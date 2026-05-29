  
08:40 · 29 พฤษภาคม 2026

🚨 BREAKING: Axios รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงแล้ว แต่ยังต้องรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก Trump

ตามรายงานของ Axios ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อที่ได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือในวอชิงตัน ระบุว่า ผู้เจรจาของสหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุ ข้อตกลงเบื้องต้น (preliminary agreement) ในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระยะเวลา 60 วัน เพื่อขยายเวลาหยุดยิง และเปิดการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยตอนนี้สิ่งที่ยังขาดอยู่คือ การอนุมัติขั้นสุดท้ายจากโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ขอให้ผู้ไกล่เกลี่ย “ขอเวลาพิจารณาอีกไม่กี่วัน”

 ข้อตกลงมีอะไรบ้าง?

ตามข้อมูลที่ Axios เปิดเผย รายละเอียดค่อนข้างชัดเจน:

  • ช่องแคบฮอร์มุซจะถูก เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ
    • ไม่มีค่าธรรมเนียม
    • ไม่มีการขัดขวางการเดินเรือ
  • อิหร่านจะต้อง เคลียร์ทุ่นระเบิดภายใน 30 วันหลังการลงนาม
  • สหรัฐฯ จะทยอยยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลตามระดับการฟื้นตัวของการเดินเรือพาณิชย์
  • อิหร่านยืนยันว่าจะ ไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
  • ในช่วงการเจรจา 60 วัน จะมีการหารือเกี่ยวกับ:
    • การจัดการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง
    • การจำกัดกระบวนการเสริมสมรรถนะเพิ่มเติม

ในทางกลับกัน สหรัฐฯ ให้คำมั่นว่าจะ:

  • เจรจายกเลิกมาตรการคว่ำบาตร
  • ปลดล็อกเงินทุนของอิหร่าน
  • จัดตั้งกลไกส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสินค้า

 ทำไมตลาดตอบสนองทันที?

การเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้เป็นตัวอย่างของ “anticipation trade”:

  • ราคาน้ำมันดิบลดลง (OIL, WTI) จากความคาดหวังว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นเมื่ออิหร่านกลับสู่ตลาด
  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง
  • EUR/USD และ GBP/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
  • ทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยตามการอ่อนค่าของดอลลาร์

 ทำไมยังไม่ควรรีบดีใจ?

แม้ข่าวจะเป็นบวก แต่ความเสี่ยงยังสูง:

  • ทรัมป์เคยอยู่ใกล้ข้อตกลงหลายครั้งแต่ไม่เกิดขึ้นจริง
  • อิหร่านยังไม่ได้ยืนยันข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
  • ข้อมูลส่วนใหญ่ยังมาจากแหล่งข่าวไม่เปิดเผย

 สรุปสำคัญ: ยังไม่มีการลงนามอย่างเป็นทางการ

 

ในขณะนี้ ดัชนี US100 ได้ลบการปรับตัวลงทั้งหมดของวันออกไปแล้ว และกำลังกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกแบบ intraday (ระหว่างวัน)

แหล่งที่มา: xStation

29 พฤษภาคม 2026, 08:58

