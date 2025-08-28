US OPEN: อะไรต่อหลังจาก Nvidia? ตลาดรอรายงานไตรมาสของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี

การซื้อขายวันพุธในดัชนีสหรัฐฯ
การซื้อขายวันพุธในดัชนีสหรัฐฯ เริ่มต้นด้วยการปรับตัวลดลง
สัญญาฟิวเจอร์ส US100 (Nasdaq-100) และ US500 (S&P 500) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นักลงทุนยังคงระมัดระวัง รอทั้ง ผลประกอบการของ Nvidia และ ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอื่น ๆ
นอกเหนือจาก Nvidia ความสนใจยังอยู่ที่ รายงาน EIA ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
ผลประกอบการ Nvidia – จุดสนใจหลักของตลาด
ผลประกอบการที่รอคอยของ Nvidia กลายเป็นจุดสนใจหลักของตลาด เนื่องจากอาจกำหนดทิศทางของทั้ง ภาคเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
วันที่รอคอยมาถึงแล้วสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่จะประกาศผลประกอบการไตรมาส ซึ่งจะเกิดขึ้น หลังปิดการซื้อขาย Wall Street ในวันพุธ
อนาคตของ แนวโน้มขาขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี อาจขึ้นอยู่กับข้อมูลนี้
หากผลประกอบการของ Nvidia ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ตลาดอาจตอบสนองด้วยการขายหนัก โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของดัชนีสำคัญของสหรัฐฯ
แม้ผลประกอบการ ตรงตามคาด นักลงทุนยังคาดหวังให้บริษัท ทำผลประกอบการเหนือคาดการณ์ของตลาด เพื่อยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นของหุ้นเทคโนโลยียังคงมีแรงหนุนต่อไป
US100 (Chart)
สัญญา Nasdaq-100 Futures (US100) แสดงการปรับตัวลดเล็กน้อยหลังเปิดตลาด
แผนภูมิรายชั่วโมงแสดงให้เห็น ช่วงการรวมตัว (consolidation phase) ราคาสลับขึ้นลงรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50 และ EMA 100 ซึ่งทำหน้าที่เป็น แนวต้านสำคัญ
แม้จะมีความพยายามรีบาวด์ แต่ผู้ขายยังครองเกมเหนือกว่า แสดงถึงความระมัดระวังของนักลงทุน
ตลาดดูเหมือนจะ รอปัจจัยกระตุ้นจากผลประกอบการ Nvidia ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับภาคเทคโนโลยี
ผลประกอบการ บวก อาจทำให้ราคาผ่านแนวต้านปัจจุบันและเร่งการปรับตัวขึ้น
ผลประกอบการ ต่ำกว่าคาด มีแนวโน้มจะลึกซึ้งขึ้นในช่วง การปรับฐานที่กำลังดำเนินอยู่
Source: xStation5
Company News
MongoDB (MDB.US):
หุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 30% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งมาก พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปี
รายได้ Q2 2026: 591 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นหลักจาก Segment Atlas เติบโต 29% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
บริษัทปรับเพิ่ม Full-Year Outlook รองรับการขยายการใช้งาน AI, สัญญาลูกค้าบริษัท และ อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น
nCino (NCNO.US):
นักลงทุนประทับใจหลัง รายได้และ EPS ของ Q2 สูงกว่าคาด
ปรับเพิ่ม Subscription Revenue Forecast สำหรับปีงบ 2026 เป็น 517.5 ล้านดอลลาร์
หุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 8%
รายได้ Q2: 148.8 ล้านดอลลาร์ (+12% y/y)
รายได้ Subscription: 130.8 ล้านดอลลาร์ (+15% y/y)
-
ตัวเลขแข็งแกร่งเหล่านี้ทำให้ ราคาหุ้นพรีมาร์เก็ตปรับขึ้นสูงสุดถึง 12%
Kohl’s (KSS.US):
รายงานผลประกอบการ Q2 เหนือความคาดหมาย พร้อมปรับเพิ่ม Guidance กำไรทั้งปี 2025
แม้เผชิญความท้าทายทางการเงินก่อนหน้า บริษัทมุ่งเน้น แบรนด์ Private Label และกลยุทธ์ Omnichannel
หุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 20%
PVH Corp (PVH.US):
เจ้าของ Calvin Klein และ Tommy Hilfiger
รายได้ Q2 เพิ่มขึ้น 4% เป็น 2.167 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยืนยัน Full-Year Profit Targets
ประสิทธิภาพของแบรนด์พรีเมียมและแนวโน้มปี 2025 ที่เป็นบวก ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ เช่น Tariffs และ Margin Pressures ช่วยให้เกิด การตอบสนองเชิงบวกของตลาด