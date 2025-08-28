อ่านเพิ่มเติม

🔝 US500 ปรับขึ้นใกล้ ATH หลัง Nvidia ประกาศผลประกอบการ

08:53 28 สิงหาคม 2025

The US500 is hovering near historic highs just hours before the world's most important company releases its earnings

S&P 500 Futures +0.1% ขณะรอผลประกอบการ Nvidia

  • แม้การปรับขึ้นของ US500 จะเล็กน้อย แต่ดัชนี ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล และมีโอกาสทำ Close สูงสุดเป็นประวัติการณ์

  • มูลค่าตลาดของ Nvidia ~4.4 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็น น้ำหนัก 8.1% ใน S&P 500

  • ราคาหุ้นคาดเคลื่อนไหว ~6% หลังประกาศผล ซึ่งจะสะท้อนใน US500 และ US100 futures ทันที

  • การเติบโตของ Nvidia มาจาก ความต้องการฮาร์ดแวร์ AI สูงต่อเนื่อง คาดรายได้เพิ่ม >50% YoY

  • นักลงทุนจับตาคำพูด CEO Jensen Huang เกี่ยวกับจีน เนื่องจากข้อจำกัดการส่งออกอาจกระทบความต้องการในภูมิภาค

  • ปัจจุบัน Nvidia +0.2% และ US500 ใกล้ 6,500 จุด แนวรับใกล้ ขอบล่างของแนวโน้มขาขึ้นและ 25 SMA

  • หลายสถาบันคาด US500 จะแตะ 6,600 จุด ภายในปีนี้ (+1.6% จากปัจจุบัน)

 

 

