08:07 · 20 มกราคม 2026

🚨 US100 ร่วง 1.5% ลบกำไรทั้งหมดของปีนี้ ท่ามกลางความกังวลสงครามการค้า 📉

ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ร่วงมากกว่า 1.5% ในวันนี้ หลุดระดับที่เห็นในช่วงเปิดตลาดวันที่ 2 มกราคม 2026 และลบกำไรสะสมตั้งแต่ต้นปีทั้งหมดออกไป แม้ว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดสหรัฐจะปิดทำการวันนี้เนื่องจากวันหยุดราชการ แต่ตลาดกลับตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข่าวในช่วงสุดสัปดาห์

  • โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีศุลกากร 10% ต่อเศรษฐกิจหลักของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร (มีรายงานว่าจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์) และขู่ว่าจะเพิ่มเป็น 25% หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงซื้อกรีนแลนด์ได้ นักลงทุนมองการเคลื่อนไหวนี้ว่า “เกินความจำเป็น” ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแทนที่จะแข็งค่า และทำให้ความเสี่ยงในตลาดทรุดตัว ความตึงเครียดที่อาจยกระดับขึ้นระหว่างวอชิงตันกับบรัสเซลส์ยังอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐที่ดำเนินธุรกิจในยุโรป
  • ดัชนี DAX ของเยอรมนีในตลาดหุ้นจริงร่วงมากกว่า 1.2% การปรับตัวลงของ US100 จึงยิ่งน่ากังวล เนื่องจากผลประกอบการที่ทำสถิติใหม่ของ TSMC และกระแสความคลั่งไคล้เซมิคอนดักเตอร์ในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่สามารถดันดัชนีขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หุ้นซอฟต์แวร์ก็ถูกกดดันต่อเนื่อง ตั้งแต่ Salesforce ถึง ServiceNow รวมถึง Meta Platforms และ Microsoft ก็มีแนวโน้มอ่อนแรง หากประเด็นภาษียังคงอยู่ในวาระ นักลงทุนก็มีโอกาสเห็นการปรับฐานลึกขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่าโอกาสที่จะปิดดีลกรีนแลนด์ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์จะเป็นไปได้ยาก
 

สรุปข่าวเช้า 23 มกราคม 2026
น้ำมันร่วงต่ำกว่า $64 หลังข้อมูล EIA 📌 NATGAS ดิ่ง แม้รายงานสต็อกเป็นบวก
ทองคำขึ้น 1% เงินพุ่ง 3% 📈 โลหะมีค่าใกล้แตะระดับสูงสุดอีกครั้ง
NATGAS พุ่ง 11% ท่ามกลางความหนาวอาร์กติกของสหรัฐแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 📈

