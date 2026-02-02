US500 ฟื้นตัวหลังการขายออก📈 วิเคราะห์ฤดูกาลประกาศผลกำไรของวอลล์สตรีท🗽

ฤดูกาลประกาศผลกำไรไตรมาส 4 ปี 2025 บนวอลล์สตรีทกำลังออกมาดีกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบันบริษัทใน S&P 500 ประมาณหนึ่งในสามได้รายงานผลแล้ว ทำให้ภาพรวมชัดเจนมากขึ้น
- ตามข้อมูลของ FactSet ณ วันที่ 30 มกราคม 2026 ส่วนใหญ่ของบริษัทรายงานผลกำไรเกินคาด โดยมีอัตราความแม่นยำสูงทั้งด้านกำไรและรายได้
- ในขณะเดียวกัน การปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ของปี 2026 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต และแข็งแกร่งกว่าที่เห็นในปี 2025 ภาพนี้สนับสนุนมุมมองเชิงบวก และเสริมเหตุผลว่าดัชนี S&P 500 อาจกลับขึ้นเหนือระดับ 7,000 ได้ในเวลาอันสั้น ด้านล่างนี้ ตามตัวเลขของ FactSet เราจะสรุปจุดข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจว่า ฤดูกาลประกาศผลกำไรครั้งนี้กำลังบอกอะไรกับเรา
FactSet scorecard: ผลลัพธ์เทียบกับความคาดหวังยังคงเป็นบวกอย่างชัดเจน
จนถึงตอนนี้ ประมาณ 75% ของบริษัทใน S&P 500 สามารถทำกำไรต่อหุ้น (EPS) เกินคาดการณ์ได้ และ 65% ทำรายได้สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ การผสมผสานนี้สะท้อนว่าความคาดหวังถูกตั้งไว้อย่างระมัดระวัง—โดยเฉพาะเมื่อยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบและภาษีศุลกากร—ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ อย่างน้อยในช่วงนี้ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางปฏิบัติการที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดประเมินไว้
จากมุมมองของดัชนี จุดเด่นคือ อัตราการเติบโตกำไรต่อปีแบบผสม (blended year-over-year earnings growth) ที่ 11.9% หากอัตรานี้ยังคงอยู่ตลอดฤดูกาลประกาศผลกำไรที่เหลือ ดัชนี S&P 500 จะสามารถบันทึกไตรมาสที่ห้าติดต่อกันของการเติบโตกำไรสองหลัก—สัญญาณที่ชัดเจนว่ารอบกำไรยังคงสนับสนุนตลาดหุ้น
เพียงเดือนเดียวก่อนหน้านี้ ในวันที่ 31 ธันวาคม คำคาดการณ์โดย consensus ระบุการเติบโตกำไรไตรมาส 4 เพียง 8.3% ต่ำกว่าตัวเลขปัจจุบัน (~11.9%) ช่องว่างนี้สะท้อนว่า ฤดูกาลนี้ไม่ได้เพียงแค่ “ไม่ผิดหวัง” แต่ยัง ดันความคาดหวังสูงขึ้นอย่างชัดเจน สิ่งสำคัญคือ การปรับตัวที่ดีขึ้นนี้ครอบคลุมในหลายภาคส่วน: ตอนนี้มี 6 ภาคส่วนที่ทำผลกำไรได้ดีกว่าที่ประเมินไว้ ณ สิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจาก EPS ที่เหนือความคาดหมาย
อัตรากำไรสุทธิ: จุดเด่นที่สุดของฤดูกาล
องค์ประกอบที่น่าประทับใจที่สุดจนถึงตอนนี้คือ ความสามารถในการทำกำไร แม้จะมีการถกเถียงเรื่องภาษีศุลกากร ต้นทุนแรงงาน โลจิสติกส์ และแรงกดดันด้านราคา S&P 500 ณ ปัจจุบันรายงาน อัตรากำไรสุทธิแบบผสม (blended net profit margin) ที่ 13.2% สำหรับไตรมาส 4
หากอัตรานี้คงอยู่ จะเป็น อัตรากำไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่ FactSet เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2009 โดยสูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้าที่ 13.1% ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไตรมาสก่อนหน้านี้ พูดอีกอย่างคือ กำไรไม่ได้ลดลงเพราะต้นทุน; แต่กลับอยู่ในระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ทำลายข้อสมมติที่ว่าต้นทุนจะกัดกร่อนผลกำไรของบริษัทอย่างรวดเร็ว
มุมมองตามภาคส่วน: Technology และ Industrials ขับเคลื่อนหลัก
เมื่อเทียบรายปี การขยายกำไรสุทธิมีความเข้มข้น—แต่เมื่อเกิดขึ้นก็มีนัยสำคัญ:
-
Information Technology: อัตรากำไรสุทธิปรับขึ้นเป็น 29.0% จาก 26.8%
-
Industrials: ปรับขึ้นเป็น 12.5% จาก 10.7%
ในขณะเดียวกัน หลายภาคส่วนกำลังเผชิญกับอัตรากำไรลดลง ตัวอย่างชัดเจนคือ Real Estate ที่อัตรากำไรสุทธิลดลงเป็น 33.5% จาก 35.1% ส่วน Energy แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 7.8% ต่อปี นอกจากนี้ควรสังเกตว่านี่ไม่ใช่การบูมของกำไรสุทธิทั่วทั้งตลาด ปัจจุบันมีเพียง 5 ภาคส่วนที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยกำไรสุทธิ 5 ปี นำโดย Technology และ Industrials ขณะที่ภาคส่วนอย่าง Health Care และ Real Estate ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว
ไตรมาสต่อไตรมาส: สัญญาณผสมใต้ตัวเลขสูงสุด
เมื่อเทียบแบบต่อเนื่อง (ไตรมาส 4 เทียบกับไตรมาส 3) ภาพรวมค่อนข้างไม่สม่ำเสมอ มีเพียงสามภาคส่วนที่ขยายอัตรากำไรต่อไตรมาส นำโดย Industrials (12.5% เทียบกับ 10.5%) ส่วนใหญ่ของภาคส่วนอื่นเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง โดย Utilities เป็นหนึ่งในตัวลากหลัก (12.9% เทียบกับ 17.1%)
สิ่งนี้สะท้อนว่า อัตรากำไรสูงสุดของดัชนีไม่ใช่ผลจากการปรับปรุงในวงกว้าง แต่เกิดจากเพียงไม่กี่ภาคส่วนใหญ่ที่มีกำไรสูงยังคงรักษาผลกำไรพิเศษ และมีน้ำหนักมากพอที่จะดันตัวเลขรวมของ S&P 500
แนวทางไตรมาส 1 ปี 2026: มีโอกาสเติบโต แต่ไม่ฟุ้งเฟ้อ
คำแถลงของบริษัทสำหรับไตรมาสถัดไปดูมั่นคง ไม่ใช่ตื่นเต้นเกินไป:
-
17 บริษัทออกแนวทาง EPS บวก
-
7 บริษัทออกแนวทาง EPS ลบ
นี่ไม่ใช่สัญญาณ “บูม” แต่บ่งชี้ว่าทีมผู้บริหารยังมองว่ามีพื้นที่ในการดำเนินงานมากกว่าความเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพชัดเจน
มูลค่า: นักลงทุนจ่ายพรีเมียมสำหรับความแข็งแกร่งของกำไร
อีกด้านหนึ่งคือ มูลค่าหุ้น ดัชนี S&P 500 มี Forward 12-month P/E ที่ 22.2 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย:
-
5 ปี (20.0)
-
10 ปี (18.8)
ตลาดกำลังจ่ายพรีเมียมสำหรับความแข็งแกร่งของอัตรากำไรและการเติบโตของกำไรต่อเนื่อง พูดอีกอย่างคือ พื้นฐานแข็งแกร่ง แต่ความอดทนต่อความผิดหวังมีจำกัด—หากเกิดความผิดพลาดในกำไรช่วงหลังของฤดูกาล อาจส่งผลกระทบต่อราคามากกว่าปกติในสภาพแวดล้อมที่มี P/E ต่ำกว่า
แนวโน้มปี 2026: อัตรากำไรคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
ความคาดหมายของ consensus บ่งชี้ว่าอัตรากำไรสุทธิอาจสูงขึ้นในปี 2026 โดยประมาณการอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่:
-
Q1 2026: 13.2%
-
Q2 2026: 13.8%
-
Q3 2026: 14.2%
-
Q4 2026: 14.2%
หากตลาดสามารถรักษาเส้นทางนี้ต่อไปได้ มูลค่าหุ้นสูงอาจยังมีเหตุผลรองรับ แต่จะต้องอาศัย การควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องและกำลังการตั้งราคาที่แข็งแกร่ง
ข้อสรุปสำคัญจนถึงตอนนี้: ไตรมาส 4 ปี 2025 กำลังเป็นอีกหนึ่งไตรมาสของ การเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งและกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ไม่ใช่ฤดูกาลที่กำหนดโดยการลดลงของอัตรากำไร ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าสำหรับหุ้นไม่ได้อยู่ที่พื้นฐานกำไรเอง แต่เป็นว่า ที่ระดับมูลค่าหุ้นปัจจุบัน นักลงทุนจะคาดหวังให้บริษัทดำเนินงานได้ใกล้เคียงสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่ไตรมาสของปี 2026
ภาพรวมทางเทคนิค US500 (D1)
ฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) ฟื้นตัวกลับเหนือ ค่า EMA 50 วัน บนกราฟรายวันได้อย่างรวดเร็ว และยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 6,950 ความแข็งแกร่งของโมเมนตัมกำไรยังคงสนับสนุนมุมมองเชิงบวก และช่วยชดเชยแรงกดดันเชิงลบบางส่วน
