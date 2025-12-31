อ่านเพิ่มเติม
09:29 · 31 ธันวาคม 2025

US OPEN: วอลล์สตรีทจับตารายงานการประชุม FOMC

Meta
หุ้น
META.US, Meta Platforms Inc - class A
-
-
Tesla
หุ้น
TSLA.US, Tesla Inc
-
-
US500
ดัชนี
-
-

หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดปีใหม่อย่างอ่อนตัว

  • การปรับตัวลดลงล่าสุดบางส่วนเกิดจาก การทำกำไรทางภาษี (tax-loss harvesting) และ การจัดพอร์ตสิ้นปี

  • หลังสหรัฐฯ และแคนาดาเปลี่ยนเป็น T+1 settlement cycle ในปี 2024 นักลงทุนที่ต้องการล็อกกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีภาษี 2025 ต้องดำเนินการซื้อขายภายในวันจันทร์หรือตลอดเซสชันวันนี้

  • วอลล์สตรีทจะเปิดทำการตามปกติในวันส่งท้ายปี แต่ ตลาดยุโรปหลายแห่งจะปิดหรือทำการสั้นลง

รายงานการประชุม FOMC

  • เวลา 19:00 GMT, Federal Reserve จะเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุด

  • ในการประชุมนี้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจลดดอกเบี้ยอีกครั้ง แต่ไม่เป็นเอกฉันท์ แสดงถึง ความเห็นที่แตกต่างภายในคณะกรรมการ

  • หากรายงานสื่อถึงความพร้อมในการรักษาแนวทาง dovish ช่วงหลายวันข้างหน้าอาจเห็น Santa Claus Rally ต่อเนื่อง ซึ่งตามประวัติศาสตร์มักยาวไปจนถึงสองสัปดาห์แรกของมกราคม

แนวโน้มทางเทคนิค (Technical Outlook)

  • ฟิวเจอร์ส US500 ยังคงปรับตัวลง แม้ฟื้นตัวบางส่วนจากจุดต่ำสุดระหว่างวันเมื่อวาน

  • นักลงทุนยังคงรอดู รายงาน FOMC

  • US500 ซื้อขาย ต่ำกว่า 6,950 จุดเล็กน้อย แต่ยังอยู่เหนือ Fibonacci retracement 23.6% ของขาขึ้นหลังการรีโรล

  • หากแรงทำกำไรยังต่อเนื่องหลังปี 2025 ที่แข็งแกร่ง การเบรกแนวรับปัจจุบันอาจทำให้ดัชนีลงไปทดสอบ 6,888 จุด ซึ่งตรงกับ Fibonacci 50% และ แนวโน้มขาขึ้นหลัก

 

ข่าวบริษัท (Corporate News)

Meta Platforms (META.US)

  • ประกาศซื้อกิจการ สตาร์ทอัพ AI สัญชาติสิงคโปร์ Manus มูลค่าประมาณ $2 พันล้าน

  • Manus เชี่ยวชาญด้าน AI agents สำหรับอัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น คัดกรอง CV, วางแผนการเดินทาง และการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น

  • หุ้น Meta ปรับขึ้น 0.1% เมื่อเปิดตลาด และเพิ่มขึ้น 12.5% YTD

Tesla (TSLA.US)

  • ประกาศตัวเลขการส่งมอบรถในไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าคาดการณ์ของ Bloomberg

  • คาดส่งมอบ 422,850 คันใน Q4 ลดลง 15% YoY เทียบกับการคาดการณ์ลด 10%

  • แม้คาดการณ์ออกมาอ่อนตัว หุ้นกลับปรับขึ้น 0.65% ซื้อขายใกล้จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ และปีนี้ปรับขึ้น เกือบ 14%

หุ้นเหมืองโลหะมีค่า (Precious Metals Miners)

  • ภาคเหมืองฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังจากการขายหนักของ ทองคำและเงิน ในช่วงเปิดสัปดาห์

  • Barrick Gold (B.US) และ Newmont (NEM.US) ปรับขึ้นประมาณ 2%

  • Freeport-McMoRan (FCX.US) ได้รับแรงซื้อเช่นกัน จาก สัญญาณการฟื้นตัวของตลาดทองแดงที่ยาวที่สุดตั้งแต่ปี 2017

24 ธันวาคม 2025, 08:47

Daily Summary: Holiday Commodity Fever
23 ธันวาคม 2025, 08:18

US OPEN: ความคึกคักกลับมาในช่วงต้นสัปดาห์
17 ธันวาคม 2025, 11:13

EU ปรับบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี — บทบาทในการแข่งขันระหว่าง EU และสหรัฐฯ
16 ธันวาคม 2025, 08:47

ข่าวเด่นวันนี้: ความกังวลใน กลุ่มเทคโนโลยี กดดันตลาดปรับตัวลดลง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก