US Open: วอลล์สตรีทปิดสัปดาห์ด้วยบวกแข็งแกร่ง

การเปิดตลาดวันศุกร์สุดท้ายก่อนวันหยุดดำเนินไปใน บรรยากาศเป็นบวกอย่างมาก โดยดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน S&P 500 อยู่ราว 6,800 จุด เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% ขณะที่ Nasdaq ปรับขึ้น 1% สะท้อนการกลับคืนของความอยากเสี่ยง (risk appetite) หลังความผันผวนในตลาดที่ผ่านมา
แรงขึ้นเป็นวงกว้าง โดยยังไม่มีสัญญาณความตื่นตระหนกหรือการปรับตัวลงรุนแรง แสดงให้นักลงทุนเริ่ม ยอมรับสถานการณ์ “หลัง Fed” เรื่องอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ และเริ่มปรับตัวเข้ากับ ความผันผวนในตลาดปัจจุบัน
หลังการประชุม Fed ล่าสุดและการประกาศชุดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด การเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ในการปรับลดดอกเบี้ยในปี 2026 ถูกเสริมความเชื่อมั่น ตลาดจึงเริ่มหันความสนใจจากนโยบายการเงินกลับไปที่ พื้นฐานบริษัทและแนวโน้มกำไร
ในขณะเดียวกัน ความผันผวนจาก สัญญาอนุพันธ์หมดอายุวันนี้ ยังอยู่ในระดับควบคุม สนับสนุนให้ตลาดดำเนินไปอย่าง มีระเบียบและมั่นคง และเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนก่อนช่วงวันหยุด
Source: xStation5
S&P 500 Futures (US500)
สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากการ Breakout หลังช่วงการแกว่งตัวหลายวันและการปรับฐานก่อนหน้า สะท้อนการกลับเข้ามาของนักลงทุนรายใหม่ ราคาปรับตัวขึ้นเหนือ EMA 25, 50 และ 100 วัน ซึ่งเริ่มชี้ขึ้น สนับสนุนการขึ้นต่อเนื่องและเสริมความได้เปรียบของผู้ซื้อ RSI เคลื่อนไปสู่ระดับสูงขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าโซน Overbought แบบคลาสสิก แสดงว่าตลาดยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อโดยไม่ร้อนแรง
ตลาดกำลังสร้าง Higher Lows อย่างต่อเนื่อง และการทะลุเหนือจุดสูงสุดท้องถิ่นล่าสุดเปิดทางไปทดสอบ แนวต้านเพิ่มเติมรอบจุดสูงสุดของสัปดาห์
ที่มา: xStation5
ข่าวบริษัทเด่น
-
CoreWeave (CRWV.US): หุ้นพุ่งกว่า 10% หลัง Citi กลับมาให้คำแนะนำ “Buy” เน้นความต้องการสูงและการมองเห็นความสามารถประมวลผลที่มีอยู่ แม้ราคาคาดการณ์ลดลงจาก 190 ดอลลาร์เหลือ 135 ดอลลาร์ แต่ธนาคารระบุว่าความสามารถขายออกจนถึงปี 2026 และลูกค้าส่วนใหญ่กำลังเจรจายาวถึงปี 2027 นักวิเคราะห์คาดว่าความล่าช้าระยะสั้นไม่กระทบแนวโน้มเชิงบวก การเติบโตของบริษัทคาดว่าจะเร่งตัวในปี 2026
-
Palo Alto Networks (PANW.US): หุ้นปรับขึ้น หลังบริษัทประกาศขยายความร่วมมือกับ Google Cloud เพื่อตอบสนองการโจมตีระบบ AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น รายงานล่าสุดระบุว่าเกือบทุกบริษัทที่สำรวจถูกโจมตี AI อย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีที่ผ่านมา และกว่า 40% พบการโจมตี API เพิ่มขึ้น ความร่วมมือใหม่มุ่งให้ความปลอดภัยครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์จนถึงการใช้งานบน Google Cloud
-
Nike (NKE.US): หุ้นปรับลดประมาณ 10% แม้รายได้และกำไรในไตรมาสสองเกินคาด นักลงทุนเน้นประเด็น กำไรลดลง, ตลาดจีนอ่อนแอ, และขาดเรื่องราวการพลิกฟื้นที่ชัดเจน การขายส่วนใหญ่ยังคงมาจากช่องทางค้าส่ง แต่ทำให้กำไรลดลง กำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 40.6% จากแรงกดดันภาษีศุลกากรและโปรโมชั่นแรงเพื่อลดสต็อก
-
NANO Nuclear Energy (NNE.US): หุ้นปรับขึ้นราว 2% หลังประกาศผลประกอบการและแผนเร่งโครงการ KRONOS MMR reactor บริษัทมีเงินสดแข็งแกร่ง และมีแผนยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างในเร็ว ๆ นี้ พร้อมดำเนินการเรื่องใบอนุญาตต่อเนื่อง
