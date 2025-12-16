อ่านเพิ่มเติม
08:41 · 16 ธันวาคม 2025

US OPEN: บรรยากาศเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความ มองโลกในแง่ดีเล็กน้อย

ประเด็นหลัก
US100
ดัชนี
ประเด็นหลัก

  • จีนเผยกลยุทธ์ต่อสหรัฐฯ และ Nvidia: นักลงทุนจับตาการตอบสนองของจีนต่อบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ โดยเฉพาะ Nvidia

  • คำสั่งซื้อขนาดใหญ่ H200: ความต้องการสินค้า H200 พุ่งขึ้นอย่างชัดเจน

  • Intel ซื้อสตาร์ทอัพ AI: ขยายการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

  • ผู้สร้างเครื่องดูดฝุ่น Romba ล้มละลาย: ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและซัพพลายเชน

  • ผู้ผลิตทองคำได้ประโยชน์จากราคาสูงขึ้น: ราคาทองที่ปรับตัวสูงช่วยหนุนกำไรของเหมืองทอง

US Market Open: เริ่มสัปดาห์ด้วย ความเชื่อมั่นปานกลางถึงบวก ดัชนีหลักในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.4%

ประเด็นเด่น:

  • Nvidia และจีน: หลังการเจรจาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตัวแทนจีนระบุว่า ชิป Nvidia ไม่ใช่ตัวต่อรองอย่างที่สหรัฐฯ คิด แหล่งข่าว Bloomberg Tech ระบุว่าจีน ชอบลงทุนในผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากกว่า แทนที่จะพึ่งพาโซลูชันสำเร็จรูปจากสหรัฐฯ ซึ่งสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:

  • NY Empire Index: -3.9 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 9.6

  • ต่อมานักลงทุนจะจับตาสุนทรพจน์จาก สมาชิก FOMC – Williams และ Miran

  • US100 (D1): เคลื่อนไหวบวกตามตลาดโดยรวม

 

เทคนิค: Technology Index (US100)

  • ดัชนีเทคโนโลยียังคงสะท้อนการ เกิดรูปแบบ RGR (Head & Shoulders)

  • การซื้อขายวันนี้เป็นอีกครั้งที่ตลาดพยายาม ล้มล้างรูปแบบดังกล่าว

  • ระดับสำคัญสำหรับผู้ซื้อ: 26,000 และ FIBO 23.6 — ต้องผ่านจุดนี้เพื่อยกเลิกรูปแบบ

  • ระดับสำคัญสำหรับผู้ขาย: ต้องดึงราคาลงอย่างน้อยใกล้ แนวคอ ~24,200 เพื่อให้รูปแบบ RGR มีโอกาสเกิดขึ้น

ข่าวบริษัทสำคัญวันนี้:

  • Adobe (ADB.US): บริษัทด้านการลงทุนออกคำแนะนำเชิงลบสำหรับบริษัท IT Services รวมถึง Adobe หุ้นลดลง ประมาณ 1%

  • Immunome (IMNM.US): บริษัท Biotechnology เผยผลการทดลองทางคลินิกเชิงบวก หุ้นปรับตัวขึ้น กว่า 20%

  • iRobot (IRBT.US): ผู้ผลิตหุ่นยนต์ “Roomba” ประกาศ ล้มละลาย หุ้นร่วง ประมาณ 70%

  • AngloGold (AU.US): ผู้ผลิตทองคำยังได้รับแรงหนุนจากความต้องการโลหะมีค่า หุ้นขึ้น กว่า 2%

  • Texas Instruments (TXN.US): ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เฉพาะทางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนาล็อก หุ้นลดลง ประมาณ 2% หลังคำแนะนำเชิงลบจากธนาคารการลงทุน โดยระบุว่าเป็นบริษัทที่ ดึงดูดน้อยในบริบทความต้องการ AI

  • Nvidia (NVDA.US): ผู้ผลิตซอฟต์แวร์และชิ้นส่วน AI ฟื้นตัวบางส่วนหลังความล้มเหลวในการเจรจาเมื่อวันศุกร์ มีคำสั่งซื้อชิป H200 ขนาดใหญ่จากบริษัทจีน หุ้นเพิ่ม ประมาณ 1% แต่การทำธุรกรรมยังรอการยืนยันจากจีน

  • Intel (INTC.US): ผู้ผลิตโปรเซสเซอร์เข้าซื้อสตาร์ทอัพ AI SambaNova System มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ หุ้นเพิ่ม ประมาณ 1%

