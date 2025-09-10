ความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กสหรัฐฯ ฟื้นตัว 📈 US2000 ใกล้จุดสูงสุดรอบ 8 ปี

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ ปรับขึ้น
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.5 จุด สู่ระดับ 100.8 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 52 ปี (98) ราว 3 จุด
ใน 10 องค์ประกอบของดัชนี:
-
4 รายการปรับขึ้น
-
4 รายการปรับลด
-
2 รายการทรงตัว
แรงหนุนหลักมาจาก ความคาดหวังยอดขายที่แข็งแกร่งขึ้น ของเจ้าของธุรกิจ สะท้อนว่าสหรัฐฯ อาจยังห่างไกลจากภาวะถดถอย เนื่องจากการอ่านค่าดัชนี NFIB ที่ต่ำผิดปกติมักเกิดขึ้นก่อนเศรษฐกิจชะลอตัว
ดัชนีความไม่แน่นอน (Uncertainty Index) ลดลง 4 จุด เหลือ 93 แม้ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แต่ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจที่กังวลน้อยลงเกี่ยวกับ สภาวะการเงินและแผนการลงทุน
บิล ดันเคลเบิร์ก หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NFIB ระบุว่า ความเชื่อมั่นดีขึ้นเพราะเจ้าของธุรกิจจำนวนมากรายงาน การคาดการณ์ยอดขายและผลประกอบการที่แข็งแรงขึ้น อย่างไรก็ดี ปัญหาหลักยังคงเป็น คุณภาพแรงงาน ซึ่งถือเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของ Main Street
ขณะเดียวกัน การสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจอื่น ๆ ก็มีสัญญาณเชิงบวกเช่นกัน แต่สิ่งถ่วงคือ ตลาดแรงงานที่ซบเซา — การเลิกจ้างต่ำ แต่การจ้างงานใหม่ก็ยังต่ำเช่นกัน
Source: xStation5