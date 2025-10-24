US100 ขึ้น 0.5% 📈 ดัชนี Kansas City Fed สูงกว่าคาด

- ดัชนี US100 ปรับตัวขึ้นกว่า 0.5% จากคลื่นความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นที่กลับมา
- ดัชนี US100 ปรับตัวขึ้นกว่า 0.5% จากคลื่นความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นที่กลับมา
- US100 ทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 50 และ 200 ช่วงเวลาแบบรายชั่วโมง
- J.P. Morgan คาดว่า Fed จะยุติโครงการลดงบดุล (QT) ในสัปดาห์หน้า
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันนี้ ท่ามกลางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ โอกาสลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในสัปดาห์หน้า, รูปแบบฤดูกาล Q4 บวก, ฤดูกาลรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง และ ข้อมูลจาก Kansas City Fed สูงกว่าคาด ดัชนี Kansas Fed Composite ออกมา 6 เทียบกับ คาด 2 และ ก่อนหน้า 4 ขณะที่ ดัชนีภาคการผลิต ปรับตัวขึ้นเป็น 15 เทียบกับ 4 ก่อนหน้า
นักวิเคราะห์ J.P. Morgan ชี้ว่า Fed อาจยุติโครงการลดงบดุล (QT) ในเดือนตุลาคม สถานการณ์นี้อาจช่วย ปรับปรุงความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตรสหรัฐฯ
US100 ปรับตัวขึ้นกว่า 0.5% ในวันนี้ พุ่งขึ้นเหนือ 25,150 จุด ดัชนีพยายาม ฟื้นตัวและขึ้นเหนือระดับใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง แม้ว่าตลาดวอลล์สตรีทจะตอบรับผลประกอบการของ Tesla และ Netflix ไม่สดใส
