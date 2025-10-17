J.B. Hunt พุ่ง 18% หลังผลประกอบการไตรมาสแข็งแกร่ง 🚀

-
J.B. Hunt รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 หลังปิดตลาดเมื่อวานนี้
บริษัทแสดงผลประกอบการ แข็งแกร่งเกินคาด ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่ง 18%
นอกจากนี้ AI ยังคงถูกนำไปใช้ในหลายหน่วยงานขององค์กรอย่างกว้างขวาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการเติบโตต่อเนื่อง
-
-
รายได้: คงที่ที่ $3.05 พันล้าน
-
กำไรจากการดำเนินงาน: เพิ่มขึ้น 8% สู่ $242.7 ล้าน
-
EPS: เพิ่มขึ้น 18% สู่ $1.76
ผลประกอบการแข็งแกร่งแม้รายได้ทรงตัว ส่วนหนึ่งมาจาก การลดต้นทุนเชิงโครงสร้าง, ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และค่าขนส่งภายนอกที่ต่ำลง ขณะที่ ค่าแรงคนขับและค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สูงขึ้น ชดเชยบางส่วน
CEO Shelley Simpson ยืนยันความมั่นใจในกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทที่มุ่งเน้น ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน, ความปลอดภัย และการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
J.B. Hunt – สรุปผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 และข้อมูลสำคัญ
ตัวเลขทางการเงินหลัก
-
รายได้: $3.05B (≈ คงที่ YoY)
-
กำไรจากการดำเนินงาน: $242.7M (+8% YoY)
-
EPS: $1.76 (+18% จาก $1.49)
ภาพรวมตามหน่วยธุรกิจ
-
JBI (Intermodal)
-
รายได้: $1.52B (-2%)
-
กำไรจากการดำเนินงาน: $125M (+12%)
-
ปริมาณ: -1% (East +6%, Transcon -6%)
-
รายได้ต่อโหลด: -1%
-
-
DCS (Dedicated Contract Services)
-
รายได้: $864M (+2%)
-
กำไรจากการดำเนินงาน: $104.3M (+9%)
-
ประสิทธิภาพ +3%, รถบรรทุก -1%, การรักษาลูกค้า ~95%
-
-
ICS (Integrated Capacity Solutions)
-
รายได้: $276M (-1%)
-
กำไรจากการดำเนินงาน: $(0.8)M (ดีขึ้นจาก $(3.3)M)
-
ปริมาณ -8%, รายได้ต่อโหลด +9%, กำไรขั้นต้น 15% (จาก 17.9%), ฐานผู้ให้บริการ +13%
-
-
FMS (Final Mile Services)
-
รายได้: $206M (-5%)
-
กำไรจากการดำเนินงาน: $6.9M (-42%)
-
-
JBT (Truckload)
-
รายได้: $190M (+10%)
-
กำไรจากการดำเนินงาน: $7.4M (-9%)
-
โหลด +14%, รายได้ต่อโหลด ex-fuel -4%, Trailer turns +19%
-
แนวโน้มแต่ละหน่วยธุรกิจ ผสมกันแต่ปรับตัวดีขึ้น ขับเคลื่อนโดย ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารยังมุ่งเน้น การบาลานซ์เครือข่าย (โดยเฉพาะ Transcon), การเติบโตประสิทธิภาพ และการควบคุมต้นทุน
กลยุทธ์และโครงการสำคัญ
-
กลยุทธ์ 3 เสาหลัก: Operational Excellence, Scaling Prior Investments, Margin Repair
-
โครงการ “Lowering Cost to Serve” มูลค่า $100M ดำเนินการเกินเป้าแล้ว Q3 สร้างผลประหยัด >$20M ส่วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 2026
การใช้งานเทคโนโลยีและ AI
-
มีการใช้งาน AI agents ~50 ตัว ทั่วองค์กร:
-
60% การโทรตรวจสอบอัตโนมัติกับผู้ให้บริการ
-
73% การรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติ
-
~80% การออกใบแจ้งหนี้แบบไม่สัมผัส
-
~2M คำเสนอราคาพร้อมปรับเปลี่ยนแบบ dynamic ต่อปี
-
-
รวมแล้วบริษัทอัตโนมัติแรงงานประมาณ 100,000 ชั่วโมงต่อปี
ความท้าทาย
-
ค่าแรง/สวัสดิการและค่าใช้จ่ายประกัน ยังคงเป็นความท้าทายหลักสำหรับปี 2026
-
อุตสาหกรรมต้องการ การปรับขึ้นราคาตัวเลขหลักเดียว เพื่อฟื้นฟูกำไร
หุ้น JBHT.US
-
หุ้นพุ่ง เกือบ 19% วันนี้ ทดสอบระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
สรุปได้ว่า ผลประกอบการแข็งแกร่ง แม้รายได้ทรงตัว ขับเคลื่อนโดย ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, การลดต้นทุน และการใช้งานเทคโนโลยี AI อย่างกว้างขวาง
