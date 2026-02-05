อ่านเพิ่มเติม
23:10 · 5 กุมภาพันธ์ 2026

🚨 US100 ร่วง 2% ท่ามกลางแรงขายหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 📉

-
-
Open account Download free app

ฟิวเจอร์ Nasdaq 100 (US100) ยังคงขยายการขายออกตั้งแต่ต้นสัปดาห์และวันนี้ร่วง มากกว่า 2% 😬
ความเชื่อมั่นในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีอ่อนตัวลงมากขึ้นหลังจาก ข้อมูลตลาดแรงงานออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์: จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเกินคาด ขณะที่การปลดพนักงานที่รายงานโดย Challenger พุ่งขึ้น มากกว่า 200% เมื่อเทียบปีต่อปี ในเดือนมกราคม

ปัจจุบัน US100 ซื้อขายสูงกว่า EMA200 เพียงประมาณ 300 จุด (เส้นสีแดง) ขณะที่ดัชนีหุ้นจริงอื่น ๆ ก็ถูกกดดัน:

  • DJIA และ S&P 500 ร่วงประมาณ 1.2%

  • Russell 2000 (หุ้นขนาดเล็ก–กลาง) ร่วง มากกว่า 1.3%

ตัวเลขสำคัญตลาดแรงงานสหรัฐ

  • Initial jobless claims: 231k เทียบกับคาด 212k และสัปดาห์ก่อน 209k

  • JOLTS (ธ.ค.): 6.54m เทียบกับคาด 7.25m และก่อนหน้า 7.14m

  • Challenger (ม.ค.): 108.4k เทียบกับ 35.5k ในเดือนธ.ค.

US100 (กรอบเวลา D1)

  • RSI รายวัน ของฟิวเจอร์ Nasdaq 100 ร่วงลง ประมาณ 34 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่การปรับฐานฤดูใบไม้ร่วง

  • EMA50 อยู่ใกล้ 25,700 จุด 📉

Source: xStation5

ความเชื่อมั่นเชิงลบในกลุ่ม ซอฟต์แวร์ ตอนนี้แพร่กระจายไปยัง กลุ่มเทคโนโลยีโดยรวม การปรับฐานเห็นได้ชัดในเกือบทุก ซับเซ็กเตอร์ 🛑

  • เซมิคอนดักเตอร์ ก็ร่วงเช่นกัน โดยมี Broadcom (AVGO.US) และ TSMC (TSM.US) เป็นเพียงไม่กี่ตัวที่ทำกำไรเด่น

  • การขาดทุนหนักเกิดขึ้นในชื่อใหญ่ ๆ: Amazon และ Alphabet ร่วงเกือบ 5% | Microsoft ร่วงมากกว่า 3% | Tesla ร่วงเกือบ 4%

  • ความเชื่อมั่นยังอ่อนในกลุ่ม การเงินและธนาคาร เนื่องจากความกังวลเรื่อง การเปิดเผยสินเชื่อในซอฟต์แวร์ และสภาพตลาดที่แย่ลง ส่งผลให้มีการ ขายทำกำไร

  • การปรับตัวขึ้นล่าสุดของ Eli Lilly (LLY.US) ผู้ผลิตยาโรคอ้วนก็ถูกกลับตัวลง ร่วง มากกว่า 7% 💊

Source: xStation5

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:04

Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:03

Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:00

Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก