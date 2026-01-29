US OPEN: ทำนิวไฮตลอดกาล และความคาดหวังก่อนการประชุม Fed

- S&P 500 ขึ้นทำ All-time High ที่ 7,000 จุด
- ตลาดรอดู Fed decision & FOMC commentary
- ความผันผวนสูงจากฤดูกาลรายงานผลประกอบการ
การซื้อขายก่อนการประชุมของ Fed เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่ดีมาก และ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 7,000 จุด อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป นักลงทุนเริ่มเสียความมั่นใจ มูลค่าตลาดปรับตัวกลับไปใกล้ระดับเปิด และตลาดชัดเจนว่ากำลังรอสัญญาณจาก การตัดสินใจของ Fed และคำชี้แจงของ FOMC
สายตาของนักลงทุนจ้องไปที่ Fed การคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่เกือบแน่นอน แต่ คำชี้แจงหลังการประชุมของ FOMC จะมีความสำคัญอย่างมาก สัญญาณต่าง ๆ ซึ่งมักขัดแย้งกัน กำลังเข้ามาจากทั้งตลาดและเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน มูลค่าตลาดยังอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ความผันผวนยังถูกขับเคลื่อนโดย ฤดูกาลรายงานผลประกอบการ ที่กำลังดำเนินไปอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากผลประกอบการของธนาคาร ตอนนี้เป็นเวลาที่บริษัทเทคโนโลยีต้องรายงานผล ตัวอย่างเช่น ASML ของยุโรป ได้เผยตัวเลขออกมาแล้ว ซึ่งอาจเป็นสัญญาณให้นักลงทุนประเมิน sentiment ของตลาด แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่งและมีแนวโน้มเชิงบวก แต่หุ้นปรับตัวลดลงราว 2% เป็นไปได้ว่าปฏิกิริยาของฝั่งอเมริกาอาจคล้ายกัน
US500 (D1)
Source: xStation5
ตลาดหุ้น – ราคาแตะจุดสูงสุดก่อนร่วงกลับ
ตามกราฟ ราคาพุ่งแตะ สูงสุดประวัติการณ์ชั่วคราว แต่ผู้ซื้อเสียแรงดัน ทำให้ราคาปรับตัวลงต่ำกว่าจุดสูงสุดของช่วงก่อนหน้า
หากผู้ขายกลับมาควบคุมตลาด แนวต้านแรกสำหรับการปรับฐาน จะอยู่ที่ Fibonacci 23.6%
ข่าวบริษัทสำคัญ:
Amazon (AMZN.US): ประกาศปลดพนักงานอีก 16,000 คน เน้นตำแหน่งผู้บริหารและงานออฟฟิศ
Texas Instruments (TXN.US): รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาด แต่หุ้นขึ้น 8% จาก guidance เชิงบวกสุด ๆ
Eli Lilly (LLY.US): ร่วมมือกับ Seamless Therapeutic ของเยอรมนี พัฒนาการบำบัดทางพันธุกรรมรักษาการได้ยิน หุ้นปรับลง 2.5%
Starbucks (SBUX.US): CEO ยืนยันแนวโน้มสดใสสำหรับไตรมาสหน้า หุ้นขึ้น 2%
AT&T (T.US): รายได้และ EPS เกินคาด หุ้นขึ้น 5%
