรัมป์เกี่ยวกับการใช้ไทลินอลในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงออทิซึมในเด็ก หุ้นฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ยังลดลงกว่า 25% ใน 6 เดือนที่ผ่านมา จากข่าวความกังวลด้านพัฒนาการเด็ก

26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
