US100 ปรับตัวลดลงหลังผลประกอบการ Oracle 📉
กำไรจากการปรับขึ้นหลังการตัดสินใจของเฟด หายไปอย่างรวดเร็ว หลังผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ Oracle (ORCL.US) ทำให้ความเชื่อมั่นตลาดเทคโนโลยีลดลง
นักลงทุนหัน ความสนใจจากการคาดการณ์ลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม กลับไปที่ ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเทค โดยกังวลเรื่อง:
การประเมินมูลค่าหุ้นสูงเกินไป
การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐาน AI สูงเกินจำเป็น
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนช้า
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เผชิญแรงกดดัน:
Nvidia และ AMD ลดลงประมาณ 1%
CoreWeave ลดลงเกือบ 4%
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ลดลงกว่า 1.5% ในช่วงต่ำสุดของวัน ดึงหุ้นเทคโนโลยีเอเชียลงตาม
ปัจจุบัน US100 ลดลงประมาณ 0.8%
US500 ลดลง 0.6%
หุ้น SoftBank ในโตเกียวลดลงกว่า 8% เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ OpenAI
หุ้น Oracle ร่วง กว่า 10% ใน after-hours หลังรายได้ไตรมาสสองต่ำกว่าคาด
ความอ่อนแอนี้สร้างแรงกดดัน เนื่องจาก Oracle อยู่ใน กระแส AI boom และความกังวลเรื่อง การประเมินมูลค่าสูงในตลาดเทคโนโลยี
บริษัทใช้จ่ายสูงใน ศูนย์ข้อมูล AI และโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์ แต่รายได้เติบโตช้ากว่าที่นักลงทุนคาด
ความไม่สมดุลระหว่าง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กับ รายได้ที่เติบโตช้า เป็นประเด็นกังวลใหม่
Bitcoin ลดลงกว่า 2.5% วันนี้ ลบกำไรหลังเฟดจาก $94,000 กลับสู่ประมาณ $90,000 แสดงถึง ความระมัดระวังในตลาดกลับมา
US100 พยายาม ฟื้นตัวหลังการขายออก และปรับขึ้นเหนือ 200-hour EMA
แม้ความผันผวนช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง Nasdaq 100 ยังเพิ่มขึ้น เกือบ 22% ปีนี้
ดัชนี MSCI Global Equity ยังสูงกว่า 20% YTD อยู่ในเส้นทาง ผลการดำเนินงานประจำปีดีที่สุดตั้งแต่ 2019
Source: xStation5
Bitcoin erased Fed-related gains almost instantly as US futures rolled over.
Source: xStation5
Oracle ทำ Wall Street กังวล – แต่จริงหรือ?
แทนที่จะทำให้ตลาดสงบ ผลประกอบการรายไตรมาสของ Oracle กลับ จุดประกายความกังวลใหม่เกี่ยวกับการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI
ความกังวลนี้มีเหตุผลไหม?
ในเดือนกันยายน Oracle ทำสัญญา 5 ปี มูลค่า 300 พันล้านดอลลาร์กับ OpenAI ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้นแรงในวันเดียว และ Larry Ellison กลายเป็นคนรวยที่สุดโลกชั่วคราว
ใน 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทเซ็นสัญญาเพิ่มประมาณ 385 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงกับ Nvidia และ Meta Platforms แต่ความคาดหวังในหุ้นเริ่มจาง
ผลประกอบการล่าสุด:
EPS: $2.26 สูงกว่าคาด $1.64
รายได้ไตรมาส: $16.06 พันล้าน ต่ำกว่าคาด $16.2 พันล้าน
รายได้เพิ่ม 14% และยอดขาย Oracle Cloud Infrastructure (OCI) พุ่ง 68% เป็น $4.1 พันล้าน
รายได้รวมคลาวด์: $7.98 พันล้าน (คาด $7.92 พันล้าน)
รายได้สุทธิ: $6.14 พันล้าน เพิ่มจาก $3.15 พันล้านปีก่อน
รายได้ซอฟต์แวร์ลด 3% เหลือ $5.88 พันล้าน ต่ำกว่าคาด $6.06 พันล้าน
Free cash flow ไตรมาสพฤศจิกายนติดลบ $10 พันล้าน แย่กว่าที่คาด $5.2 พันล้าน
คาดการณ์ไตรมาสต่อไป:
EPS: $1.70–1.74 (คาด $1.72)
รายได้เติบโต 19–21% YoY (คาด 19%)
เพิ่ม CAPEX ประจำปีจาก $35 พันล้าน เป็น $50 พันล้าน (เพิ่ม 40%)
สัญญาที่เซ็นแต่ยังไม่รับรู้รายได้ (Signed but not recognized revenue):
เพิ่มขึ้นเป็น $528 พันล้าน (+438% YoY) จาก $455 พันล้านไตรมาสก่อน
คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มอีก $4 พันล้านในปี 2027
AI และโครงสร้างพื้นฐาน:
OpenAI มุ่งมั่นใช้จ่าย >300 พันล้านดอลลาร์ กับโครงสร้างพื้นฐาน Oracle ใน 5 ปี
การลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลและ AI infrastructure แม้เพิ่มคำสั่งซื้อ แต่ เพิ่มภาระหนี้บริษัทอย่างมาก
Oracle ยืนยันว่าจะ คงอันดับเครดิต investment-grade
ส่วนหนึ่งของการเงินมาจากลูกค้าใช้ชิปของตัวเองติดตั้งในศูนย์ข้อมูล Oracle
ซัพพลายเออร์ให้ชิปผ่านสัญญาเช่า
การบริหารและนวัตกรรม:
แต่งตั้ง Clay Magouyrk และ Mike Sicilia เป็น CEO ใหม่
เปิดตัว AI agents ช่วยอัตโนมัติใน Finance, HR, Sales
GAAP และ adjusted earnings เพิ่มจาก กำไรก่อนภาษี $2.7 พันล้าน จากการขายหุ้นใน Ampere
SoftBank ซื้อหุ้น Ampere $6.5 พันล้าน
Oracle ขาย Ampere เพราะผลิตชิปเองไม่จำเป็นเชิงกลยุทธ์อีกต่อไป
หุ้น Oracle:
ร่วง 23% ในพฤศจิกายน – แย่ที่สุดนับตั้งแต่ 2001
ราคาหุ้นยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือนกันยายนประมาณ 30%
แม้ YTD หุ้นยังเพิ่ม >30% เหนือ Nasdaq
สรุป: ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับ AI-infrastructure มีเหตุผลบางส่วน แต่ปัจจัยพื้นฐานและ pipeline รายได้ของ Oracle ยังแข็งแกร่ง
รายได้คลาวด์และสัญญาใหญ่ยังเติบโต
CAPEX สูงและ Free cash flow ติดลบสร้างแรงกดดัน แต่บริษัทมีการวางแผนจัดการหนี้และเครดิต
Source: xStation5
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้
NATGAS ร่วงกว่า 7% 🚨
BREAKING: ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ไม่เปลี่ยนแปลง หลังสต็อก EIA ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์