🔝 US500 ปรับขึ้นใกล้ ATH หลัง Nvidia ประกาศผลประกอบการ

The US500 is hovering near historic highs just hours before the world's most important company releases its earnings
S&P 500 Futures +0.1% ขณะรอผลประกอบการ Nvidia
แม้การปรับขึ้นของ US500 จะเล็กน้อย แต่ดัชนี ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล และมีโอกาสทำ Close สูงสุดเป็นประวัติการณ์
มูลค่าตลาดของ Nvidia ~4.4 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็น น้ำหนัก 8.1% ใน S&P 500
ราคาหุ้นคาดเคลื่อนไหว ~6% หลังประกาศผล ซึ่งจะสะท้อนใน US500 และ US100 futures ทันที
การเติบโตของ Nvidia มาจาก ความต้องการฮาร์ดแวร์ AI สูงต่อเนื่อง คาดรายได้เพิ่ม >50% YoY
นักลงทุนจับตาคำพูด CEO Jensen Huang เกี่ยวกับจีน เนื่องจากข้อจำกัดการส่งออกอาจกระทบความต้องการในภูมิภาค
ปัจจุบัน Nvidia +0.2% และ US500 ใกล้ 6,500 จุด แนวรับใกล้ ขอบล่างของแนวโน้มขาขึ้นและ 25 SMA
หลายสถาบันคาด US500 จะแตะ 6,600 จุด ภายในปีนี้ (+1.6% จากปัจจุบัน)