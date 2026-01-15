US Open: ดัชนีหุ้นชะลอตัว รอดู PPI ธนาคารถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจ

ข่าวสำคัญของวันนี้ที่ตลาดการเงินเฝ้ารออย่างใกล้ชิด คือการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคชุดสำคัญจากสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 ได้อย่างชัดเจน โดยในเดือนพฤศจิกายน ราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.0% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย ตัวเลขดังกล่าวยืนยันว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ และไม่ได้ผ่อนคลายลงเร็วอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวัง ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจยังคงเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลยอดค้าปลีกออกมาในเชิงบวก โดยเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม สะท้อนว่าผู้บริโภคยังคงมีความกระตือรือร้นในการใช้จ่าย แม้เมื่อหักหมวดที่มีความผันผวนสูง เช่น รถยนต์ เชื้อเพลิง และบริการอาหารออกไปแล้วก็ตาม นี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าอุปสงค์ภายในประเทศยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และช่วยสนับสนุนการเติบโตในไตรมาสที่ 4
การผสมผสานระหว่างเงินเฟ้อในระดับต้นน้ำที่ยังคงอยู่กับการบริโภคที่แข็งแกร่ง สะท้อนว่าเศรษฐกิจยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ดำเนินนโยบายการเงินด้วยความระมัดระวัง สำหรับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่ควรเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตรงกันข้าม มีความเป็นไปได้สูงที่อัตราดอกเบี้ยในระดับค่อนข้างสูงในปัจจุบันจะถูกคงไว้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งตลาดเริ่มสะท้อนความคาดหวังนี้แล้ว
ภายใต้ปัจจัยดังกล่าว ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ โดย Dow Jones ลดลงราว 0.2%, S&P 500 ปรับตัวลง 0.6% และ Nasdaq ร่วงลงประมาณ 0.9% การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความกังวลของตลาดว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ อาจทำให้ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป ซึ่งอาจชะลอการเติบโตของกำไรบริษัท และเพิ่มต้นทุนทางการเงิน
ดัชนี Nasdaq ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีสูง ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนเงินทุน และจำกัดศักยภาพการเติบโตในอนาคตของบริษัทเหล่านี้
แม้ว่ายอดค้าปลีกจะสะท้อนถึงอุปสงค์ของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง แต่ความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน ในระยะถัดไป รายงานเงินเฟ้อผู้บริโภคที่จะประกาศออกมา จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ตลาดต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
Source: xStation5
สัญญาฟิวเจอร์ส US500 (S&P 500) ปรับตัวอ่อนลงเมื่อเทียบกับราคาปิดของเมื่อวานนี้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ออกมาสูงกว่าคาด สะท้อนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ และจำกัดความคาดหวังของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในระยะใกล้ โดยเฉพาะตัวเลข Core PPI ที่สูงกว่าฉันทามติ ได้กระตุ้นความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจต้องคงนโยบายการเงินในปัจจุบันต่อไป
ในด้านเทคนิค ดัชนี RSI ปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 50 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง และเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานเพิ่มเติม หลังจากที่ดัชนีทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
แหล่งที่มา: xStation5
ข่าวบริษัท (Corporate News)
Wells Fargo (WFC.US)
Wells Fargo รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ที่ต่ำกว่าคาด โดยทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ไม่เป็นไปตามที่ตลาดประเมิน ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังสามารถทำกำไรสุทธิเติบโต และนำเสนอแนวโน้มเชิงบวกสำหรับปี 2026 ภายใต้สมมติฐานว่าการใช้จ่ายยังทรงตัว รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และการเติบโตของสินเชื่อรวมถึงธุรกิจตลาดการเงินยังคงดำเนินต่อไป
การยกเลิกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบช่วยเปิดทางให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจและเพิ่มการลงทุนได้มากขึ้น สร้างความหวังต่อผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีหน้า
ตัวเลขการเงินสำคัญไตรมาส 4/2025 ของ Wells Fargo:
-
รายได้: 21.29 พันล้านดอลลาร์
-
EPS: 1.62 ดอลลาร์
-
งบดุล: มากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์
-
กำไรสุทธิเติบโต YoY จากรายได้ดอกเบี้ย
-
การเติบโตแข็งแกร่งของบัตรเครดิตใหม่และสินเชื่อรถยนต์
Citigroup (C.US)
Citigroup รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ที่ออกมาดีกว่าคาด แม้ว่าธุรกิจตลาด (Markets) จะชะลอตัว แต่ธนาคารยังแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งในธุรกิจวาณิชธนกิจและบริหารความมั่งคั่ง นอกจากนี้ บริษัทยังคาดการณ์ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) จะเติบโตในปี 2026 พร้อมกับการควบคุมโครงสร้างต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวเลขการเงินสำคัญไตรมาส 4/2025 ของ Citigroup:
-
EPS ปรับปรุงแล้ว: 1.81 ดอลลาร์ (คาดการณ์ 1.62 ดอลลาร์)
-
รายได้: 19.9 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาดที่ 20.5 พันล้านดอลลาร์ แต่เพิ่มจาก 19.5 พันล้านดอลลาร์ YoY)
-
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII): 15.7 พันล้านดอลลาร์ +5% QoQ, +14% YoY
-
ค่าใช้จ่ายรวม: 13.8 พันล้านดอลลาร์ (ไตรมาสก่อน 14.3 พันล้านดอลลาร์)
-
เงินสำรองหนี้สูญ: 2.22 พันล้านดอลลาร์ (ลดลงจาก 2.45 พันล้านดอลลาร์)
-
สินเชื่อ: 752 พันล้านดอลลาร์ | เงินฝาก: 1.40 ล้านล้านดอลลาร์
รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ:
-
Services: 5.94 พันล้านดอลลาร์ +11% QoQ, +15% YoY
-
Markets: 4.54 พันล้านดอลลาร์ -18% QoQ, -1% YoY
-
Banking: 2.21 พันล้านดอลลาร์ +4% QoQ, +78% YoY
-
U.S. Consumer Banking: 5.29 พันล้านดอลลาร์ +3% YoY
-
Wealth Management: 2.13 พันล้านดอลลาร์ +7% YoY
ธนาคารเน้นย้ำว่าปี 2025 ปิดฉากด้วยรายได้ทำสถิติสูงสุด พร้อมกับ operating leverage เชิงบวกในทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจ โดยการลงทุนที่ผ่านมาเป็นแรงหนุนให้รายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
Bank of America (BAC.US)
Bank of America รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ การเติบโตของทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ กลุ่ม Global Banking และ Global Wealth & Investment Management มีรายได้เติบโตทั้งเมื่อเทียบรายปีและรายไตรมาส
ธนาคารคาดการณ์ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเติบโต 5–7% ในปี 2026 พร้อมกับ operating leverage เชิงบวก
ตัวเลขการเงินสำคัญไตรมาส 4/2025 ของ Bank of America:
-
EPS: 0.98 ดอลลาร์ (คาดการณ์ 0.95 ดอลลาร์)
-
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (FTE): 15.9 พันล้านดอลลาร์ (จาก 14.5 พันล้านดอลลาร์ YoY)
-
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย: 12.6 พันล้านดอลลาร์ (จาก 12.1 พันล้านดอลลาร์ YoY)
-
เงินสำรองหนี้สูญ: 1.31 พันล้านดอลลาร์ (ลดลงจาก 1.45 พันล้านดอลลาร์ YoY)
-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: 17.4 พันล้านดอลลาร์ (Q4/2024 ที่ 16.8 พันล้านดอลลาร์)
-
เงินฝาก: 2.01 ล้านล้านดอลลาร์
-
รายได้รวม: 28.40 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ 27.55 พันล้านดอลลาร์)
-
กำไรสุทธิ: 7.6 พันล้านดอลลาร์
รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ:
-
Consumer Banking: 11.2 พันล้านดอลลาร์ (จาก 10.6 พันล้านดอลลาร์ YoY)
-
Global Wealth & Investment Management: 6.62 พันล้านดอลลาร์ (จาก 6.0 พันล้านดอลลาร์ YoY)
-
Global Banking: 6.24 พันล้านดอลลาร์ (จาก 6.10 พันล้านดอลลาร์ YoY)
-
Global Markets: 5.32 พันล้านดอลลาร์ (จาก 4.86 พันล้านดอลลาร์ YoY)
โดยรวมแล้ว Bank of America รายงานคุณภาพสินเชื่อที่แข็งแกร่ง operating leverage เชิงบวก และการเติบโตของรายได้ในกลุ่มธุรกิจหลัก ซึ่งเมื่อผสานกับอุปสงค์ที่ยืดหยุ่นจากทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ได้สร้างมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มในปีถัดไป
โอกาสสุดท้าย สำหรับผู้เปิดบัญชีใหม่
ข้อตกลงการค้าจีน–แคนาดา: มีผลกระทบอย่างไรต่อตลาด?
🚨ราคาทองเงินร่วง 1.5% — แนวโน้มขาขึ้นเสี่ยงถูกทำลายหรือไม่?
Morning wrap (16.01.2026)