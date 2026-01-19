US OPEN: ผลประกอบการธนาคารและกองทุนหนุนให้มูลค่าหุ้นยังคงน่าสนใจ

-
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ: ธนาคารแข็งแกร่ง
ทรัมป์ต้องการกำหนดอัตราดอกเบี้ย
การผลิตอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ขยายตัว
ผู้ผลิต RAM ได้ประโยชน์จากภาวะขาดแคลน
สรุปตลาดสิ้นสัปดาห์: ความเชื่อมั่นนักลงทุนหนุนกลุ่มการเงิน 📈
ความเชื่อมั่นนักลงทุนในช่วงปลายสัปดาห์ดีขึ้น โดยกลุ่ม การเงิน กลายเป็นจุดสนใจของตลาดหลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
บริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้สร้างผลลัพธ์ “เหนือความคาดหมาย” ซึ่งช่วยหนุนดัชนีหลักของตลาด
นักลงทุนยังเริ่ม “ตีราคา” ความเสี่ยงจากความขัดแย้งในอิหร่านแล้ว โดยสะท้อนผ่านราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น
ผู้นำการเติบโตคือ NASDAQ100 ที่ฟิวเจอร์สปรับขึ้นราว 4%
ส่วน S&P500 และ Russell ขึ้นได้เพียงราว 0.2%
ขณะที่ Dow ทำผลงานแย่สุด โดยฟิวเจอร์สลดลงราว 0.1%
แต่ผลประกอบการดีถูกกดดันจาก “คำพูดทรัมป์”
ผลประกอบการของบริษัทการเงินแม้ดี แต่ถูกแรงกดดันจากคำกล่าวของ โดนัลด์ ทรัมป์
ตลาดยังไม่ลืมความขัดแย้งระหว่าง เจอโรม พาวเวลล์ และรัฐบาลชุดนี้
และล่าสุด ทรัมป์ยังพูดอย่างชัดเจนว่าอยาก กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารในสหรัฐฯ
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
วันนี้นักลงทุนได้รับข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ซึ่งจากข้อมูล FED ระบุว่า ทำได้ดีในเดือนธันวาคม 2025
-
การผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% MoM
-
อัตราการเติบโตแบบรายปีลดลงจาก 2.52% เหลือ 2%
-
ภาคการผลิต (Manufacturing) ทำได้เหนือคาด เติบโต 0.2% ทั้งที่ตลาดคาดว่าจะลดลง
-
อัตราการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization) เพิ่มขึ้นเป็น 76.3%
US100 (D1)
Source: xStation5
ตลาดกำลังเข้าใกล้จุดสำคัญที่ต้องตัดสินใจว่าจะสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 25,900 จุด ได้หรือไม่
หากผู้ซื้อไม่สามารถทะลุระดับนี้ได้เป็นครั้งที่ 4 แรงขายอาจกลับเข้าคุมเกม และพาให้ราคาลดลงไปยังระดับ FIBO 38.2
ข่าวบริษัท
AST SpaceMobile (ASTS.US)
หุ้นปรับขึ้นกว่า 7% หลังเซ็นสัญญาจัดหา ระบบป้องกันภัยทางอากาศ
Micron (MU.US)
ตลาดประเมินว่าผู้ผลิต RAM จะเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางภาวะ ขาดแคลนอย่างรุนแรง ทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 4%
BlackRock (BLK.US)
กองทุนชื่อดังทำผลประกอบการ เหนือความคาดหมายอย่างมาก
-
EPS อยู่ที่ $13.16
-
รายได้เพิ่มขึ้นเป็น $7 พันล้าน
หุ้นเปิดตลาดปรับขึ้นประมาณ 7%
ImmunityBio (IBRX.US)
หุ้น Biotech พุ่ง 17% หลังการประมาณการกำไรสุทธิขั้นต้นสูงกว่าคาดถึง 700%
Regions Financial Corporation (RF.US)
กลายเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นของฤดูกาลประกาศผลประกอบการธนาคาร
โดย ทำผลลัพธ์ไม่ถึงคาดทั้ง EPS และรายได้
หุ้นปรับลงมากกว่า 3%
