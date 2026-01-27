US Open: บิ๊กเทค, เฟด และการเมืองเคลื่อนไหวพร้อมกัน สัปดาห์ทดสอบสำคัญของตลาดรออยู่ข้างหน้า!

สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ ตลาดการเงินโลกมีแนวโน้มจะคึกคักเป็นพิเศษ นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาชุดเหตุการณ์สำคัญที่อาจชี้ทิศทางของตลาดหุ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า โดยจุดสนใจหลักอยู่ที่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Magnificent 7 ซึ่งผลประกอบการรายไตรมาสของพวกเขาอาจเป็นตัวตัดสินชะตาการปรับขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี ที่ขับเคลื่อนโดยกระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ขณะเดียวกัน สายตาทั้งหมดต่างจับจ้องไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยเจอโรม พาวเวลล์ และคณะ จะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย พร้อมการแถลงข่าวในคืนวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจกำหนดบรรยากาศของตลาดตลอดทั้งสัปดาห์ แม้ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงทรงตัว แต่ถ้อยแถลงใด ๆ ของพาวเวลล์เกี่ยวกับเงินเฟ้อหรือแนวโน้มการลดดอกเบี้ยในอนาคต อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร ค่าเงินดอลลาร์ และตลาดหุ้นได้
นอกจากนี้ ปัจจัยทางการเมืองก็เข้ามาเพิ่มความเข้มข้นให้กับตลาด โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจประกาศชื่อผู้ที่เขาสนับสนุนให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของพาวเวลล์ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับบรรยากาศการลงทุน รายชื่อที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ Rick Rieder และ Kevin Warsh โดยสัญญาณใด ๆ ในประเด็นนี้อาจกระตุ้นการถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Fed และทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
สัปดาห์นี้จึงเป็นจุดบรรจบของสองปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุด และการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินที่มีผลกระทบสูง หากผลประกอบการของบิ๊กเทคออกมาดีกว่าคาด พร้อมกับสัญญาณเชิงเข้มงวด (Hawkish) จาก Fed อาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้ตลาด แต่หากมีความผิดหวังหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองเพิ่มขึ้น ก็อาจนำไปสู่ความผันผวนอย่างรุนแรง สำหรับนักลงทุน ช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้จะเป็นบททดสอบความอดทนอย่างแท้จริง และเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดในช่วงต้นปีได้
Source: xStation5
US500 (S&P 500) futures are rising during today’s session, driven mainly by optimism ahead of the quarterly reports from the Magnificent 7. The exponential moving averages are forming a classic bullish pattern, further supporting positive market sentiment. Source: xStation5 Company News: CoreWeave (CRWV.US) announced that Nvidia will invest $2 billion to accelerate the development of AI infrastructure. With Nvidia’s support, CoreWeave plans to build over 5 GW of computing capacity in its data centers by 2030. USA Rare Earth (USAR.US) confirmed that the U.S. government will take an equity stake in the company, providing approximately $1.6 billion in funding under the critical rare earth metals support program. In exchange, the government will receive shares and stock options, giving it a significant stake in the company. Following the announcement, USA Rare Earth shares surged. Revolution Medicines (RVMD.US) shares fell by about 20% after reports that Merck (MRK) is no longer in acquisition talks with the company. AppLovin (APP.US) shares rose 5% after receiving a “Buy” recommendation, reflecting investor optimism about the company’s prospects in the mobile app and advertising sector.
Bản dịch sang tiếng Thái (โทนข่าวตลาด):
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า US500 (S&P 500) ปรับตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายวันนี้ โดยได้แรงหนุนหลักจากความคาดหวังเชิงบวกก่อนการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของกลุ่ม Magnificent 7 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบขาขึ้นแบบคลาสสิก ซึ่งช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของตลาดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา: xStation5
ข่าวรายบริษัท:
-
CoreWeave (CRWV.US) ประกาศว่า Nvidia จะเข้าลงทุนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI โดยด้วยการสนับสนุนจาก Nvidia ทาง CoreWeave วางแผนสร้างกำลังการประมวลผลรวมมากกว่า 5 กิกะวัตต์ (GW) ในศูนย์ข้อมูลภายในปี 2030
-
USA Rare Earth (USAR.US) ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะเข้าถือหุ้นในบริษัท พร้อมจัดสรรเงินสนับสนุนราว 1.6 พันล้านดอลลาร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนโลหะแรร์เอิร์ธเชิงยุทธศาสตร์ โดยแลกกับหุ้นและออปชัน ทำให้รัฐบาลมีสัดส่วนการถือครองที่มีนัยสำคัญ หลังการประกาศดังกล่าว ราคาหุ้น USA Rare Earth พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
-
หุ้น Revolution Medicines (RVMD.US) ร่วงลงราว 20% หลังมีรายงานว่า Merck (MRK) ยุติการเจรจาเข้าซื้อกิจการกับบริษัท
-
หุ้น AppLovin (APP.US) ปรับตัวขึ้น 5% หลังได้รับคำแนะนำระดับ “ซื้อ” (Buy) สะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนต่อศักยภาพการเติบโตในธุรกิจแอปมือถือและโฆษณาดิจิทัล
