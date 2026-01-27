อ่านเพิ่มเติม
27 มกราคม 2026

เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งมาก 🗽 US100 พุ่งแตะ 26,000 จุด

ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐในวันนี้ทำผลลัพธ์เหนือความคาดหมาย ราคาบ้านเพิ่มขึ้น 0.6% ต่อเดือน เทียบกับที่คาดไว้ 0.3% และเดือนก่อนหน้า 0.4% ขณะที่ราคาบ้านใน 20 เมืองใหญ่ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.4% ต่อปี เทียบกับคาดการณ์ 1.2% และเดือนก่อนหน้า 1.3%

นอกจากนี้ ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจาก ADP รายสัปดาห์ออกมา 7.5k ตำแหน่งงาน เทียบกับ 8k ก่อนหน้า โดยตอนนี้ตลาดกำลังจับตาดัชนี Conference Board และดัชนีภูมิภาค Richmond Fed ที่จะประกาศเวลา 16:00 น.

ดัชนี US100 ปรับตัวขึ้นก่อนเปิดตลาดสหรัฐ และกำลังเข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 26,000 จุด

