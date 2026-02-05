🚨 US100 ร่วง 2% ท่ามกลางแรงขายหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 📉

ฟิวเจอร์ Nasdaq 100 (US100) ยังคงขยายการขายออกตั้งแต่ต้นสัปดาห์และวันนี้ร่วง มากกว่า 2% 😬
ความเชื่อมั่นในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีอ่อนตัวลงมากขึ้นหลังจาก ข้อมูลตลาดแรงงานออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์: จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเกินคาด ขณะที่การปลดพนักงานที่รายงานโดย Challenger พุ่งขึ้น มากกว่า 200% เมื่อเทียบปีต่อปี ในเดือนมกราคม
ปัจจุบัน US100 ซื้อขายสูงกว่า EMA200 เพียงประมาณ 300 จุด (เส้นสีแดง) ขณะที่ดัชนีหุ้นจริงอื่น ๆ ก็ถูกกดดัน:
-
DJIA และ S&P 500 ร่วงประมาณ 1.2%
-
Russell 2000 (หุ้นขนาดเล็ก–กลาง) ร่วง มากกว่า 1.3%
ตัวเลขสำคัญตลาดแรงงานสหรัฐ
-
Initial jobless claims: 231k เทียบกับคาด 212k และสัปดาห์ก่อน 209k
-
JOLTS (ธ.ค.): 6.54m เทียบกับคาด 7.25m และก่อนหน้า 7.14m
-
Challenger (ม.ค.): 108.4k เทียบกับ 35.5k ในเดือนธ.ค.
US100 (กรอบเวลา D1)
-
RSI รายวัน ของฟิวเจอร์ Nasdaq 100 ร่วงลง ประมาณ 34 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่การปรับฐานฤดูใบไม้ร่วง
-
EMA50 อยู่ใกล้ 25,700 จุด 📉
Source: xStation5
ความเชื่อมั่นเชิงลบในกลุ่ม ซอฟต์แวร์ ตอนนี้แพร่กระจายไปยัง กลุ่มเทคโนโลยีโดยรวม การปรับฐานเห็นได้ชัดในเกือบทุก ซับเซ็กเตอร์ 🛑
-
เซมิคอนดักเตอร์ ก็ร่วงเช่นกัน โดยมี Broadcom (AVGO.US) และ TSMC (TSM.US) เป็นเพียงไม่กี่ตัวที่ทำกำไรเด่น
-
การขาดทุนหนักเกิดขึ้นในชื่อใหญ่ ๆ: Amazon และ Alphabet ร่วงเกือบ 5% | Microsoft ร่วงมากกว่า 3% | Tesla ร่วงเกือบ 4%
-
ความเชื่อมั่นยังอ่อนในกลุ่ม การเงินและธนาคาร เนื่องจากความกังวลเรื่อง การเปิดเผยสินเชื่อในซอฟต์แวร์ และสภาพตลาดที่แย่ลง ส่งผลให้มีการ ขายทำกำไร
-
การปรับตัวขึ้นล่าสุดของ Eli Lilly (LLY.US) ผู้ผลิตยาโรคอ้วนก็ถูกกลับตัวลง ร่วง มากกว่า 7% 💊
Source: xStation5
US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨