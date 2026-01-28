อ่านเพิ่มเติม
09:22 · 28 มกราคม 2026

📈 ดัชนี US100 ปรับขึ้น 0.8%

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  •  Nasdaq 100 ทะยานสูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2025 ก่อนการประชุมเฟดและงบ Big Tech พรุ่งนี้

หุ้นเทคโนโลยียักษ์สหรัฐฯ หนุน US100 ฟิวเจอร์ส 📈
ก่อนเหตุการณ์สำคัญพรุ่งนี้: การประชุมเฟด (18:00 GMT, แถลงข่าว Powell 18:30 GMT) และงบ Meta Platforms (META.US) และ Microsoft (MSFT.US) หลังตลาดปิด

  • ทั้งสองบริษัทรายงาน ผลประกอบการ Q4 2025 ซึ่งจะกำหนดทิศทางการคาดการณ์ในช่วง “จุดสูงสุดของฤดูกาลงบสหรัฐฯ”

  • ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กว้าง ๆ ยังได้แรงหนุนจาก ดอลลาร์อ่อนค่า

ภาพรวม Big Tech

  • Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft ปรับขึ้นใกล้ 2%

  • หุ้น เซมิคอนดักเตอร์ เช่น Taiwan Semiconductor และ ASML ขยับแรงกว่า Big Tech ยักษ์สหรัฐฯ → ให้แรงหนุน US100 อย่างมีนัยสำคัญ

  • แรงขึ้นของหุ้น chip ขนาดใหญ่ ชดเชยแรงกดดันในซอฟต์แวร์ (Oracle -4%)

  • การ outperform ของ Mega-cap อาจสะท้อน การปรับพอร์ตหลัง “Mag 7” อ่อนแรงหลายเดือน

ฤดูกาลงบ S&P 500

  • จาก FactSet (23 ม.ค.) บริษัทใน S&P 500 รายงานแล้ว 13%

    • 75% กำไรสุทธิดีกว่าคาด

    • 70% รายได้สูงกว่าคาด

  • EPS YoY ของ S&P 500 ตอนนี้ ราว 8% → หลัง Big Tech รายงาน อาจขยับใกล้ 15% YoY

  • นับเป็น ไตรมาสที่ 10 ติดต่อกันของการเติบโต EPS YoY

  • Valuation S&P 500: ประมาณ 22x earnings → สูงกว่า 5 ปีเฉลี่ย ~10% และสูงกว่า 10 ปีเฉลี่ย ~15%


Source: xStation5

Sentiment across the broader equity market is generally mixed today, but BigTech supports Nasdaq 100 momentum. Source: xStation5

 

30 มกราคม 2026, 17:53

⏬ เงินต่ำกว่า $100 ทองคำทะลุ $5,000
30 มกราคม 2026, 17:07

BITCOIN: Kevin Warsh คือแรงกดดันสุดท้ายที่ทำให้ขาขึ้นพังหรือไม่? 🔨
30 มกราคม 2026, 17:05

ทองคำดิ่ง 5% 🚨 โลหะมีค่าปรับตัวลงเข้าสู่ช่วงปรับฐาน
30 มกราคม 2026, 08:19

สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม 2026

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก