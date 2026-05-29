ทองคำและ US100 เคลื่อนไหวตอบรับข้อมูล PCE และ GDP ของสหรัฐฯ

ข้อมูล PCE เดือนเมษายนออกมาต่ำกว่าคาด โดยเงินเฟ้อรายเดือนอยู่ที่ 0.4% MoM ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.5% สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคากำลังเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ซึ่ง PCE เคยพุ่งขึ้นถึง 0.7% MoM ขณะที่ในมุมรายปี อัตราเงินเฟ้อ PCE ทั่วไปยังคงอยู่ที่ 3.8% YoY ตรงตามคาดการณ์ของตลาด
Core PCE ส่งสัญญาณเชิงบวก
Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Federal Reserve ให้ความสำคัญมากที่สุด เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% MoM ต่ำกว่าคาดที่ 0.3% ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังชะลอตัวเร็วกว่าที่ตลาดประเมินไว้
ในมุมรายปี Core PCE อยู่ที่ 3.3% YoY ซึ่งตรงกับคาดการณ์ของตลาด แต่เมื่อรวมกับตัวเลขรายเดือนที่อ่อนลง นักลงทุนอาจมองว่าข้อมูลชุดนี้เพิ่มโอกาสให้ Fed สามารถเริ่มลดดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น
GDP ถูกปรับลดลง
ประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP ไตรมาส 1 ปี 2026 ของสหรัฐฯ ออกมาน่าผิดหวัง โดยขยายตัวเพียง 1.6% QoQ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.0% และต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.0%
การปรับลดครั้งนี้ยืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวมากกว่าที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้า
ผลกระทบต่อตลาด
เมื่อพิจารณารวมกัน ข้อมูลชุดนี้สะท้อนถึงความเสี่ยง “stagflation” ที่อาจไม่รุนแรงเท่าที่ตลาดกังวลก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน และตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างผ่อนคลายในวันนี้กำลังช่วยหนุนการรีบาวด์ของดัชนี US100 ซึ่งเริ่มเห็นได้ชัดเพียงไม่กี่นาทีหลังการประกาศข้อมูล
Source: xStation
