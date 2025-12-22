อ่านเพิ่มเติม
08:22 · 22 ธันวาคม 2025

⏫ US100 ปรับตัวขึ้นกว่า 1%

US100
ดัชนี
-
-

US100 ปรับขึ้นกว่า 1% – Tech Megacaps นำตลาด

ภาคเทคโนโลยีกลับมาเป็นผู้นำตลาด ดันฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับขึ้นกว่า 1% นักลงทุนตอบสนองเชิงบวกต่อข่าวที่ กลุ่มทุนนำโดย Oracle Corp. เดินหน้าเข้าซื้อ TikTok อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องของ Micron Technology และ Nvidia, โดย Nvidia เป็นผู้นำกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่

แรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้า:
ข้อมูล Fund Flow ระบุว่า หุ้นสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าราว 78 พันล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งเป็นการไหลเข้ารายสัปดาห์สูงสุดในรอบปี และถือเป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่มีเงินทุนเข้ามามากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ หุ้นเทคโนโลยี มีเงินไหลเข้าติดลบเป็นครั้งแรกในสามสัปดาห์

ปัจจัย Triple Witching:
ความผันผวนวันนี้ถูกขยายจากปรากฏการณ์ Triple Witching – การหมดอายุของ หุ้น options, index options และ futures contracts ประมาณ 7.1 ล้านล้านดอลลาร์ใน Notional Open Interest ทำให้เกิดปริมาณการซื้อขายสูงและราคาผันผวนมาก

แนวโน้ม “Santa Claus Rally”:
นักลงทุนเริ่มมองไปยัง Santa Claus rally ช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของปี ซึ่งตั้งแต่ปี 1928 ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้นถึง 75% ของเวลา สถานการณ์ปัจจุบันยังคงสนับสนุนการฟื้นตัวปลายปี แม้มีความผันผวน

Technical Outlook:
US100 วันนี้ขึ้นกว่า 1% ต่อยอดจากการปรับขึ้นของวันพฤหัสบดี หลังการ rollover ล่าสุด ดัชนีทดสอบ ระดับ 25,500 หากยืนเหนือแนวนี้ได้ จะเป็น จุดสูงสุดรายสัปดาห์ใหม่ และดันผลตอบแทนรายเดือนเข้าสู่แดนบวก พลิกบรรยากาศตลาดที่ผันผวนต้นเดือนธันวาคม

 

 

24 ธันวาคม 2025, 15:45

ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY
24 ธันวาคม 2025, 15:44

สรุปข่าวเช้า
24 ธันวาคม 2025, 08:47

Daily Summary: Holiday Commodity Fever
24 ธันวาคม 2025, 08:46

Novo Nordisk – จากความเสี่ยงสู่โอกาส

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก