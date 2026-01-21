👉 กราฟประจำวัน: US100 ยังถูกเทขายต่อเนื่อง 📉

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลกวันนี้อ่อนแรงลงอย่างชัดเจน โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวลดลงเกือบ 0.7% ท่ามกลางความไม่แน่นอนรอบใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป
- กรณีฐาน (base case) ที่ตลาดประเมินอยู่ในขณะนี้คือ สหรัฐฯ อาจปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากยุโรปอีก 10% ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และอาจเพิ่มเป็น 25% ในวันที่ 1 มิถุนายน หากยุโรปยังคงขัดขวางไม่ให้สหรัฐฯ เข้าซื้อกรีนแลนด์ ความตึงเครียดในการเจรจาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อมาตรการลงโทษและการเก็บภาษีที่สูงขึ้น ซึ่งอาจพุ่งเป้าไปยังบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในยุโรป
- หลังปิดตลาดสหรัฐฯ วันนี้ Netflix (NFLX.US) มีกำหนดรายงานผลประกอบการ หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจกระตุ้นแรงขายรอบใหม่ในตลาด โดยราคาหุ้น Netflix ร่วงลงเกือบ 30% จากจุดสูงสุดของปีนี้ และปรับตัวลงแล้วมากกว่า 6% นับตั้งแต่ต้นปี นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาความเป็นไปได้ของคำตัดสินจากศาลสูงสหรัฐฯ (US Supreme Court) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาษีนำเข้าในช่วงท้ายวัน
US100 (กรอบเวลา D1)
จากมุมมองทางเทคนิค ดัชนี US100 ได้หลุดลงจากรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมเชิงสี่เหลี่ยม (rectangular triangle) หากการปรับฐานรอบนี้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับแรงขายก่อนหน้า (bearish continuation) อาจเปิดทางให้ดัชนีถอยลงไปทดสอบบริเวณ 23,350 จุด ซึ่งเคยเป็นโซนที่มีปฏิกิริยาของราคาอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม 2025
นอกจากนี้ ดัชนียังร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50 – เส้นสีส้ม) อย่างชัดเจน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD และ RSI ยังคงสะท้อนว่าแรงขายยังเป็นฝ่ายคุมทิศทางตลาด
Source: xStation5
