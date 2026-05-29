  
08:28 · 29 พฤษภาคม 2026

ทองคำและ US100 เคลื่อนไหวตอบรับข้อมูล PCE และ GDP ของสหรัฐฯ

ข้อมูล PCE เดือนเมษายนออกมาต่ำกว่าคาด โดยเงินเฟ้อรายเดือนอยู่ที่ 0.4% MoM ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.5% สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคากำลังเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ซึ่ง PCE เคยพุ่งขึ้นถึง 0.7% MoM ขณะที่ในมุมรายปี อัตราเงินเฟ้อ PCE ทั่วไปยังคงอยู่ที่ 3.8% YoY ตรงตามคาดการณ์ของตลาด

Core PCE ส่งสัญญาณเชิงบวก
Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Federal Reserve ให้ความสำคัญมากที่สุด เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% MoM ต่ำกว่าคาดที่ 0.3% ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังชะลอตัวเร็วกว่าที่ตลาดประเมินไว้

ในมุมรายปี Core PCE อยู่ที่ 3.3% YoY ซึ่งตรงกับคาดการณ์ของตลาด แต่เมื่อรวมกับตัวเลขรายเดือนที่อ่อนลง นักลงทุนอาจมองว่าข้อมูลชุดนี้เพิ่มโอกาสให้ Fed สามารถเริ่มลดดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น

GDP ถูกปรับลดลง
ประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP ไตรมาส 1 ปี 2026 ของสหรัฐฯ ออกมาน่าผิดหวัง โดยขยายตัวเพียง 1.6% QoQ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.0% และต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.0%

การปรับลดครั้งนี้ยืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวมากกว่าที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้า

ผลกระทบต่อตลาด
เมื่อพิจารณารวมกัน ข้อมูลชุดนี้สะท้อนถึงความเสี่ยง “stagflation” ที่อาจไม่รุนแรงเท่าที่ตลาดกังวลก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน และตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างผ่อนคลายในวันนี้กำลังช่วยหนุนการรีบาวด์ของดัชนี US100 ซึ่งเริ่มเห็นได้ชัดเพียงไม่กี่นาทีหลังการประกาศข้อมูล

Source: xStation

29 พฤษภาคม 2026, 08:47

📈 Nasdaq ปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนกลุ่มซอฟต์แวร์
29 พฤษภาคม 2026, 08:40

🚨 BREAKING: Axios รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงแล้ว แต่ยังต้องรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก Trump
29 พฤษภาคม 2026, 08:26

ข่าวเด่นวันนี้ 29 พ.ค.
28 พฤษภาคม 2026, 14:38

Morning Wrap: อิหร่านโต้กลับ 💥 ดัชนีและโลหะร่วงหนักจากแรงตอบโต้ 📉 (28.05.2026)
ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก