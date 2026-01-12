ข่าวเด่น: US100 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังตัวเลข NFP ต่ำกว่าคาด 💡

อ่านเพิ่มเติม
สรุปข้อมูลแรงงานสหรัฐ – NFP ธันวาคม 2025

  • Non-Farm Payrolls (NFP): 50,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ 70,000 และต่ำกว่าพ.ย.ที่ปรับลดเป็น 56,000

  • อัตราการว่างงาน: 4.4% (คาด 4.5%, ก่อนหน้า 4.6%)

  • ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง:

    • เดือนต่อเดือน: +0.3% ตรงตามคาด

    • ปีต่อปี: +3.8% สูงกว่าคาด 3.6%

รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • การจ้างงานเติบโตใน อาหาร-บริการ, สุขภาพ และบริการสังคม

  • กลุ่ม ค้าปลีก สูญเสียตำแหน่งงาน

  • การปรับลดย้อนหลัง:

    • ต.ค. ลดลง 68,000 จาก -105,000 → -173,000

    • พ.ย. ลดลง 8,000 จาก +64,000 → +56,000

  • Housing Starts ต.ค.: 1.246 ล้าน หน่วย (คาด 1.325 ล้าน)

วิเคราะห์ตลาด:

  • ตัวเลขแรงงานสะท้อนภาพ ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง แต่ไม่ร้อนแรงเกินไป

  • อัตราการว่างงานต่ำกว่า Fed คาดการณ์ (4.4% vs 4.5%) ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักไปที่ การหยุดพักการขึ้นดอกเบี้ย

  • เหตุนี้จึงเห็น US100 ปรับขึ้นจำกัด และ ดอลลาร์ปรับอ่อนเล็กน้อย

ความสำคัญของ NFP:

  • แสดงจำนวนงานใหม่ นอกภาคเกษตร ครอบคลุมเศรษฐกิจส่วนใหญ่

  • ใช้เป็น ตัวชี้วัดสุขภาพตลาดแรงงาน – การเพิ่มงาน = เศรษฐกิจดี, การลดงาน = เศรษฐกิจชะลอตัว

  • มีผลต่อ นโยบายดอกเบี้ย Fed, ค่าเงินดอลลาร์, พันธบัตร และ หุ้น

  • สรุปคือ NFP เป็นเหมือน “ปรอทวัดเศรษฐกิจ” ช่วยให้นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางเศรษฐกิจ

หากคุณต้องการ ฉันสามารถทำ เวอร์ชันสั้น ๆ สำหรับโพสต์โซเชียลหรือข่าวด่วน ให้ได้ภายในไม่กี่บรรทัด อ่านง่ายและกระชับทันที

 

สรุปตลาดหลังรายงาน NFP ธันวาคม 2025

  • Treasury Futures: ปรับตัวลงเล็กน้อย หลัง Fed rate cut premium สำหรับปีนี้ลดลง เนื่องจากตัวเลขงานออกมาต่ำกว่าคาด แต่ อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% และ ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมงสูงกว่าประเมิน

  • US100: ปรับตัวขึ้น ทดสอบ แนวต้าน 25,800 จุด

แหล่งข้อมูล: xStation

