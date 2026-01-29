อ่านเพิ่มเติม
23:49 · 29 มกราคม 2026

US Open 🚨 US100 ร่วงเกือบ 2% ท่ามกลาง หุ้น Microsoft ร่วงหนัก 11% 📉

-
-
-
-
US Market Open – US100 ร่วงเกือบ 2% หลังหุ้น Microsoft ร่วง 11% 📉

  • ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐเปิดตลาดในโหมด Risk-Off

  • Microsoft (MSFT.US) ร่วงกว่า 10% หลังประกาศผลประกอบการ กดดันดัชนีหลัก โดยเฉพาะ US100 ร่วงเกือบ 2%

ผลกระทบต่อสินทรัพย์อื่น

  • คริปโต: Bitcoin ลดลงเหลือประมาณ $86,000

  • หุ้น Strategy: ร่วงกว่า 6%

คำแนะนำจากนักวิเคราะห์

  • UBS: ปรับเป้าหมายราคาหุ้น Meta Platforms ขึ้นเป็น $872 จาก $830

  • JPMorgan: ลดเป้าหมายราคาหุ้น Tesla เป็น $145 จาก $150

ภาคซอฟต์แวร์และ Big Tech

  • หุ้นซอฟต์แวร์ได้รับแรงกดดันจากการขาย Microsoft: Oracle, Palantir, Intuit, Salesforce, ServiceNow ร่วงตาม

  • Big Tech อื่น ๆ: Amazon, Alphabet, Tesla ร่วงเกือบ 2%

  • Nvidia: ลดลง ~1%

  • Meta Platforms: โดดเด่นเป็นบวก

  • Apple (AAPL.US): คาดรายงานหลังตลาดปิดวันนี้ หุ้นเคลื่อนไหวแบบ Sideways

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

  • คำสั่งซื้อโรงงาน (Factory Orders): ขึ้น 2.7% m/m สูงกว่าคาด 1.3% หลังจาก -1.3% ก่อนหน้า

  • ยอดขายส่ง (Wholesale Sales) ธันวาคม 2025: เพิ่ม 1.3% จากคาด 0.1% หลังจาก -0.4%

ดัชนี US100 (H1 interval) ชี้ให้เห็นแรงขายอย่างชัดเจนช่วงเปิดตลาด

Source: xStation5

หุ้นที่ปรับตัว บวกเด่นวันนี้ ได้แก่ Meta Platforms (META.US), IBM (IBM.US) และ Lockheed Martin (LMT.US)

Source: xStation5

Microsoft ร่วง 11% – นักลงทุนกังวล Capex AI และ Cloud ชะลอตัว 🤖📉

  • วันที่: 29 มกราคม 2026

  • หุ้น Microsoft ร่วง 11% ลบมูลค่าตลาดหลายพันล้านดอลลาร์

  • สาเหตุหลัก:

    1. Capex AI สูงลิ่ว: ลงทุน 66% ของ $37.5 พันล้านไปกับ GPU และโครงสร้างพื้นฐาน AI

    2. สัญญาณการเติบโต Cloud ชะลอตัว: ตลาดใส่ใจกับ อัตราการเปลี่ยนแปลง มากกว่าตัวเลขรวม

ผลประกอบการหลัก

  • รายได้รวม: $81.3B (+17% YoY) – เหนือคาด

  • EPS ปรับแล้ว: $4.14 vs คาด $3.93

  • รายได้ Microsoft Cloud: $51.5B (+26% YoY)

  • Azure growth: +39% – ถูกเน้นเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

ผลกระทบต่อกำไรและมุมมองตลาด

  • Margin ดำเนินงาน ถูกกดดันจากค่าใช้จ่าย AI ขนาดใหญ่

  • Satya Nadella: ยังอยู่ต้นรอบ AI – AI ของ Microsoft ใหญ่พอเทียบกับธุรกิจเดิมหลายตัว และบริษัทจะลงทุนต่อเนื่อง

  • ตลาดตีความว่า ไม่ใช่ไตรมาสแย่ แต่เป็นการทดสอบมูลค่า/ความอดทน

  • ความผันผวนยังคงอยู่ ตราบใดที่ Capex สูงและ Margin ถูกกดดัน

ภาพระยะยาว

  • หาก ฟีเจอร์ AI ฝังลึกใน Azure และซอฟต์แวร์องค์กรของ Microsoft การลงทุนเหล่านี้อาจสร้าง การเติบโตที่ยั่งยืน และฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุน

Technical Snapshot (MSFT.US – D1)

  • หุ้น Microsoft เป็น บริษัทสหรัฐใหญ่เป็นอันดับ 3 ตามมูลค่าตลาด

  • ปัจจุบัน Discount เทียบ EMA200 (เส้นแดง) ~15%

Source: xStation5

31 มกราคม 2026, 00:59

