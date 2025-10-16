US Open: ดัชนีหลักปรับตัวขึ้น หนุนจากความคาดหวังว่าการลดขนาดงบดุลของ Fed จะสิ้นสุดลง

- ฟิวเจอร์ส Wall Street ลดการขาดทุนลงอย่างมากในช่วงวานนี้ และปรับตัวขึ้นวันนี้ หลังจากคำกล่าวของประธาน Fed, Jerome Powell ที่ส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดของโครงการลดขนาดงบดุล
- นอกจากนี้ รายได้ที่แข็งแกร่งจากธนาคารใหญ่ของสหรัฐฯ หนุนตลาดเพิ่มเติม
- ขณะเดียวกัน Donald Trump คุกคามมาตรการใหม่ที่อาจเป็นผลลบต่อจีน
- ฟิวเจอร์ส Wall Street ลดการขาดทุนลงอย่างมากในช่วงวานนี้ และปรับตัวขึ้นวันนี้ หลังจากคำกล่าวของประธาน Fed, Jerome Powell ที่ส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดของโครงการลดขนาดงบดุล
- นอกจากนี้ รายได้ที่แข็งแกร่งจากธนาคารใหญ่ของสหรัฐฯ หนุนตลาดเพิ่มเติม
- ขณะเดียวกัน Donald Trump คุกคามมาตรการใหม่ที่อาจเป็นผลลบต่อจีน
ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังคำกล่าวของ Jerome Powell เมื่อวานนี้ ที่บ่งชี้ถึงความพร้อมไม่เพียงแค่ในการลดอัตราดอกเบี้ย แต่ยังรวมถึงการสิ้นสุดของกระบวนการลดขนาดงบดุล (QT) ด้วย
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ลดขนาดสินทรัพย์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ปี 2022 โดยปล่อยให้พันธบัตรครบกำหนดโดยไม่ลงทุนต่อ ส่วนหนึ่งมากกว่าหนึ่งในสี่ของสินทรัพย์รวมถูกลดลงตั้งแต่ปี 2022 แต่ยอดรวมยังสูงเมื่อเทียบกับการซื้อครั้งสถิติในต้นปี 2020 หาก Fed ตัดสินใจหยุดการลดงบดุล พันธบัตรที่ครบกำหนดจะต้องมีการต่ออายุใหม่ นโยบายนี้อาจนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดโดยรวม ขณะนี้ ผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะลดลง
น่าสังเกตว่า Donald Trump กำลังเพิ่มความตึงเครียดกับจีนอีกครั้ง โดยส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการระงับการซื้อขายน้ำมันพืชจากจีน ขณะที่จีนก็กำลังพิจารณาหยุดการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความกังวลในหมู่เกษตรกร อย่างไรก็ตาม สัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าปัจจุบันยังมีน้ำหนักมากกว่าสัญญาณเชิงลบในตลาด
ASML รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง พร้อมสัญญาการสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตชิปจำนวนมาก แสดงให้เห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ AI นักลงทุนยังคงมองโลกในแง่ดี ก่อนการรายงานผลประกอบการของ TSMC บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และซัพพลายเออร์สำคัญให้กับบริษัทอย่าง Nvidia
ทุกกลุ่มหลักใน S&P 500 ปรับตัวขึ้น
วันนี้เราเห็นการปรับตัวขึ้นในแทบทุกกลุ่มของดัชนี S&P 500 โดยเฉพาะกลุ่ม Utilities ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด ขณะที่กลุ่ม Technology ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด ปรับขึ้น 1%
Today we are observing gains in most segments of the S&P 500 index. Source: Bloomberg Finance LP
US500 ปรับตัวขึ้น 0.8% วันนี้
สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในตลาดเงินสด บริษัทขนาดเล็กปรับตัวขึ้นเด่น โดย Russell 2000 เพิ่มขึ้น 1.3% ในช่วงเปิดตลาด การปรับตัวขึ้นวันนี้ฟื้นมากกว่าสองในสามของการขาดทุนในสองวันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อน ทำให้สัญญาณขาลงถูกลบไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนียังไม่หลุดระดับการปรับตัวลงสูงสุดในเทรนด์ปัจจุบันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม ชี้ถึงโอกาสกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นหลัก นอกจากนี้ US500 ยังไม่หลุดระดับฟื้นตัว 50% ของคลื่นขึ้นสั้นตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน
ข่าวเด่นบริษัท
-
Apple (AAPL.US) วางแผนเพิ่มการลงทุนในเวียดนามเพื่อลดความเสี่ยงจากจีน พร้อมกับร่วมมือกับ BYD ของจีนในการทดสอบ ผลิต และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจเป็น “home command center” หุ้น AAPL ปรับขึ้น 0.8% ในช่วงเปิดตลาด แต่ยังคงติดลบเล็กน้อย YTD
-
Stellantis (STLA.US) ประกาศลงทุน $13 พันล้านในสหรัฐฯ ใน 4 ปีข้างหน้า เพื่อปรับโซ่อุปทานและลดผลกระทบจากภาษีการค้าต่างประเทศ หุ้น STLA ขึ้นเกือบ 0.7% ในช่วงเปิดตลาด แบรนด์ในเครือรวม Fiat, Chrysler, Jeep, และ Peugeot
-
Papa John’s (PZZA.US) พุ่งขึ้น 10% หลัง Reuters รายงานว่า Apollo Global อาจเสนอซื้อหุ้นในราคา $64 ต่อหุ้น เพื่อนำบริษัทกลับเป็นเอกชน
-
Bank of America (BAC.US) ปรับขึ้น 4% หลังรายงานผลประกอบการ Q3 ดีกว่าคาด โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมธนาคารลงทุนและ M&A EPS อยู่ที่ $1.06 สูงกว่าคาด $0.11 รายได้รวม $28.09 พันล้าน สูงกว่าคาดประมาณครึ่งพันล้าน
-
Morgan Stanley (MS.US) รายงานผลประกอบการ Q3 แข็งแกร่งเช่นกัน ได้รับแรงหนุนจากปริมาณธุรกรรมสูงและผลการดำเนินงานในธนาคารลงทุน รายได้ธนาคารลงทุนพุ่ง 44% สู่ระดับสูงสุด AUM อยู่ที่ $8.9 พันล้าน ใกล้เป้าหมาย $10 พันล้าน หุ้น MS ขึ้น 6.75% ในช่วงเปิดตลาด
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!