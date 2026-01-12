ข่าวเด่น: US100 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังตัวเลข NFP ต่ำกว่าคาด 💡

สรุปข้อมูลแรงงานสหรัฐ – NFP ธันวาคม 2025
-
Non-Farm Payrolls (NFP): 50,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ 70,000 และต่ำกว่าพ.ย.ที่ปรับลดเป็น 56,000
-
อัตราการว่างงาน: 4.4% (คาด 4.5%, ก่อนหน้า 4.6%)
-
ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง:
-
เดือนต่อเดือน: +0.3% ตรงตามคาด
-
ปีต่อปี: +3.8% สูงกว่าคาด 3.6%
-
รายละเอียดเพิ่มเติม:
-
การจ้างงานเติบโตใน อาหาร-บริการ, สุขภาพ และบริการสังคม
-
กลุ่ม ค้าปลีก สูญเสียตำแหน่งงาน
-
การปรับลดย้อนหลัง:
-
ต.ค. ลดลง 68,000 จาก -105,000 → -173,000
-
พ.ย. ลดลง 8,000 จาก +64,000 → +56,000
-
-
Housing Starts ต.ค.: 1.246 ล้าน หน่วย (คาด 1.325 ล้าน)
วิเคราะห์ตลาด:
-
ตัวเลขแรงงานสะท้อนภาพ ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง แต่ไม่ร้อนแรงเกินไป
-
อัตราการว่างงานต่ำกว่า Fed คาดการณ์ (4.4% vs 4.5%) ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักไปที่ การหยุดพักการขึ้นดอกเบี้ย
-
เหตุนี้จึงเห็น US100 ปรับขึ้นจำกัด และ ดอลลาร์ปรับอ่อนเล็กน้อย
ความสำคัญของ NFP:
-
แสดงจำนวนงานใหม่ นอกภาคเกษตร ครอบคลุมเศรษฐกิจส่วนใหญ่
-
ใช้เป็น ตัวชี้วัดสุขภาพตลาดแรงงาน – การเพิ่มงาน = เศรษฐกิจดี, การลดงาน = เศรษฐกิจชะลอตัว
-
มีผลต่อ นโยบายดอกเบี้ย Fed, ค่าเงินดอลลาร์, พันธบัตร และ หุ้น
-
สรุปคือ NFP เป็นเหมือน “ปรอทวัดเศรษฐกิจ” ช่วยให้นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางเศรษฐกิจ
สรุปตลาดหลังรายงาน NFP ธันวาคม 2025
-
Treasury Futures: ปรับตัวลงเล็กน้อย หลัง Fed rate cut premium สำหรับปีนี้ลดลง เนื่องจากตัวเลขงานออกมาต่ำกว่าคาด แต่ อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% และ ค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมงสูงกว่าประเมิน
-
US100: ปรับตัวขึ้น ทดสอบ แนวต้าน 25,800 จุด
แหล่งข้อมูล: xStation
