อ่านเพิ่มเติม
08:48 · 14 พฤศจิกายน 2025

US100 ปรับตัวลดลงกว่า 1.4% 🚨📉

US100
ดัชนี
-
-

แม้ว่ารัฐบาลจะกลับมาเปิดทำการ ตลาดหุ้นในวันนี้ยังไม่แสดงสัญญาณความมั่นใจ ฟิวเจอร์ NASDAQ100 ปรับตัวลดลงสูงสุดถึง 1.4%

แรงกดดันหลักต่อวอลล์สตรีทมาจาก การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังต่อเส้นทางดอกเบี้ยของ FED ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 50% จากกว่า 70% เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับ ดอลลาร์ที่อ่อนค่า

ปัจจัยรองที่กดดันความเชื่อมั่นนักลงทุนคือ การสอบสวนกูเกิลโดย EU ยักษ์เทคโนโลยีปรับตัวลดสูงสุดถึง 3% ซึ่งเพียงพอที่จะกดดัชนีลงได้เพียงลำพัง

US100 (H1)

Source: xStation5

14 พฤศจิกายน 2025, 16:34

ตลาดเด่น: OIL.WTI
14 พฤศจิกายน 2025, 14:50

สรุปข่าวเช้า
14 พฤศจิกายน 2025, 09:00

ข่าวเด่นวันนี้
14 พฤศจิกายน 2025, 08:55

Siemens หลังประกาศผลประกอบการ: อะไรที่ผิดพลาด?

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก