📈 คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด หนุนดัชนี US500 ปรับตัวขึ้น

คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม
-
ตัวเลขรวม: -2.8% (คาดการณ์ -3.8%, เดือนก่อน -9.4%)
-
Core Durable Goods (ไม่รวมคำสั่งซื้อหมวดการขนส่ง): +1.1% (คาดการณ์ +0.2%, เดือนก่อน +0.2%)
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนปรับลดลงเป็นเดือนที่ 3 ในรอบ 4 เดือน มูลค่าลดลง 8.8 พันล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 302.8 พันล้านดอลลาร์ โดยปัจจัยหลักมาจากหมวด อุปกรณ์การขนส่ง ที่หดตัว 9.7% (-10.9 พันล้านดอลลาร์ สู่ 101.7 พันล้านดอลลาร์)
หากตัดหมวดการขนส่งออก คำสั่งซื้อใหม่กลับเพิ่มขึ้น +1.1% สะท้อนความแข็งแกร่งในภาคการผลิตบางส่วน แม้ว่าคำสั่งซื้อที่ไม่รวมภาคกลาโหมจะลดลง -2.5%
