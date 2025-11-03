US100 ร่วง 0.5% 📉 หุ้น Meta ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากความกังวล ค่าใช้จ่ายด้าน AI (AI CAPEX) และคำแนะนำของ Deutsche Bank

US100 ร่วงกว่า 0.5% วันนี้ 📉
-
ดัชนีได้รับแรงกดดันหลักจาก หุ้น Meta Platforms ปรับลดลง
-
นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่ด้าน AI (AI CAPEX) ของบริษัท
-
Deutsche Bank ปรับราคาเป้าหมายหุ้น Meta จาก $930 → $880 แต่ยังคง ให้คำแนะนำซื้อ (Buy)
-
Meta ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ชนะหลักของ เทรนด์ AI บน Wall Street จากการสร้างรายได้โฆษณาดิจิทัลและการนำ AI มาใช้กับแอปในเครือ ได้แก่ Facebook, Instagram และ WhatsApp
-
ความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย AI ทำให้ธีม AI ในตลาดหุ้นบางส่วนถูกกดดัน
Deutsche Bank เตือนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย AI ของ Meta 💸
-
เหตุผล: นักลงทุนกังวลว่าการลงทุนด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่กว่าที่คาด จะกดดัน กระแสเงินสดระยะสั้น
-
หุ้น Meta: ซื้อขายที่ $650 มูลค่าตลาด $1.6 ล้านล้าน P/E ประมาณ 23.5 ถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับศักยภาพกำไรระยะสั้น
รายละเอียด:
-
Meta ประกาศเร่งลงทุน AI → หุ้นปรับลดลง
-
Deutsche Bank ปรับลด Free Cash Flow: FY2026 -40%, FY2027 -30% จากค่าใช้จ่าย AI เพิ่มสูง
-
ธุรกิจหลักยังแข็งแกร่ง: เครื่องมือโฆษณายังคง “strong fundamentally”
-
AI ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และประสิทธิภาพแพลตฟอร์มโฆษณา → Meta เป็น “แพลตฟอร์มโฆษณาขนาดใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุด”
ผลประกอบการล่าสุด:
-
Free Cash Flow 12 เดือน: $50.1 พันล้าน
-
รายได้เติบโต 19.4% เป็น $178.8 พันล้าน
-
คาดรายได้ FY2025 เพิ่มอีก 19%
มุมมองระยะยาว:
-
การลงทุน AI เป็น กลยุทธ์ระยะยาว ไม่ใช่ความเสี่ยง
-
Deutsche Bank มองว่าการลงทุนเพิ่มผลตอบแทนผ่าน engagement และประสิทธิภาพโฆษณา
-
โอกาสระยะยาวใน business messaging, Meta AI, wearables แม้ต้องใช้เวลาคืนทุนมากขึ้น
-
ธนาคารยังมองบวกต่อ การเติบโตระยะยาวที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมองการปรับฐานปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่ายชั่วคราวเพื่อขยายเฟสต่อไปของโฆษณาดิจิทัลและนวัตกรรม
Source: xStation5
