US100 ร่วงลง 0.5% ก่อนการตัดสินของศาลสูงสหรัฐฯ และการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ 🚨

ท่ามกลางการรอคอยการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญของสหรัฐฯ และคำตัดสินเรื่องภาษีศุลกากรจากศาลสูงสหรัฐฯ บรรยากาศการลงทุนในดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงห่างไกลจากความเชื่อมั่นเชิงบวก แม้ตัวเลข CPI เมื่อวานจะออกมาน่าพอใจ แต่ตลาดกลับแทบไม่ตอบรับ และหุ้นปิดตลาดในแดนลบ ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวลงมากกว่า 0.5% ขณะที่ดัชนีความผันผวน VIX ปรับขึ้นราว 3%
หาก US100 ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 25,800 ได้อย่างรวดเร็ว ฝั่งกระทิงอาจเผชิญความยากลำบากในการรักษาโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น โดยดัชนีถูกปฏิเสธถึง 4 ครั้งในช่วงใกล้ระดับ 26,000 และล่าสุดร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ 2 เส้น ได้แก่ EMA 50 งวด และ EMA 200 งวด ขณะที่ RSI กำลังปรับตัวลงใกล้ระดับ 35 แม้จะยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (oversold)
หลังการประกาศผลประกอบการ หุ้น Wells Fargo ปรับตัวลงเกือบ 1.5% ส่วน Bank of America ขยับขึ้นเล็กน้อย โดยภาพรวมผลประกอบการของกลุ่มธนาคารจนถึงขณะนี้ยังน่าผิดหวังสำหรับ Wall Street—เมื่อวาน JPMorgan ร่วงลงมากกว่า 4% ความสนใจของตลาดจึงหันไปที่เวลา 12:30 น. GMT ซึ่งจะมีการประกาศดัชนี PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และต่อมาในช่วงบ่ายราว 14:00 น. GMT ศาลสูงสหรัฐฯ อาจมีคำตัดสินเกี่ยวกับมาตรการภาษี
นอกจากนี้ ตลาดอาจตอบสนองอย่างรุนแรงต่อทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในอิหร่าน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และอาจหนุนราคาน้ำมันในระยะสั้น บรรยากาศเช่นนี้อาจทำให้เส้นทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซับซ้อนมากขึ้น และตอกย้ำเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมเป็นเวลานานขึ้น อย่างไรก็ดี หากดัชนีกลับขึ้นไปเหนือระดับ 28,000 ได้ ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวขึ้นรอบใหม่อีกครั้ง
Source: xStation5
