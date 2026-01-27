US Open: US500 ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈 หุ้น UnitedHealth ร่วง 17% ขณะที่ Micron และ RTX Corp พุ่งขึ้น

-
ตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เลือกหมวดอุตสาหกรรมชัดเจน โดยกลุ่มประกันสุขภาพกดดันตลาดหลังข่าว Medicare คงจ่ายเงินเท่าเดิม
กลุ่ม AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์หนุนตลาดต่อเนื่องจากข่าว Nvidia ลงทุนใน CoreWeave และการอัปเกรดเป็น “ซื้อ”
หุ้นที่ผลประกอบการต่ำกว่าคาด เช่น Agilysys และ Sanmina ร่วง ขณะที่ UPS และ GM เด่นขึ้นจากแนวโน้มยอดขายและกำไรที่แข็งแกร่ง
ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดบวกในช่วงต้นของการซื้อขายวันอังคาร นักลงทุนเริ่มปรับพอร์ตเพื่อล่วงหน้าการตัดสินใจนโยบายของเฟดในวันพรุ่งนี้และการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวลล์ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนในทิศทางดัชนีและตำแหน่งของดอลลาร์ ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ตัวเลขสำคัญวันนี้คือดัชนี Conference Board ซึ่งจะช่วยสะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐในภาพรวม
ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐในเช้านี้ออกมาดีกว่าคาด: ราคาบ้านปรับขึ้น 0.6% ต่อเดือน เทียบกับที่คาด 0.3% และ 0.4% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ราคาบ้านใน 20 เมืองใหญ่ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.4% ต่อปี เทียบกับคาด 1.2% และ 1.3% ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ ตัวเลขการจ้างงาน ADP รายสัปดาห์ออกมาอยู่ที่ 7.5 พันตำแหน่ง เทียบกับ 8 พันตำแหน่งในครั้งก่อน
ดัชนี US500 กำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปใกล้ระดับ 7,000 จุด ซึ่งเป็นโซนที่เคยก่อให้เกิดแรงขายลงมา 2 ครั้งในเดือนธันวาคม
หุ้น UnitedHealth ร่วงมากกว่า 17% แต่แนวโน้มตลาดโดยรวมยังได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของกลุ่ม Big Tech โดย Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms และ Nvidia ปรับตัวขึ้น พร้อมกับหุ้นในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์อย่าง Micron และ Lam Research รวมถึงบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่าง Cloudflare
ข่าวตลาดหุ้นสหรัฐ
- ตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้มีการเลือกหมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน โดยกลุ่มที่กดดันตลาดมากที่สุดคือ Healthcare หุ้นประกันสุขภาพร่วงหนัก หลังสหรัฐเสนอให้คงการจ่ายเงินให้แผน Medicare แบบเอกชนในปีหน้าไว้เท่าเดิม นักลงทุนคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มในระดับกลางแบบตัวเลขหลักเดียว ทำให้ตลาดตอบสนองอย่างรุนแรง Humana (HUM.US) ร่วงประมาณ 15% UnitedHealth (UNH.US) ร่วง 17% และ CVS Health (CVS.US) ลดลง 13% อีกทั้ง UnitedHealth ยังระบุว่าคาดรายได้จะลดลงในปี 2026 ซึ่งจะเป็นการหดตัวรายปีครั้งแรกในรอบกว่า 3 ทศวรรษ
- ในกลุ่มซอฟต์แวร์ด้านโรงแรม Agilysys (AGYS.US) ร่วง 12% หลังรายงานกำไรต่อหุ้นปรับแล้วไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาด เป็นการปรับราคาตามปกติเมื่อผลประกอบการไม่สอดคล้องกับมูลค่า
- หุ้นสายการบินผสมกัน: American Airlines (AAL.US) บวกประมาณ 3% หลังรายงานผลไตรมาส 4 ขณะที่ JetBlue (JBLU.US) ร่วง 3% หลังประกาศขาดทุนมากกว่าคาด เน้นย้ำความยากลำบากในการขยับสู่ตลาดพรีเมียม
- ในกลุ่ม AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ CoreWeave (CRWV.US) บวก 4% ต่อเนื่องจากแรงซื้อในวันจันทร์ หลัง Nvidia ลงทุนเพิ่มอีก 2 พันล้านดอลลาร์ในบริษัท และหลังข่าว Deutsche Bank ได้ปรับคำแนะนำหุ้นเป็น “ซื้อ” ซึ่งช่วยหนุน sentiment ในกลุ่ม AI infrastructure
- Sanmina (SANM.US) เป็นหนึ่งในหุ้นที่ปรับลงมาก ร่วง 8% หลังคาดการณ์รายได้ไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาด
- ในกลุ่มโลจิสติกส์ United Parcel Service (UPS.US) บวก 3% หลังคาดการณ์ยอดขายทั้งปีสูงกว่าคาดการณ์ Wall Street พร้อมแผนลดปริมาณพัสดุที่มีกำไรต่ำออกจากเครือข่าย
- ในกลุ่มรถยนต์ General Motors (GM.US) บวกประมาณ 4% หลังคาดกำไรเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ พร้อมสัญญาณเพิ่มเงินปันผลและซื้อหุ้นคืน
- ในกลุ่มป้องกันประเทศ Northrop Grumman (NOC.US) ร่วง 1% หลังออกแนวโน้มกำไรต่อหุ้นทั้งปีต่ำกว่าคาด ขณะที่บริษัทอวกาศขนาดเล็ก Redwire (RDW.US) บวก 15% หลังคว้าสัญญาเกี่ยวกับโครงการป้องกันภัยขีปนาวุธของสหรัฐ
- ส่วนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างป้องกันประเทศรายใหญ่สุด RTX Corp. (RTX.US) บวกประมาณ 3% หลังผลประกอบการไตรมาส 4 ปรับแล้วสูงกว่าคาด
