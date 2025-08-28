อ่านเพิ่มเติม

US OPEN: อะไรต่อหลังจาก Nvidia? ตลาดรอรายงานไตรมาสของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี

08:37 28 สิงหาคม 2025

การซื้อขายวันพุธในดัชนีสหรัฐฯ

การซื้อขายวันพุธในดัชนีสหรัฐฯ เริ่มต้นด้วยการปรับตัวลดลง

  • สัญญาฟิวเจอร์ส US100 (Nasdaq-100) และ US500 (S&P 500) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นักลงทุนยังคงระมัดระวัง รอทั้ง ผลประกอบการของ Nvidia และ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอื่น ๆ

  • นอกเหนือจาก Nvidia ความสนใจยังอยู่ที่ รายงาน EIA ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ

ผลประกอบการ Nvidia – จุดสนใจหลักของตลาด

ผลประกอบการที่รอคอยของ Nvidia กลายเป็นจุดสนใจหลักของตลาด เนื่องจากอาจกำหนดทิศทางของทั้ง ภาคเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • วันที่รอคอยมาถึงแล้วสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่จะประกาศผลประกอบการไตรมาส ซึ่งจะเกิดขึ้น หลังปิดการซื้อขาย Wall Street ในวันพุธ

อนาคตของ แนวโน้มขาขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี อาจขึ้นอยู่กับข้อมูลนี้

  • หากผลประกอบการของ Nvidia ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ตลาดอาจตอบสนองด้วยการขายหนัก โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของดัชนีสำคัญของสหรัฐฯ

  • แม้ผลประกอบการ ตรงตามคาด นักลงทุนยังคาดหวังให้บริษัท ทำผลประกอบการเหนือคาดการณ์ของตลาด เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นของหุ้นเทคโนโลยียังคงมีแรงหนุนต่อไป

US100 (Chart)

  • สัญญา Nasdaq-100 Futures (US100) แสดงการปรับตัวลดเล็กน้อยหลังเปิดตลาด

  • แผนภูมิรายชั่วโมงแสดงให้เห็น ช่วงการรวมตัว (consolidation phase) ราคาสลับขึ้นลงรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50 และ EMA 100 ซึ่งทำหน้าที่เป็น แนวต้านสำคัญ

  • แม้จะมีความพยายามรีบาวด์ แต่ผู้ขายยังครองเกมเหนือกว่า แสดงถึงความระมัดระวังของนักลงทุน

ตลาดดูเหมือนจะ รอปัจจัยกระตุ้นจากผลประกอบการ Nvidia ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับภาคเทคโนโลยี

  • ผลประกอบการ บวก อาจทำให้ราคาผ่านแนวต้านปัจจุบันและเร่งการปรับตัวขึ้น

  • ผลประกอบการ ต่ำกว่าคาด มีแนวโน้มจะลึกซึ้งขึ้นในช่วง การปรับฐานที่กำลังดำเนินอยู่

Source: xStation5

 

Company News

MongoDB (MDB.US):
หุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 30% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งมาก พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปี

  • รายได้ Q2 2026: 591 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นหลักจาก Segment Atlas เติบโต 29% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

  • บริษัทปรับเพิ่ม Full-Year Outlook รองรับการขยายการใช้งาน AI, สัญญาลูกค้าบริษัท และ อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น

nCino (NCNO.US):
นักลงทุนประทับใจหลัง รายได้และ EPS ของ Q2 สูงกว่าคาด

  • ปรับเพิ่ม Subscription Revenue Forecast สำหรับปีงบ 2026 เป็น 517.5 ล้านดอลลาร์

  • หุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 8%

  • รายได้ Q2: 148.8 ล้านดอลลาร์ (+12% y/y)

  • รายได้ Subscription: 130.8 ล้านดอลลาร์ (+15% y/y)

  • ตัวเลขแข็งแกร่งเหล่านี้ทำให้ ราคาหุ้นพรีมาร์เก็ตปรับขึ้นสูงสุดถึง 12%

Kohl’s (KSS.US):
รายงานผลประกอบการ Q2 เหนือความคาดหมาย พร้อมปรับเพิ่ม Guidance กำไรทั้งปี 2025

  • แม้เผชิญความท้าทายทางการเงินก่อนหน้า บริษัทมุ่งเน้น แบรนด์ Private Label และกลยุทธ์ Omnichannel

  • หุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 20%

PVH Corp (PVH.US):
เจ้าของ Calvin Klein และ Tommy Hilfiger

  • รายได้ Q2 เพิ่มขึ้น 4% เป็น 2.167 พันล้านดอลลาร์

  • บริษัทยืนยัน Full-Year Profit Targets

  • ประสิทธิภาพของแบรนด์พรีเมียมและแนวโน้มปี 2025 ที่เป็นบวก ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ เช่น Tariffs และ Margin Pressures ช่วยให้เกิด การตอบสนองเชิงบวกของตลาด

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก