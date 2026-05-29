🚨 BREAKING: Axios รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงแล้ว แต่ยังต้องรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก Trump

ตามรายงานของ Axios ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อที่ได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือในวอชิงตัน ระบุว่า ผู้เจรจาของสหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุ ข้อตกลงเบื้องต้น (preliminary agreement) ในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระยะเวลา 60 วัน เพื่อขยายเวลาหยุดยิง และเปิดการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยตอนนี้สิ่งที่ยังขาดอยู่คือ การอนุมัติขั้นสุดท้ายจากโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ขอให้ผู้ไกล่เกลี่ย “ขอเวลาพิจารณาอีกไม่กี่วัน”
ข้อตกลงมีอะไรบ้าง?
ตามข้อมูลที่ Axios เปิดเผย รายละเอียดค่อนข้างชัดเจน:
- ช่องแคบฮอร์มุซจะถูก เปิดใช้งานเต็มรูปแบบ
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
- ไม่มีการขัดขวางการเดินเรือ
- อิหร่านจะต้อง เคลียร์ทุ่นระเบิดภายใน 30 วันหลังการลงนาม
- สหรัฐฯ จะทยอยยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลตามระดับการฟื้นตัวของการเดินเรือพาณิชย์
- อิหร่านยืนยันว่าจะ ไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
- ในช่วงการเจรจา 60 วัน จะมีการหารือเกี่ยวกับ:
- การจัดการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง
- การจำกัดกระบวนการเสริมสมรรถนะเพิ่มเติม
ในทางกลับกัน สหรัฐฯ ให้คำมั่นว่าจะ:
- เจรจายกเลิกมาตรการคว่ำบาตร
- ปลดล็อกเงินทุนของอิหร่าน
- จัดตั้งกลไกส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสินค้า
ทำไมตลาดตอบสนองทันที?
การเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้เป็นตัวอย่างของ “anticipation trade”:
- ราคาน้ำมันดิบลดลง (OIL, WTI) จากความคาดหวังว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นเมื่ออิหร่านกลับสู่ตลาด
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง
- EUR/USD และ GBP/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
- ทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยตามการอ่อนค่าของดอลลาร์
ทำไมยังไม่ควรรีบดีใจ?
แม้ข่าวจะเป็นบวก แต่ความเสี่ยงยังสูง:
- ทรัมป์เคยอยู่ใกล้ข้อตกลงหลายครั้งแต่ไม่เกิดขึ้นจริง
- อิหร่านยังไม่ได้ยืนยันข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
- ข้อมูลส่วนใหญ่ยังมาจากแหล่งข่าวไม่เปิดเผย
สรุปสำคัญ: ยังไม่มีการลงนามอย่างเป็นทางการ
ในขณะนี้ ดัชนี US100 ได้ลบการปรับตัวลงทั้งหมดของวันออกไปแล้ว และกำลังกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกแบบ intraday (ระหว่างวัน)
แหล่งที่มา: xStation
Natural Gas ปรับตัวขึ้นประมาณ 6%
BREAKING: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
📈 Nasdaq ปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนกลุ่มซอฟต์แวร์
⬆️ EURUSD รีบาวด์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอเกินคาด