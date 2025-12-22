⏫ US100 ปรับตัวขึ้นกว่า 1%

US100 ปรับขึ้นกว่า 1% – Tech Megacaps นำตลาด
ภาคเทคโนโลยีกลับมาเป็นผู้นำตลาด ดันฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับขึ้นกว่า 1% นักลงทุนตอบสนองเชิงบวกต่อข่าวที่ กลุ่มทุนนำโดย Oracle Corp. เดินหน้าเข้าซื้อ TikTok อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องของ Micron Technology และ Nvidia, โดย Nvidia เป็นผู้นำกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
แรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้า:
ข้อมูล Fund Flow ระบุว่า หุ้นสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าราว 78 พันล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งเป็นการไหลเข้ารายสัปดาห์สูงสุดในรอบปี และถือเป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่มีเงินทุนเข้ามามากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ หุ้นเทคโนโลยี มีเงินไหลเข้าติดลบเป็นครั้งแรกในสามสัปดาห์
ปัจจัย Triple Witching:
ความผันผวนวันนี้ถูกขยายจากปรากฏการณ์ Triple Witching – การหมดอายุของ หุ้น options, index options และ futures contracts ประมาณ 7.1 ล้านล้านดอลลาร์ใน Notional Open Interest ทำให้เกิดปริมาณการซื้อขายสูงและราคาผันผวนมาก
แนวโน้ม “Santa Claus Rally”:
นักลงทุนเริ่มมองไปยัง Santa Claus rally ช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของปี ซึ่งตั้งแต่ปี 1928 ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้นถึง 75% ของเวลา สถานการณ์ปัจจุบันยังคงสนับสนุนการฟื้นตัวปลายปี แม้มีความผันผวน
Technical Outlook:
US100 วันนี้ขึ้นกว่า 1% ต่อยอดจากการปรับขึ้นของวันพฤหัสบดี หลังการ rollover ล่าสุด ดัชนีทดสอบ ระดับ 25,500 หากยืนเหนือแนวนี้ได้ จะเป็น จุดสูงสุดรายสัปดาห์ใหม่ และดันผลตอบแทนรายเดือนเข้าสู่แดนบวก พลิกบรรยากาศตลาดที่ผันผวนต้นเดือนธันวาคม
