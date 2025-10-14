US OPEN: เขียวนำทางวอลล์สตรีท

- วอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้น หลังทรัมป์ผ่อนปรนท่าทีเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของจีน
- เบสเซนต์กังวลต่อผลกระทบของการปิดรัฐบาลต่อเศรษฐกิจ
- ราคาของ โลหะหายาก พุ่งขึ้นจากมาตรการจำกัดการส่งออก
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวในวันจันทร์ หลังจากปิดสัปดาห์ก่อนด้วยทิศทางลบอย่างรุนแรง
หลังจากการปรับตัวลงต่อเนื่องและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ นักลงทุนเริ่มเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ด้วยท่าทีที่ดีขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้ดัชนีหลัก ได้แก่ S&P 500, Dow Jones และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย มีความพยายามกู้คืนการขาดทุน แม้ว่าภาวะจิตวิทยาตลาดยังคงเปราะบาง
ความตึงเครียดบางส่วนบนวอลล์สตรีทผ่อนคลายลง หลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผ่อนปรนถ้อยคำต่อจีน และแสดงความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเจรจาการค้ากันอย่างสร้างสรรค์ ผู้เล่นในตลาดตีความเรื่องนี้ว่าเป็นสัญญาณของการลดความตึงเครียดระหว่างสองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก
อย่างไรก็ตาม ความเห็นจาก รัฐมนตรีคลัง S. Bessent กลับส่งผลตรงกันข้าม ระบุว่าการปิดรัฐบาลที่ยืดเยื้อเริ่มส่งผลกระทบจริงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากสหรัฐฯ ตลาดจึงตอบสนองต่อปัจจัยทางการเมืองและท่าทีของนักลงทุนมากกว่าตัวเลขเชิงสถิติในวันนี้
ที่มา: Bloomberg Finance Lp
ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทั่วกระดานในวันนี้ โดย กลุ่มเทคโนโลยี (IT) ยังคงเป็นผู้นำการเติบโต
ตามมาด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมและการเงิน ที่ทำผลงานได้ดีเช่นกัน แม้จะอ่อนตัวกว่าเล็กน้อย
US100 ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในวันศุกร์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน
จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง โดย EMA 50 วัน ซึ่งไม่ได้ถูกทดสอบจากแรงขายตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน อาจยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ
ข่าวบริษัท
-
บริษัทกลุ่มที่เรียกว่า “Magnificent 7” ฟื้นตัวหลังการปรับฐานในวันศุกร์
-
Nvidia (NVDA.US) ปรับขึ้นกว่า 2% ในช่วงเปิดตลาด
-
ผู้นำตลาดรายอื่นปรับขึ้นประมาณ 1%
-
-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ โลหะหายาก ปรับตัวขึ้นอย่างมาก หลังจีนประกาศจำกัดการส่งออกและการขายต่อของโลหะหายากและผลิตภัณฑ์ที่มีโลหะเหล่านี้
-
Critical Metals ขึ้น 20%
-
MP Materials (MP) ขึ้น 8%
-
-
Estee Lauder บริษัทด้านความงาม ปรับขึ้นกว่า 4% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจาก Goldman Sachs
-
Warner Bros ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อ ปรับขึ้น 4% หลังปฏิเสธข้อเสนอซื้อจาก Paramount แหล่งข่าวไม่เป็นทางการระบุว่าจำนวนเงินที่เสนอถือว่าต่ำเกินไป
-
Rocket Lab บริษัทด้านอวกาศ ปรับขึ้นกว่า 6% หลัง Morgan Stanley แสดงความมั่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท orbital carrier “Neutron”
ที่มา: xStation 5
