US OPEN: วอลล์สตรีทจับตารายงานการประชุม FOMC

หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดปีใหม่อย่างอ่อนตัว
-
การปรับตัวลดลงล่าสุดบางส่วนเกิดจาก การทำกำไรทางภาษี (tax-loss harvesting) และ การจัดพอร์ตสิ้นปี
-
หลังสหรัฐฯ และแคนาดาเปลี่ยนเป็น T+1 settlement cycle ในปี 2024 นักลงทุนที่ต้องการล็อกกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีภาษี 2025 ต้องดำเนินการซื้อขายภายในวันจันทร์หรือตลอดเซสชันวันนี้
-
วอลล์สตรีทจะเปิดทำการตามปกติในวันส่งท้ายปี แต่ ตลาดยุโรปหลายแห่งจะปิดหรือทำการสั้นลง
รายงานการประชุม FOMC
-
เวลา 19:00 GMT, Federal Reserve จะเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุด
-
ในการประชุมนี้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจลดดอกเบี้ยอีกครั้ง แต่ไม่เป็นเอกฉันท์ แสดงถึง ความเห็นที่แตกต่างภายในคณะกรรมการ
-
หากรายงานสื่อถึงความพร้อมในการรักษาแนวทาง dovish ช่วงหลายวันข้างหน้าอาจเห็น Santa Claus Rally ต่อเนื่อง ซึ่งตามประวัติศาสตร์มักยาวไปจนถึงสองสัปดาห์แรกของมกราคม
แนวโน้มทางเทคนิค (Technical Outlook)
-
ฟิวเจอร์ส US500 ยังคงปรับตัวลง แม้ฟื้นตัวบางส่วนจากจุดต่ำสุดระหว่างวันเมื่อวาน
-
นักลงทุนยังคงรอดู รายงาน FOMC
-
US500 ซื้อขาย ต่ำกว่า 6,950 จุดเล็กน้อย แต่ยังอยู่เหนือ Fibonacci retracement 23.6% ของขาขึ้นหลังการรีโรล
-
หากแรงทำกำไรยังต่อเนื่องหลังปี 2025 ที่แข็งแกร่ง การเบรกแนวรับปัจจุบันอาจทำให้ดัชนีลงไปทดสอบ 6,888 จุด ซึ่งตรงกับ Fibonacci 50% และ แนวโน้มขาขึ้นหลัก
ข่าวบริษัท (Corporate News)
Meta Platforms (META.US)
-
ประกาศซื้อกิจการ สตาร์ทอัพ AI สัญชาติสิงคโปร์ Manus มูลค่าประมาณ $2 พันล้าน
-
Manus เชี่ยวชาญด้าน AI agents สำหรับอัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น คัดกรอง CV, วางแผนการเดินทาง และการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น
-
หุ้น Meta ปรับขึ้น 0.1% เมื่อเปิดตลาด และเพิ่มขึ้น 12.5% YTD
Tesla (TSLA.US)
-
ประกาศตัวเลขการส่งมอบรถในไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าคาดการณ์ของ Bloomberg
-
คาดส่งมอบ 422,850 คันใน Q4 ลดลง 15% YoY เทียบกับการคาดการณ์ลด 10%
-
แม้คาดการณ์ออกมาอ่อนตัว หุ้นกลับปรับขึ้น 0.65% ซื้อขายใกล้จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ และปีนี้ปรับขึ้น เกือบ 14%
หุ้นเหมืองโลหะมีค่า (Precious Metals Miners)
-
ภาคเหมืองฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังจากการขายหนักของ ทองคำและเงิน ในช่วงเปิดสัปดาห์
-
Barrick Gold (B.US) และ Newmont (NEM.US) ปรับขึ้นประมาณ 2%
-
Freeport-McMoRan (FCX.US) ได้รับแรงซื้อเช่นกัน จาก สัญญาณการฟื้นตัวของตลาดทองแดงที่ยาวที่สุดตั้งแต่ปี 2017
Daily Summary: Holiday Commodity Fever
US OPEN: ความคึกคักกลับมาในช่วงต้นสัปดาห์
EU ปรับบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี — บทบาทในการแข่งขันระหว่าง EU และสหรัฐฯ
ข่าวเด่นวันนี้: ความกังวลใน กลุ่มเทคโนโลยี กดดันตลาดปรับตัวลดลง