US OPEN: แรงกดดันต่อตลาดสหรัฐฯ ท่ามกลางการปิดทำการของรัฐบาล

โดยรวม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงเปิดตลาดวันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดัน ดัชนี ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 0.9% ขณะที่ S&P 500 ร่วงราว 0.5%
บรรยากาศเชิงลบส่วนหนึ่งมาจากคำเตือนของธนาคารลงทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับฐานตลาด และความอ่อนแรงในกลุ่มเทคโนโลยี นักลงทุนยังคงระมัดระวัง รอข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเพิ่มเติมและผลประกอบการของบริษัทในสภาพแวดล้อมตลาดที่ท้าทาย
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสยังดำเนินอยู่และมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดอย่างมาก หลังปิดตลาดวันนี้ ผู้เล่นเทคโนโลยีรายสำคัญ เช่น AMD และ Arista Networks คาดว่าจะเปิดเผยผลประกอบการ
นักลงทุนจะติดตามตัวเลขเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาจให้แนวทางเกี่ยวกับทิศทางตลาดในอนาคต และความต่อเนื่องของการปรับตัวขึ้นล่าสุด AMD มุ่งเน้นไปที่โซลูชัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ขณะที่ Arista Networks มุ่งขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลและคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น
เบื้องหลัง ตลาดยังได้รับผลกระทบจาก การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม การปิดหน่วยงานของรัฐ เช่น BLS, BEA และ Census Bureau ทำให้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายรายการล่าช้า ตัวอย่างเช่น รายงาน JOLTS เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนแรงงานในวันนี้จะไม่ถูกเผยแพร่
การขาดข้อมูลเหล่านี้เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุน และทำให้การประเมินสภาพเศรษฐกิจรวมถึงทิศทางนโยบายของ Fed ทำได้ยากขึ้น ขณะที่ข้อมูลจากภาคเอกชน เช่น ดัชนี PMI และการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังสามารถใช้อ้างอิงได้ แต่ไม่สามารถทดแทนสถิติของรัฐบาลที่ขาดหายไปได้อย่างเต็มที่
US500 (H1 Interval)
ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง แสดงถึงการปรับฐานระยะสั้นภายในแนวโน้มขาลงโดยรวม ความระมัดระวังของนักลงทุนเป็นที่เห็นได้ชัด สะท้อนถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและการรอผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของความเชื่อมั่นตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา
จากมุมมองทางเทคนิค การฟื้นตัวระยะสั้นยังไม่สามารถผ่านระดับแนวต้านสำคัญหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำให้แรงกดดันจากฝั่งอุปทานยังคงสูง ความเชื่อมั่นปัจจุบันบ่งชี้ถึง ความระมัดระวังสูง และรายงานเศรษฐกิจมหภาครวมถึงผลประกอบการที่จะมาถึงอาจกำหนดทิศทางถัดไปของดัชนี
ที่มา: xStation5
ข่าวบริษัท
-
Uber (UBER.US) ยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างมาก ร่วงประมาณ 7–8% หลังรายงานผลประกอบการ Q3 2025 แม้รายได้และกำไรจะเกินความคาดหมาย นักลงทุนกลับกังวลเกี่ยวกับ คาดการณ์กำไรไตรมาส 4 ที่ระมัดระวัง ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ การเติบโตสองหลักของจำนวนการเดินทางและรายได้ยังไม่เพียงพอที่จะลดความกังวล ส่งผลให้มีการขายหุ้นออก
-
Pfizer (PFE.US) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.3% หลังรายงานผลประกอบการ Q3 2025 เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ บริษัทยังปรับเพิ่ม คาดการณ์กำไรทั้งปี สนับสนุนความมั่นใจของนักลงทุน แม้รายได้จะลดลง 6% YoY
-
Merck (MRK.US) ปรับตัวขึ้นราว 2% หลังทำข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ Blackstone Life Sciences โดย Merck จะได้รับเงินสูงสุด 700 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาการรักษามะเร็งนวัตกรรม
-
Palantir Technologies (PLTR.US) รายงานผลประกอบการ Q3 2025 เกินความคาดหมาย และยังปรับเพิ่ม คาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 และทั้งปี เนื่องจากความต้องการเทคโนโลยี AI ที่เพิ่มขึ้น และการครองตำแหน่งแข็งแกร่งในสหรัฐฯ โดยเฉพาะในภาครัฐและเชิงพาณิชย์
แม้ผลประกอบการจะดี หุ้น Palantir กลับร่วงประมาณ 7% สะท้อนการ ทำกำไรของนักลงทุน
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉