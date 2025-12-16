US OPEN: บรรยากาศเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความ มองโลกในแง่ดีเล็กน้อย

-
จีนเผยกลยุทธ์ต่อสหรัฐฯ และ Nvidia: นักลงทุนจับตาการตอบสนองของจีนต่อบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ โดยเฉพาะ Nvidia
คำสั่งซื้อขนาดใหญ่ H200: ความต้องการสินค้า H200 พุ่งขึ้นอย่างชัดเจน
Intel ซื้อสตาร์ทอัพ AI: ขยายการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ผู้สร้างเครื่องดูดฝุ่น Romba ล้มละลาย: ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและซัพพลายเชน
ผู้ผลิตทองคำได้ประโยชน์จากราคาสูงขึ้น: ราคาทองที่ปรับตัวสูงช่วยหนุนกำไรของเหมืองทอง
US Market Open: เริ่มสัปดาห์ด้วย ความเชื่อมั่นปานกลางถึงบวก ดัชนีหลักในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.4%
ประเด็นเด่น:
Nvidia และจีน: หลังการเจรจาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตัวแทนจีนระบุว่า ชิป Nvidia ไม่ใช่ตัวต่อรองอย่างที่สหรัฐฯ คิด แหล่งข่าว Bloomberg Tech ระบุว่าจีน ชอบลงทุนในผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากกว่า แทนที่จะพึ่งพาโซลูชันสำเร็จรูปจากสหรัฐฯ ซึ่งสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านได้ทุกเมื่อ
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:
NY Empire Index: -3.9 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 9.6
ต่อมานักลงทุนจะจับตาสุนทรพจน์จาก สมาชิก FOMC – Williams และ Miran
US100 (D1): เคลื่อนไหวบวกตามตลาดโดยรวม
Source: xStation5
เทคนิค: Technology Index (US100)
ดัชนีเทคโนโลยียังคงสะท้อนการ เกิดรูปแบบ RGR (Head & Shoulders)
การซื้อขายวันนี้เป็นอีกครั้งที่ตลาดพยายาม ล้มล้างรูปแบบดังกล่าว
ระดับสำคัญสำหรับผู้ซื้อ: 26,000 และ FIBO 23.6 — ต้องผ่านจุดนี้เพื่อยกเลิกรูปแบบ
ระดับสำคัญสำหรับผู้ขาย: ต้องดึงราคาลงอย่างน้อยใกล้ แนวคอ ~24,200 เพื่อให้รูปแบบ RGR มีโอกาสเกิดขึ้น
ข่าวบริษัทสำคัญวันนี้:
Adobe (ADB.US): บริษัทด้านการลงทุนออกคำแนะนำเชิงลบสำหรับบริษัท IT Services รวมถึง Adobe หุ้นลดลง ประมาณ 1%
Immunome (IMNM.US): บริษัท Biotechnology เผยผลการทดลองทางคลินิกเชิงบวก หุ้นปรับตัวขึ้น กว่า 20%
iRobot (IRBT.US): ผู้ผลิตหุ่นยนต์ “Roomba” ประกาศ ล้มละลาย หุ้นร่วง ประมาณ 70%
AngloGold (AU.US): ผู้ผลิตทองคำยังได้รับแรงหนุนจากความต้องการโลหะมีค่า หุ้นขึ้น กว่า 2%
Texas Instruments (TXN.US): ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เฉพาะทางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนาล็อก หุ้นลดลง ประมาณ 2% หลังคำแนะนำเชิงลบจากธนาคารการลงทุน โดยระบุว่าเป็นบริษัทที่ ดึงดูดน้อยในบริบทความต้องการ AI
Nvidia (NVDA.US): ผู้ผลิตซอฟต์แวร์และชิ้นส่วน AI ฟื้นตัวบางส่วนหลังความล้มเหลวในการเจรจาเมื่อวันศุกร์ มีคำสั่งซื้อชิป H200 ขนาดใหญ่จากบริษัทจีน หุ้นเพิ่ม ประมาณ 1% แต่การทำธุรกรรมยังรอการยืนยันจากจีน
Intel (INTC.US): ผู้ผลิตโปรเซสเซอร์เข้าซื้อสตาร์ทอัพ AI SambaNova System มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ หุ้นเพิ่ม ประมาณ 1%
