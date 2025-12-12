อ่านเพิ่มเติม
15:25 · 12 ธันวาคม 2025

US100 ปรับตัวลดลงหลังผลประกอบการ Oracle 📉

US100
ดัชนี
-
-

US100 ปรับตัวลดลงหลังผลประกอบการ Oracle 📉

  • กำไรจากการปรับขึ้นหลังการตัดสินใจของเฟด หายไปอย่างรวดเร็ว หลังผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ Oracle (ORCL.US) ทำให้ความเชื่อมั่นตลาดเทคโนโลยีลดลง

  • นักลงทุนหัน ความสนใจจากการคาดการณ์ลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม กลับไปที่ ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเทค โดยกังวลเรื่อง:

    • การประเมินมูลค่าหุ้นสูงเกินไป

    • การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐาน AI สูงเกินจำเป็น

    • ผลตอบแทนจากเงินลงทุนช้า

  • หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เผชิญแรงกดดัน:

    • Nvidia และ AMD ลดลงประมาณ 1%

    • CoreWeave ลดลงเกือบ 4%

  • ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ลดลงกว่า 1.5% ในช่วงต่ำสุดของวัน ดึงหุ้นเทคโนโลยีเอเชียลงตาม

    • ปัจจุบัน US100 ลดลงประมาณ 0.8%

    • US500 ลดลง 0.6%

    • หุ้น SoftBank ในโตเกียวลดลงกว่า 8% เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ OpenAI

  • หุ้น Oracle ร่วง กว่า 10% ใน after-hours หลังรายได้ไตรมาสสองต่ำกว่าคาด

    • ความอ่อนแอนี้สร้างแรงกดดัน เนื่องจาก Oracle อยู่ใน กระแส AI boom และความกังวลเรื่อง การประเมินมูลค่าสูงในตลาดเทคโนโลยี

  • บริษัทใช้จ่ายสูงใน ศูนย์ข้อมูล AI และโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์ แต่รายได้เติบโตช้ากว่าที่นักลงทุนคาด

    • ความไม่สมดุลระหว่าง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กับ รายได้ที่เติบโตช้า เป็นประเด็นกังวลใหม่

  • Bitcoin ลดลงกว่า 2.5% วันนี้ ลบกำไรหลังเฟดจาก $94,000 กลับสู่ประมาณ $90,000 แสดงถึง ความระมัดระวังในตลาดกลับมา

  • US100 พยายาม ฟื้นตัวหลังการขายออก และปรับขึ้นเหนือ 200-hour EMA

  • แม้ความผันผวนช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง Nasdaq 100 ยังเพิ่มขึ้น เกือบ 22% ปีนี้

  • ดัชนี MSCI Global Equity ยังสูงกว่า 20% YTD อยู่ในเส้นทาง ผลการดำเนินงานประจำปีดีที่สุดตั้งแต่ 2019

Source: xStation5

Bitcoin erased Fed-related gains almost instantly as US futures rolled over.

Source: xStation5

Oracle ทำ Wall Street กังวล – แต่จริงหรือ?

  • แทนที่จะทำให้ตลาดสงบ ผลประกอบการรายไตรมาสของ Oracle กลับ จุดประกายความกังวลใหม่เกี่ยวกับการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI

  • ความกังวลนี้มีเหตุผลไหม?

    • ในเดือนกันยายน Oracle ทำสัญญา 5 ปี มูลค่า 300 พันล้านดอลลาร์กับ OpenAI ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้นแรงในวันเดียว และ Larry Ellison กลายเป็นคนรวยที่สุดโลกชั่วคราว

    • ใน 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทเซ็นสัญญาเพิ่มประมาณ 385 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงกับ Nvidia และ Meta Platforms แต่ความคาดหวังในหุ้นเริ่มจาง

ผลประกอบการล่าสุด:

  • EPS: $2.26 สูงกว่าคาด $1.64

  • รายได้ไตรมาส: $16.06 พันล้าน ต่ำกว่าคาด $16.2 พันล้าน

  • รายได้เพิ่ม 14% และยอดขาย Oracle Cloud Infrastructure (OCI) พุ่ง 68% เป็น $4.1 พันล้าน

  • รายได้รวมคลาวด์: $7.98 พันล้าน (คาด $7.92 พันล้าน)

  • รายได้สุทธิ: $6.14 พันล้าน เพิ่มจาก $3.15 พันล้านปีก่อน

  • รายได้ซอฟต์แวร์ลด 3% เหลือ $5.88 พันล้าน ต่ำกว่าคาด $6.06 พันล้าน

  • Free cash flow ไตรมาสพฤศจิกายนติดลบ $10 พันล้าน แย่กว่าที่คาด $5.2 พันล้าน

คาดการณ์ไตรมาสต่อไป:

  • EPS: $1.70–1.74 (คาด $1.72)

  • รายได้เติบโต 19–21% YoY (คาด 19%)

  • เพิ่ม CAPEX ประจำปีจาก $35 พันล้าน เป็น $50 พันล้าน (เพิ่ม 40%)

สัญญาที่เซ็นแต่ยังไม่รับรู้รายได้ (Signed but not recognized revenue):

  • เพิ่มขึ้นเป็น $528 พันล้าน (+438% YoY) จาก $455 พันล้านไตรมาสก่อน

  • คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มอีก $4 พันล้านในปี 2027

AI และโครงสร้างพื้นฐาน:

  • OpenAI มุ่งมั่นใช้จ่าย >300 พันล้านดอลลาร์ กับโครงสร้างพื้นฐาน Oracle ใน 5 ปี

  • การลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลและ AI infrastructure แม้เพิ่มคำสั่งซื้อ แต่ เพิ่มภาระหนี้บริษัทอย่างมาก

  • Oracle ยืนยันว่าจะ คงอันดับเครดิต investment-grade

    • ส่วนหนึ่งของการเงินมาจากลูกค้าใช้ชิปของตัวเองติดตั้งในศูนย์ข้อมูล Oracle

    • ซัพพลายเออร์ให้ชิปผ่านสัญญาเช่า

การบริหารและนวัตกรรม:

  • แต่งตั้ง Clay Magouyrk และ Mike Sicilia เป็น CEO ใหม่

  • เปิดตัว AI agents ช่วยอัตโนมัติใน Finance, HR, Sales

  • GAAP และ adjusted earnings เพิ่มจาก กำไรก่อนภาษี $2.7 พันล้าน จากการขายหุ้นใน Ampere

    • SoftBank ซื้อหุ้น Ampere $6.5 พันล้าน

    • Oracle ขาย Ampere เพราะผลิตชิปเองไม่จำเป็นเชิงกลยุทธ์อีกต่อไป

หุ้น Oracle:

  • ร่วง 23% ในพฤศจิกายน – แย่ที่สุดนับตั้งแต่ 2001

  • ราคาหุ้นยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือนกันยายนประมาณ 30%

  • แม้ YTD หุ้นยังเพิ่ม >30% เหนือ Nasdaq

สรุป: ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับ AI-infrastructure มีเหตุผลบางส่วน แต่ปัจจัยพื้นฐานและ pipeline รายได้ของ Oracle ยังแข็งแกร่ง

  • รายได้คลาวด์และสัญญาใหญ่ยังเติบโต

  • CAPEX สูงและ Free cash flow ติดลบสร้างแรงกดดัน แต่บริษัทมีการวางแผนจัดการหนี้และเครดิต

Source: xStation5

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

12 ธันวาคม 2025, 16:42

สรุปข่าวเช้า
12 ธันวาคม 2025, 15:44

ข่าวเด่นวันนี้
12 ธันวาคม 2025, 15:39

NATGAS ร่วงกว่า 7% 🚨
12 ธันวาคม 2025, 15:37

BREAKING: ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ไม่เปลี่ยนแปลง หลังสต็อก EIA ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์

