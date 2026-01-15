US100: Nasdaq ฟื้นตัว ขานรับคลื่นความหวังใหม่ของ AI 🤖🚀

ฟิวเจอร์ส Nasdaq ฟื้นตัว หลังความหวังใหม่ของ AI 📈🤖
US100 ฟื้นตัว หลังแรงหนุนจาก TSMC และความหวัง AI 📈🤖
แนวเทคนิค: การขายเมื่อวานของ US100 หยุดที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของคลื่นขาย Oct–Nov 2025 ก่อนปิดที่ EMA30 (สีม่วงอ่อน) ชี้แนวโน้มฟื้นตัวตั้งแต่ต้นช่วงการซื้อขายยุโรป แต่กำไรอาจถูกจำกัดโดยระดับ Fibo 78.6% และขึ้นอยู่กับผลประกอบการธนาคารวันนี้
แรงขับเคลื่อนตลาด:
TSMC ทำสถิติใหม่: รายได้รวม 1 ล้านล้าน TWD กำไรสุทธิไตรมาส 4/2025 พุ่ง 35% ชิปประสิทธิภาพสูง ≤7nm ครอง 77% ของรายได้ wafer
การลงทุนต่อเนื่อง: Capex ปี 2026 อยู่ที่ $52–56 พันล้าน แสดงความเชื่อมั่นต่อบูม AI โลก คาดรายได้เติบโต ~30% เกินคาดนักวิเคราะห์ พร้อมขยายโรงงานในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเยอรมนี ในขณะที่พัฒนาชิปขั้นสูงในไต้หวันต่อ
ภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย:
หลังทรัมป์ส่งสัญญาณนุ่มนวลต่ออิหร่าน ความกังวลการดำเนินการทางทหารลดลง ส่งผลให้แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองและน้ำมันชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดยังสูงและความขัดแย้งต่อเนื่องจำกัดความเสี่ยงใน Wall Street
ผลประกอบการธนาคารสหรัฐฯ:
Q4 จาก Morgan Stanley, Goldman Sachs และ BlackRock อาจหนุนความเสี่ยง แต่การปรับพอร์ตอาจดึงเงินกลับไปยังหุ้นธนาคารที่เคยถูกกดดัน ทำให้กำไรในหุ้นเทคโนโลยีเช่น Nvidia (premarket +0.9%) อาจจำกัด
