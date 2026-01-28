📈 ดัชนี US100 ปรับขึ้น 0.8%

- Nasdaq 100 ทะยานสูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2025 ก่อนการประชุมเฟดและงบ Big Tech พรุ่งนี้
- Nasdaq 100 ทะยานสูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2025 ก่อนการประชุมเฟดและงบ Big Tech พรุ่งนี้
หุ้นเทคโนโลยียักษ์สหรัฐฯ หนุน US100 ฟิวเจอร์ส 📈
ก่อนเหตุการณ์สำคัญพรุ่งนี้: การประชุมเฟด (18:00 GMT, แถลงข่าว Powell 18:30 GMT) และงบ Meta Platforms (META.US) และ Microsoft (MSFT.US) หลังตลาดปิด
-
ทั้งสองบริษัทรายงาน ผลประกอบการ Q4 2025 ซึ่งจะกำหนดทิศทางการคาดการณ์ในช่วง “จุดสูงสุดของฤดูกาลงบสหรัฐฯ”
-
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ กว้าง ๆ ยังได้แรงหนุนจาก ดอลลาร์อ่อนค่า
ภาพรวม Big Tech
-
Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft ปรับขึ้นใกล้ 2%
-
หุ้น เซมิคอนดักเตอร์ เช่น Taiwan Semiconductor และ ASML ขยับแรงกว่า Big Tech ยักษ์สหรัฐฯ → ให้แรงหนุน US100 อย่างมีนัยสำคัญ
-
แรงขึ้นของหุ้น chip ขนาดใหญ่ ชดเชยแรงกดดันในซอฟต์แวร์ (Oracle -4%)
-
การ outperform ของ Mega-cap อาจสะท้อน การปรับพอร์ตหลัง “Mag 7” อ่อนแรงหลายเดือน
ฤดูกาลงบ S&P 500
-
จาก FactSet (23 ม.ค.) บริษัทใน S&P 500 รายงานแล้ว 13%
-
75% กำไรสุทธิดีกว่าคาด
-
70% รายได้สูงกว่าคาด
-
-
EPS YoY ของ S&P 500 ตอนนี้ ราว 8% → หลัง Big Tech รายงาน อาจขยับใกล้ 15% YoY
-
นับเป็น ไตรมาสที่ 10 ติดต่อกันของการเติบโต EPS YoY
-
Valuation S&P 500: ประมาณ 22x earnings → สูงกว่า 5 ปีเฉลี่ย ~10% และสูงกว่า 10 ปีเฉลี่ย ~15%
Source: xStation5
Sentiment across the broader equity market is generally mixed today, but BigTech supports Nasdaq 100 momentum. Source: xStation5
⏬ เงินต่ำกว่า $100 ทองคำทะลุ $5,000
BITCOIN: Kevin Warsh คือแรงกดดันสุดท้ายที่ทำให้ขาขึ้นพังหรือไม่? 🔨
ทองคำดิ่ง 5% 🚨 โลหะมีค่าปรับตัวลงเข้าสู่ช่วงปรับฐาน
สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม 2026