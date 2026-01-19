อ่านเพิ่มเติม
US OPEN: ผลประกอบการธนาคารและกองทุนหนุนให้มูลค่าหุ้นยังคงน่าสนใจ

ประเด็นหลัก
-
-
ประเด็นหลัก

  • ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ: ธนาคารแข็งแกร่ง

  • ทรัมป์ต้องการกำหนดอัตราดอกเบี้ย

  • การผลิตอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ขยายตัว

  • ผู้ผลิต RAM ได้ประโยชน์จากภาวะขาดแคลน

สรุปตลาดสิ้นสัปดาห์: ความเชื่อมั่นนักลงทุนหนุนกลุ่มการเงิน 📈

ความเชื่อมั่นนักลงทุนในช่วงปลายสัปดาห์ดีขึ้น โดยกลุ่ม การเงิน กลายเป็นจุดสนใจของตลาดหลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
บริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้สร้างผลลัพธ์ “เหนือความคาดหมาย” ซึ่งช่วยหนุนดัชนีหลักของตลาด

นักลงทุนยังเริ่ม “ตีราคา” ความเสี่ยงจากความขัดแย้งในอิหร่านแล้ว โดยสะท้อนผ่านราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น

ผู้นำการเติบโตคือ NASDAQ100 ที่ฟิวเจอร์สปรับขึ้นราว 4%
ส่วน S&P500 และ Russell ขึ้นได้เพียงราว 0.2%
ขณะที่ Dow ทำผลงานแย่สุด โดยฟิวเจอร์สลดลงราว 0.1%

แต่ผลประกอบการดีถูกกดดันจาก “คำพูดทรัมป์”

ผลประกอบการของบริษัทการเงินแม้ดี แต่ถูกแรงกดดันจากคำกล่าวของ โดนัลด์ ทรัมป์
ตลาดยังไม่ลืมความขัดแย้งระหว่าง เจอโรม พาวเวลล์ และรัฐบาลชุดนี้
และล่าสุด ทรัมป์ยังพูดอย่างชัดเจนว่าอยาก กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารในสหรัฐฯ

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

วันนี้นักลงทุนได้รับข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ซึ่งจากข้อมูล FED ระบุว่า ทำได้ดีในเดือนธันวาคม 2025

  • การผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% MoM

  • อัตราการเติบโตแบบรายปีลดลงจาก 2.52% เหลือ 2%

  • ภาคการผลิต (Manufacturing) ทำได้เหนือคาด เติบโต 0.2% ทั้งที่ตลาดคาดว่าจะลดลง

  • อัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization) เพิ่มขึ้นเป็น 76.3%

 US100 (D1)

 

Source: xStation5

ตลาดกำลังเข้าใกล้จุดสำคัญที่ต้องตัดสินใจว่าจะสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 25,900 จุด ได้หรือไม่
หากผู้ซื้อไม่สามารถทะลุระดับนี้ได้เป็นครั้งที่ 4 แรงขายอาจกลับเข้าคุมเกม และพาให้ราคาลดลงไปยังระดับ FIBO 38.2

 ข่าวบริษัท

AST SpaceMobile (ASTS.US)

หุ้นปรับขึ้นกว่า 7% หลังเซ็นสัญญาจัดหา ระบบป้องกันภัยทางอากาศ

Micron (MU.US)

ตลาดประเมินว่าผู้ผลิต RAM จะเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางภาวะ ขาดแคลนอย่างรุนแรง ทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 4%

BlackRock (BLK.US)

กองทุนชื่อดังทำผลประกอบการ เหนือความคาดหมายอย่างมาก

  • EPS อยู่ที่ $13.16

  • รายได้เพิ่มขึ้นเป็น $7 พันล้าน
    หุ้นเปิดตลาดปรับขึ้นประมาณ 7%

ImmunityBio (IBRX.US)

หุ้น Biotech พุ่ง 17% หลังการประมาณการกำไรสุทธิขั้นต้นสูงกว่าคาดถึง 700%

Regions Financial Corporation (RF.US)

กลายเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นของฤดูกาลประกาศผลประกอบการธนาคาร
โดย ทำผลลัพธ์ไม่ถึงคาดทั้ง EPS และรายได้
หุ้นปรับลงมากกว่า 3%

