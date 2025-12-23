อ่านเพิ่มเติม
US OPEN: ความคึกคักกลับมาในช่วงต้นสัปดาห์

  • เริ่มสัปดาห์ด้วยความเชื่อมั่นในตลาดที่ดีขึ้น
  • หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นตามข่าวบวก
  • ทองคำและเงินหนุนกลุ่มเหมืองแร่

ต้นสัปดาห์เริ่มต้นด้วยความคึกคักบน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นอย่างชัดเจน และการไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเปิดโอกาสให้นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ข่าวบวกของบริษัทต่าง ๆ

ดัชนีที่เติบโตโดดเด่นที่สุดคือ Russell2000 ซึ่งสัญญาปรับตัวขึ้นประมาณ 0.8% ขณะที่ US100, US500 และ US30 มีการปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังน่าสังเกต โดยการเติบโตจำกัดอยู่ที่ 0.4%

US100 (D1)

 

แหล่งที่มา: xStation5

นักลงทุนฝั่งซื้อสามารถทำลายรูปแบบ RGR ได้สำเร็จ พร้อมปกป้องระดับ FIBO 50 และค่าเฉลี่ย EMA100 เป้าหมายถัดไปอยู่ราว 25,900 จุด ซึ่งต้องผ่านระดับนี้เพื่อเปิดโอกาสทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลบนกราฟ หากฝั่งขายต้องการกลับมาคุมตลาด การปรับตัวกลับลงต่ำกว่า FIBO 38.2 อย่างรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งจากจุดนี้อาจพยายามผ่านค่าเฉลี่ย EMA100 เพื่อขยายการปรับฐาน

ข่าวบริษัท:

  • Clearwater Analytics (CWAN.US) – มูลค่าหุ้นปรับขึ้นกว่า 8% หลังประกาศว่ากลุ่ม Private Equity จะเข้าซื้อบริษัทซอฟต์แวร์ในมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์

  • Rocketlab (RKLB.US) – บริษัทเทคโนโลยีอวกาศและจรวดปรับขึ้นกว่า 4% หลังประกาศชนะสัญญาสร้างดาวเทียม 18 ดวง ซึ่งเป็นสัญญาใหญ่ที่สุดของบริษัทจนถึงปัจจุบัน

  • Anglogold (AU.US) – ราคาสินค้าโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่ากลุ่มเหมืองแร่และเครื่องประดับปรับขึ้นกว่า 4%

  • Warner Bros Discovery (WBD.US) – หุ้นปรับขึ้นกว่า 3% หลังมีข้อมูลว่า Netflix จะได้รับเงินกู้ 59 พันล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปซื้อกิจการ

  • Nvidia (NVDA.US) – ยักษ์ใหญ่ด้านชิปและ AI ประกาศว่าชุดแรกของ H200 จะส่งไปจีนก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2026 หุ้นปรับขึ้นราว 1.5%

  • Carnival (CCL.US) – ผู้ประกอบการเรือสำราญรายงานผลประกอบการเหนือความคาดหมาย EPS สิ้นปีอยู่ที่ 0.34 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาดไว้ราว 0.25 ดอลลาร์ พร้อมกันนี้ได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากธนาคารลงทุนหลายแห่ง หุ้นปรับขึ้นประมาณ 8% ในช่วงเปิดตลาด

