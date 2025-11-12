US100 ตก 0.5%🚩

ดัชนีฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ลดลงประมาณ 0.5% ราว 30 นาทีก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ สะท้อน ภาวะความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่อ่อนตัวลงเล็กน้อย แม้จะมีความคืบหน้าในการเปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ อีกครั้งก็ตาม
แรงกดดันหลักมาจาก ผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ CoreWeave (CRWV.US) — หนึ่งในผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลรายสำคัญของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึง Nvidia
CoreWeave ภายใต้แรงกดดัน – หุ้นร่วงกว่า 8% ก่อนตลาดเปิด
หุ้น CoreWeave ร่วงลงกว่า 8% ในการซื้อขายก่อนตลาด หลังบริษัทปรับลดคาดการณ์รายได้ทั้งปี เนื่องจาก การเปิดใช้ศูนย์ข้อมูลหลักล่าช้า แม้ความต้องการบริการ AI ยังคงแข็งแกร่ง
บริษัทกำลังเผชิญกับ ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สูงขึ้น ราคาชิป GPU ที่เพิ่มขึ้น และการแข่งขันเพื่อชิงทรัพยากรประมวลผล (computing power) ซึ่งกระทบต่ออัตรากำไร โดยบริษัทระบุว่าปัญหามาจาก การร่วมมือกับพันธมิตรศูนย์ข้อมูลรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าได้ ขยายสัญญาโดยไม่เปลี่ยนมูลค่ารวมของโครงการ
นักวิเคราะห์จาก Barclays ชี้ว่า ผลประกอบการของ CoreWeave สะท้อนให้เห็น ความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI และเตือนนักลงทุนว่า การสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นกระบวนการวิศวกรรมที่ซับซ้อนสูง
ตั้งแต่การเข้าจดทะเบียน IPO ในเดือนมีนาคม 2025 ราคาหุ้นของ CoreWeave พุ่งขึ้นมากกว่า 150% แต่ในไตรมาส 3 อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงจาก 21% เหลือ 16% รายได้อยู่ที่ 1.36 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด (1.29 พันล้านดอลลาร์) แต่ความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงอาจกลายเป็นความเสี่ยงหากความต้องการ AI เริ่มชะลอ
ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม ได้แก่
-
อายุการใช้งานของชิป GPU ที่สั้น
-
ลักษณะวัฏจักรของอุตสาหกรรม
-
ความเป็นไปได้ในการตัดมูลค่าทรัพย์สิน GPU (write-downs)
แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลงราว 30% จากจุดสูงสุด แต่ มูลค่าตลาดของ CoreWeave ยังคงอยู่ราว 52 พันล้านดอลลาร์ ผลประกอบการที่อ่อนกว่าคาดนี้ยังได้ กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยรวม
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ดัชนี NFIB Business Optimism Index ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ — กลุ่มที่จ้างงานเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมด — ออกมาที่ 98.20 จุด (คาดการณ์ 98.3 / ก่อนหน้า 98.80) แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นอ่อนตัวลงในเดือนตุลาคม แต่ ผลต่างจากคาดเพียงเล็กน้อย
ในช่วงสัปดาห์ต่อไป ตลาดจะจับตา ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ถูกเลื่อนเผยแพร่ อย่างใกล้ชิด หากตัวเลขออกมาอ่อนแอกว่าคาด อาจกระตุ้นความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดโดยรวมยังแข็งแกร่ง และ เฟดอาจพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
หากกระบวนการเปิดรัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาดำเนินการได้เต็มรูปแบบในไม่กี่วันข้างหน้า ก็มีความเป็นไปได้ที่ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะฟื้นตัวกลับอีกครั้ง
Source: xStation5
US100 Technical Analysis (H1 timeframe)
ดัชนี US100 ปรับตัวลงหลังจากแตะระดับแนวต้านบริเวณ 25,700 จุด ขณะนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวใกล้กับ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA50 ซึ่งทำหน้าที่เป็น แนวรับสำคัญในระยะสั้น
จากมุมมองของ Price Action ระดับ 25,700 จุด ยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง หากราคายังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้อย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้ที่ดัชนีจะ เคลื่อนไหวในลักษณะพักฐาน (consolidation) หรือ ย่อตัวลงทดสอบแนวรับ EMA50 อีกครั้งก่อนเลือกทิศทางในรอบต่อไป
US100 Technical Analysis (D1 timeframe)
ดัชนี US100 ยังคง ยืนเหนือแนวรับระยะสั้นบริเวณ 25,200 จุด ซึ่งสอดคล้องกับ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA50 (เส้นสีส้ม) ได้อย่างแข็งแกร่ง
ตัวชี้วัด RSI ยังคงอยู่ในโซน เป็นกลางราว 53 จุด สะท้อนว่าตลาดยัง ไม่มีแรงซื้อมากพอจะดันราคาขึ้นต่อ แต่ก็ ไม่อ่อนแรงถึงขั้นเป็นสัญญาณขาลงชัดเจน — บ่งชี้ว่าราคายังอยู่ในช่วง รอทิศทางใหม่ (sideways) ในระยะสั้น
Source: xStation5