US100 ปรับตัวลดลงกว่า 1.4% 🚨📉

แม้ว่ารัฐบาลจะกลับมาเปิดทำการ ตลาดหุ้นในวันนี้ยังไม่แสดงสัญญาณความมั่นใจ ฟิวเจอร์ NASDAQ100 ปรับตัวลดลงสูงสุดถึง 1.4%
แรงกดดันหลักต่อวอลล์สตรีทมาจาก การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังต่อเส้นทางดอกเบี้ยของ FED ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 50% จากกว่า 70% เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับ ดอลลาร์ที่อ่อนค่า
ปัจจัยรองที่กดดันความเชื่อมั่นนักลงทุนคือ การสอบสวนกูเกิลโดย EU ยักษ์เทคโนโลยีปรับตัวลดสูงสุดถึง 3% ซึ่งเพียงพอที่จะกดดัชนีลงได้เพียงลำพัง
US100 (H1)
Source: xStation5