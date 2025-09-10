อ่านเพิ่มเติม

ความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กสหรัฐฯ ฟื้นตัว 📈 US2000 ใกล้จุดสูงสุดรอบ 8 ปี

08:42 10 กันยายน 2025

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ ปรับขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.5 จุด สู่ระดับ 100.8 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 52 ปี (98) ราว 3 จุด

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ใน 10 องค์ประกอบของดัชนี:

  • 4 รายการปรับขึ้น

  • 4 รายการปรับลด

  • 2 รายการทรงตัว

แรงหนุนหลักมาจาก ความคาดหวังยอดขายที่แข็งแกร่งขึ้น ของเจ้าของธุรกิจ สะท้อนว่าสหรัฐฯ อาจยังห่างไกลจากภาวะถดถอย เนื่องจากการอ่านค่าดัชนี NFIB ที่ต่ำผิดปกติมักเกิดขึ้นก่อนเศรษฐกิจชะลอตัว

ดัชนีความไม่แน่นอน (Uncertainty Index) ลดลง 4 จุด เหลือ 93 แม้ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แต่ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจที่กังวลน้อยลงเกี่ยวกับ สภาวะการเงินและแผนการลงทุน

บิล ดันเคลเบิร์ก หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NFIB ระบุว่า ความเชื่อมั่นดีขึ้นเพราะเจ้าของธุรกิจจำนวนมากรายงาน การคาดการณ์ยอดขายและผลประกอบการที่แข็งแรงขึ้น อย่างไรก็ดี ปัญหาหลักยังคงเป็น คุณภาพแรงงาน ซึ่งถือเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของ Main Street

ขณะเดียวกัน การสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจอื่น ๆ ก็มีสัญญาณเชิงบวกเช่นกัน แต่สิ่งถ่วงคือ ตลาดแรงงานที่ซบเซา — การเลิกจ้างต่ำ แต่การจ้างงานใหม่ก็ยังต่ำเช่นกัน

 

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก