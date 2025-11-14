US OPEN: สิ้นสุดภาวะชัตดาวน์—but ตลาดยังไม่หยุดร่วง

-
วอลล์สตรีทยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง
กูเกิลถูกหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปสอบสวนอีกครั้ง
ซิสโก้ประกาศผลประกอบการดีกว่าคาด หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
ราคาทองคำดีดตัว ช่วยหนุนหุ้นเหมืองทอง
ควอนตัมคอมพิวติ้งอ่อนตัวลงต่อเนื่อง
ชาวอเมริกันสามารถเฉลิมฉลองการเปิดทำการของรัฐบาล การสิ้นสุดของภาวะชัตดาวน์ และการกลับมาของการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญ แต่ตลาดหุ้นดูเหมือนไม่อยู่ในบรรยากาศฉลอง
การเทรดบนวอลล์สตรีทเปิดตลาดด้วยการปรับตัวลงอย่างชัดเจน สัญญา US100 ลดลงประมาณ 1% ขณะที่ S&P500 และ Russell ฟื้นตัวเล็กน้อย โดยสัญญาปรับตัวลดลง 0.5% ในช่วงเปิดตลาด
ความอ่อนแอของตลาดสหรัฐในวันนี้ยังสะท้อนผ่านการอ่อนค่าของ ดอลลาร์ ซึ่งลดลงเทียบกับสกุลเงินหลักเกือบทั้งหมด ดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) ลดลงมากกว่า 0.2% ทำระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
กลุ่มที่เป็นผู้นำในการปรับตัวลงในช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ ได้แก่ บริษัทเทคโนโลยี และ ค้าปลีก ขณะที่ กลุ่มอุตสาหกรรม ปรับตัวลงเพียงเล็กน้อย ส่วน กลุ่มสาธารณสุข ทำผลงานดีที่สุด โดยโดดเด่นด้วยการปรับตัวขึ้น
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Data)
ในส่วนของการประกาศข้อมูลวันนี้ EIA จะรายงานการเปลี่ยนแปลงของ ปริมาณน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินในคลัง
นอกจากนี้ Alberto Musalem จาก FED St. Louis และสมาชิก FOMC Beth M. Hammack จะขึ้นกล่าวเกี่ยวกับ นโยบายการเงิน
US100 (D1)
แหล่งที่มา: xStation5
ราคาบนกราฟกำลังปรับตัวลงอีกครั้ง โดยหยุดที่ แนวรับ 25,300 ดอลลาร์ ผู้ซื้อไม่สามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้าได้
เป้าหมายต่อไปของฝั่งอุปสงค์คือปกป้องระดับปัจจุบัน พร้อมมุมมองการสะสมและฟื้นตัว หากผู้ขายสามารถทะลุแนวรับที่ 25,300 ดอลลาร์ ราคามีโอกาสปรับตัวลงลึกไปยัง 24,640 ดอลลาร์
ข่าวบริษัท (Company News)
CISCO (CSCO.US) – ผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่าย ปรับตัวขึ้นหลังประกาศผลประกอบการ โดยไม่เพียงแต่ทำรายได้เหนือคาด แต่ยังปรับเพิ่มประมาณการ EPS ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 7% ก่อนตลาดเปิด
Alphabet (GOOGL.US) – ยักษ์เทคโนโลยีถูกหน่วยงานกำกับดูแลของ EU ตรวจสอบ เนื่องจากสงสัยการปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า ราคาหุ้นปรับตัวลง 1.5%
Dollar Tree (DLTR.US) – ร้านค้าปลีกปรับตัวลดประมาณ 3% หลังได้รับคำแนะนำเชิงลบจากธนาคารลงทุน กังวลเรื่องขอบเขตการเติบโตที่จำกัด
Nike (NKE.US) – ผู้ผลิตเสื้อผ้าปรับตัวขึ้นกว่า 2% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากสถาบันการเงิน นักวิเคราะห์ Wells Fargo ชี้ว่า บริษัทเตรียมความพร้อมสำหรับการเพิ่มมูลค่าหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ สนับสนุนโดยฤดูกาลช็อปปิงและข่าวลือเกี่ยวกับ “Trump tariff dividend”
FireFly (FLY.US) – บริษัทด้านอวกาศเตรียมกลับมาใช้ Alpha Rocket ตลาดตอบรับเชิงบวก ราคาหุ้นพุ่งกว่า 20%
Anglogold (AU.US) – บริษัทเหมืองทองได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาทอง หนึ่งในผู้นำเซกเมนต์ปรับขึ้นเกือบ 3% ก่อนตลาดเปิด
Alibaba (BABA.US) – บริษัทจีนด้านอีคอมเมิร์ซที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นเกือบ 5% หลังประกาศเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ แข่งขันกับ ChatGPT
Rigetti Computing (RGTI.US) – บริษัทด้านเทคโนโลยีควอนตัมยังคงปรับตัวลด นักลงทุนทยอยขายออก ราคาหุ้นลดลงกว่า 3%
ตลาดเด่น: OIL.WTI
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้