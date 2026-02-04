อ่านเพิ่มเติม
US100 ร่วง 2% 📉

  •  หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอ่อนตัว และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กดดันความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีท

หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ วันนี้อ่อนตัวอย่างมาก โดยฟิวเจอร์ Nasdaq 100 (US100) ร่วงลงสู่ราว 25,370 จุด ลดลงเกือบ 2% ในวันเดียว
การปรับตัวลดลงเกิดจากแรงเทขายที่เร่งตัวในกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้น Nvidia และ Microsoft ลดลงมากกว่า 3% ทั้งนี้ ไม่ใช่แค่หุ้น BigTech ที่ปรับตัวลด แต่หุ้น IT & Software กลุ่มกว้างยังเจอแรงขายแบบ “systematic selling” ซึ่งอาจมาจากสถาบันทำกำไรหรือถอนการลงทุนขนาดใหญ่

แรงกดดันขาลงถูกขยายขึ้นอีกหลังมีรายงานว่าโดรนอิหร่าน Shahed ถูกยิงสกัดโดยเครื่องบินรบ F-35 ใกล้กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln
แนวโน้มราคาน้ำมันที่อาจสูงขึ้นยังอาจทำลายความหวังของตลาดต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงปลายปีนี้

แหล่งที่มา: xStation5

หุ้น Broadcom ร่วงมากกว่า 6% ขณะที่หุ้นซอฟต์แวร์รายใหญ่ก็ปรับตัวลดลงหนัก รวมถึง Intuit, ServiceNow, Salesforce และ NetApp
การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในกลุ่ม IT ยังส่งผลต่อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และผู้ผลิตหน่วยความจำ โดย Micron ลดลงเกือบ 5%
หุ้น Eli Lilly และ Novo Nordisk ก็ร่วงมากกว่า 4%

ในทางกลับกัน หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า น้ำมันและก๊าซ รวมถึงธนาคารและกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ปรับตัวได้ดีและยืนระดับราคาได้เด่นกว่า

Source: xStation5

