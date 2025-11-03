อ่านเพิ่มเติม
09:02 · 3 พฤศจิกายน 2025

US100 ร่วง 0.5% 📉 หุ้น Meta ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากความกังวล ค่าใช้จ่ายด้าน AI (AI CAPEX) และคำแนะนำของ Deutsche Bank

US100 ร่วงกว่า 0.5% วันนี้ 📉

  • ดัชนีได้รับแรงกดดันหลักจาก หุ้น Meta Platforms ปรับลดลง

  • นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่ด้าน AI (AI CAPEX) ของบริษัท

  • Deutsche Bank ปรับราคาเป้าหมายหุ้น Meta จาก $930 → $880 แต่ยังคง ให้คำแนะนำซื้อ (Buy)

  • Meta ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ชนะหลักของ เทรนด์ AI บน Wall Street จากการสร้างรายได้โฆษณาดิจิทัลและการนำ AI มาใช้กับแอปในเครือ ได้แก่ Facebook, Instagram และ WhatsApp

  • ความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย AI ทำให้ธีม AI ในตลาดหุ้นบางส่วนถูกกดดัน

 

Deutsche Bank เตือนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย AI ของ Meta 💸

  • เหตุผล: นักลงทุนกังวลว่าการลงทุนด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่กว่าที่คาด จะกดดัน กระแสเงินสดระยะสั้น

  • หุ้น Meta: ซื้อขายที่ $650 มูลค่าตลาด $1.6 ล้านล้าน P/E ประมาณ 23.5 ถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับศักยภาพกำไรระยะสั้น

รายละเอียด:

  • Meta ประกาศเร่งลงทุน AI → หุ้นปรับลดลง

  • Deutsche Bank ปรับลด Free Cash Flow: FY2026 -40%, FY2027 -30% จากค่าใช้จ่าย AI เพิ่มสูง

  • ธุรกิจหลักยังแข็งแกร่ง: เครื่องมือโฆษณายังคง “strong fundamentally”

  • AI ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และประสิทธิภาพแพลตฟอร์มโฆษณา → Meta เป็น “แพลตฟอร์มโฆษณาขนาดใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุด”

ผลประกอบการล่าสุด:

  • Free Cash Flow 12 เดือน: $50.1 พันล้าน

  • รายได้เติบโต 19.4% เป็น $178.8 พันล้าน

  • คาดรายได้ FY2025 เพิ่มอีก 19%

มุมมองระยะยาว:

  • การลงทุน AI เป็น กลยุทธ์ระยะยาว ไม่ใช่ความเสี่ยง

  • Deutsche Bank มองว่าการลงทุนเพิ่มผลตอบแทนผ่าน engagement และประสิทธิภาพโฆษณา

  • โอกาสระยะยาวใน business messaging, Meta AI, wearables แม้ต้องใช้เวลาคืนทุนมากขึ้น

  • ธนาคารยังมองบวกต่อ การเติบโตระยะยาวที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมองการปรับฐานปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่ายชั่วคราวเพื่อขยายเฟสต่อไปของโฆษณาดิจิทัลและนวัตกรรม

Source: xStation5

