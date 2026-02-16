US500 ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังแรงเทขาย 🗽 ฤดูกาลประกาศงบสหรัฐยืนยันกำไรบริษัทขยายตัว

ขณะที่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2025 กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ภาพรวมยังคงชัดเจน: บริษัทต่าง ๆ ไม่เพียงทำผลงานได้ตามคาด แต่ยังทำได้ดีในวงกว้าง ทั้งด้านกำไรและรายได้
คำถามสำคัญคือ ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเทียบกับแนวโน้มในอดีตแล้วอยู่ในระดับไหน เพราะในช่วงวัฏจักรแบบนี้ ตลาดไม่ได้ให้รางวัลกับ “กำไรทางบัญชี” แต่ให้ค่ากับรายได้จริง มาร์จิ้นที่ยั่งยืน และความสามารถในการรักษาโมเมนตัมท่ามกลางฐานเปรียบเทียบที่สูงขึ้นจากปีก่อน
นี่คือสิ่งที่ข้อมูลจาก FactSet แสดงให้เห็น (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์)
ภาพรวมผลประกอบการ
ขณะนี้ 74% ของบริษัทใน S&P 500 ได้รายงานผลแล้ว
-
74% มีกำไรต่อหุ้น (EPS) ดีกว่าคาด
-
73% รายได้สูงกว่าคาด
กำไรเติบโตในระดับที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมาก โดยกำไรแบบ blended ในไตรมาส 4/2025 เติบโต 13.2% YoY
หากตัวเลขนี้ยืนได้ ดัชนีจะบันทึกการเติบโตของกำไรสองหลักติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5
พูดง่าย ๆ คือ วัฏจักรกำไรยังอยู่ในช่วง “ขยายตัว” ไม่ใช่ช่วงปลายขาลง
รายได้ส่งสัญญาณบวกชัดเจน
รายได้ blended เติบโต 9.0% YoY ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3/2022
ที่สำคัญ ตัวเลขนี้ถูกปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
-
สิ้นกันยายน: 6.5%
-
สิ้นธันวาคม: 7.8%
-
ปัจจุบัน: 9.0%
การที่ประมาณการถูกปรับ “ขึ้น” ถือเป็นสัญญาณที่ดีกว่าการถูกปรับลดลงเรื่อย ๆ
กลุ่มธุรกิจที่หนุนการเติบโต
ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา 4 กลุ่มหลักช่วยดันรายได้ ได้แก่
-
เทคโนโลยี
-
สุขภาพ
-
บริการสื่อสาร
-
อุตสาหกรรม
ในกลุ่มเทค รายได้ที่ดีกว่าคาดจาก Apple, Super Micro Computer และ Microsoft ทำให้อัตราการเติบโตของกลุ่มเพิ่มเป็น 20.6% จาก 17.9%
กลุ่มสุขภาพได้แรงหนุนจาก Cigna, CVS Health, Eli Lilly และ Centene
กลุ่มบริการสื่อสารเติบโตเร็วขึ้นจากผลงานของ Alphabet และ Meta Platforms
ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับแรงหนุนจาก Boeing, RTX และ Caterpillar
ขณะเดียวกัน ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก Apollo Global Management, Phillips 66, Amazon และ Ford Motor Company ก็ช่วยดันอัตราการเติบโตของดัชนีโดยรวม
แนวโน้มไตรมาส 1/2026
คำแนะนำ (guidance) เริ่มมีโทนระมัดระวังมากขึ้น
31 บริษัทให้มุมมอง EPS เชิงลบ เทียบกับ 38 บริษัทที่ให้เชิงบวก
แม้ภาพรวมยังเป็นบวก แต่สะท้อนความระวังมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มูลค่าหุ้นแพง และตลาดไวต่อข่าวลบ
มุมมองด้านมูลค่า (Valuation)
ค่า Forward P/E 12 เดือนของ S&P 500 อยู่ที่ 21.5
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (20.0) และ 10 ปี (18.8)
นั่นหมายความว่า นักลงทุนกำลังจ่าย “พรีเมียม” เพื่อคุณภาพและความสม่ำเสมอ ดังนั้นแค่ “ดี” อาจไม่พอ ต้อง “ดีกว่าดี” อย่างต่อเนื่อง
มองไปข้างหน้า
ตลาดคาดว่าการเติบโตของรายได้จะเริ่มชะลอตั้งแต่ปี 2026 (ประมาณ 8.7% → 7.9% → 7.3% → 7.4%)
แม้ไม่ใช่ตัวเลขแย่ แต่เป็นการกลับสู่ภาวะปกติ และเมื่อเทรดที่ 21.5 เท่าของกำไรล่วงหน้า หมายความว่า “พื้นที่ให้ผิดพลาด” น้อยลง
โดยรวม ภาพยังเป็นบวก:
กำไรและรายได้ดีกว่าคาดในวงกว้าง กำไรเติบโตแข็งแกร่ง และรายได้เร่งตัว
คำถามสำคัญในช่วงต่อไปจึงไม่ใช่ว่า “ฤดูกาลนี้ดีไหม”
แต่คือ “โมเมนตัมแข็งแรงพอที่จะรองรับมูลค่าที่แพงได้หรือไม่”
Source: Fact Set
ตัวเลขน่าผิดหวังหรือไม่?
ช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลประกาศผล Q4/2025 ไม่ได้สร้าง “ความพลิกล็อก” ครั้งใหญ่ แต่กลับทำให้ภาพรวมชัดเจนมากขึ้น
เรื่องราวตอนนี้ไม่ใช่แค่ความเร็วในการเติบโต แต่เป็นเรื่อง คุณภาพของ surprises, โครงสร้างของแต่ละ sector, และวิธีที่ตลาดประเมินตัวเลขภายใต้ระดับ valuation ที่สูง
ภาพรวมผลประกอบการ
ขณะนี้ 74% ของบริษัทใน S&P 500 รายงานผลแล้ว
-
74% EPS สูงกว่าคาด
-
6% ตรงตามคาด
-
20% ต่ำกว่าคาด
อัตราการ beat ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (78%) และ 10 ปี (76%) สะท้อนว่าตลาดตั้ง bar ไว้ค่อนข้างสมจริง
ขณะเดียวกัน ขนาดของ upside surprise เฉลี่ย +7.2% ใกล้เคียงกับ historical norm (5 ปี: 7.7%; 10 ปี: 7.0%)
สรุปคือ จำนวนบริษัทที่ beat อาจน้อยลง แต่คุณภาพโดยรวมยังแข็งแกร่ง
สัปดาห์ที่ผ่านมา surprise ทั้งบวกและลบในหลาย sector ส่วนใหญ่ offset กัน ทำให้ blended earnings growth ยังคงอยู่ที่ 13.2% เทียบกับสัปดาห์ก่อน
แต่เมื่อเทียบกับ 8.3% ณ สิ้นเดือนธันวาคม ถือว่าเป็นการกระโดดขึ้นชัดเจน
สรุปคือ การปรับเพิ่มตั้งแต่ต้นปีเป็นของจริง แม้ช่วงล่าสุดจะเป็นการ consolidate มากกว่าการเร่งตัว
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม sector ที่หนุนกำไรสูงสุดคือ Industrials, Information Technology, Communication Services และ Financials
ปัจจุบัน 9 ใน 11 sector รายงานกำไรเติบโต YoY ส่วน sector ที่ลดลงคือ Consumer Discretionary และ Energy แสดงว่าการเติบโตไม่ได้เป็น uniform cycle และต้นทุนยังมีผลต่อบาง sector
รายได้ (Revenues)
-
73% ของบริษัท beat estimates
-
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี (70%) และ 10 ปี (66%)
-
-
Aggregate revenue surprise +1.6% ใกล้เคียง historical norm
-
Blended revenue growth Q4 ปรับขึ้นเป็น 9.0% จาก 8.8% เมื่อสัปดาห์ก่อน และ 7.8% สิ้นเดือนธันวาคม
-
เร็วที่สุดตั้งแต่ Q3/2022
-
ต่อเนื่องเป็น ไตรมาสที่ 21 ของรายได้เติบโตติดต่อกัน
-
-
10 sector รายงานรายได้เติบโต YoY ส่วน Energy ลดลงเพียง sector เดียว
จุดเด่นโครงสร้าง
-
Communication Services (94%) และ Information Technology (92%) มีบริษัท beat EPS สูงที่สุด
-
Real Estate ต่ำสุด (48% ของบริษัท beat FFO)
-
โดยรวม Industrials มี gap บวกสูงสุด +30.5% แต่บางส่วนมาจากรายการพิเศษ เช่น กำไรจากดีลของ Boeing และ tax benefit ของ GE Vernova
-
ใน Tech (+8.3%) และ Communication Services (+7.0%) upside ดูเป็น operational มากกว่า โดยมีบริษัทหลายแห่งทำผลงานเกินคาดอย่างชัดเจน
มุมมองข้างหน้า
-
Consensus คาด EPS growth Q1/2026 = 11.1%
-
Q2/2026 = 14.9%
-
เต็มปี 2026 = 14.4%
-
เส้นทางนี้ถือว่าสูง ต้องพึ่ง momentum ทั้ง margin และ revenue
-
Forward P/E 21.5 ต่ำกว่าช่วงสิ้นเดือนธันวาคม (22.0) แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว
-
ตลาดกำลัง priced for continuation ไม่ใช่ stumble
-
สัปดาห์หน้า จะมีอีก 57 บริษัทใน S&P 500 รายงาน
ฤดูกาลนี้ไม่ได้เปลี่ยน narrative หลักของ earnings cycle ที่แข็งแรง แต่ย้ำสิ่งสำคัญใน valuation สูง: ไม่ใช่แค่บริษัท beat consensus แต่ต้อง repeatable และ sustainable
รายการพิเศษหรือกำไรทางบัญชีครั้งเดียว tolerable ได้ แต่ กระแสเงินสดที่ทำซ้ำได้ จะเป็นตัวชี้ชะตาว่า 2026 จะรักษา pace ปัจจุบันได้หรือไม่
US500 (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
