08:59 · 17 ตุลาคม 2025

J.B. Hunt พุ่ง 18% หลังผลประกอบการไตรมาสแข็งแกร่ง 🚀

ประเด็นหลัก
JB Hunt
หุ้น
JBHT.US, JB Hunt Transport Services Inc
-
-
ประเด็นหลัก

  • J.B. Hunt รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 หลังปิดตลาดเมื่อวานนี้

    บริษัทแสดงผลประกอบการ แข็งแกร่งเกินคาด ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่ง 18%

    นอกจากนี้ AI ยังคงถูกนำไปใช้ในหลายหน่วยงานขององค์กรอย่างกว้างขวาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการเติบโตต่อเนื่อง

J.B. Hunt รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 หลังปิดตลาดเมื่อวานนี้

  • รายได้: คงที่ที่ $3.05 พันล้าน

  • กำไรจากการดำเนินงาน: เพิ่มขึ้น 8% สู่ $242.7 ล้าน

  • EPS: เพิ่มขึ้น 18% สู่ $1.76

ผลประกอบการแข็งแกร่งแม้รายได้ทรงตัว ส่วนหนึ่งมาจาก การลดต้นทุนเชิงโครงสร้าง, ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และค่าขนส่งภายนอกที่ต่ำลง ขณะที่ ค่าแรงคนขับและค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สูงขึ้น ชดเชยบางส่วน

CEO Shelley Simpson ยืนยันความมั่นใจในกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทที่มุ่งเน้น ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน, ความปลอดภัย และการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

 

J.B. Hunt – สรุปผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 และข้อมูลสำคัญ

ตัวเลขทางการเงินหลัก

  • รายได้: $3.05B (≈ คงที่ YoY)

  • กำไรจากการดำเนินงาน: $242.7M (+8% YoY)

  • EPS: $1.76 (+18% จาก $1.49)

ภาพรวมตามหน่วยธุรกิจ

  1. JBI (Intermodal)

    • รายได้: $1.52B (-2%)

    • กำไรจากการดำเนินงาน: $125M (+12%)

    • ปริมาณ: -1% (East +6%, Transcon -6%)

    • รายได้ต่อโหลด: -1%

  2. DCS (Dedicated Contract Services)

    • รายได้: $864M (+2%)

    • กำไรจากการดำเนินงาน: $104.3M (+9%)

    • ประสิทธิภาพ +3%, รถบรรทุก -1%, การรักษาลูกค้า ~95%

  3. ICS (Integrated Capacity Solutions)

    • รายได้: $276M (-1%)

    • กำไรจากการดำเนินงาน: $(0.8)M (ดีขึ้นจาก $(3.3)M)

    • ปริมาณ -8%, รายได้ต่อโหลด +9%, กำไรขั้นต้น 15% (จาก 17.9%), ฐานผู้ให้บริการ +13%

  4. FMS (Final Mile Services)

    • รายได้: $206M (-5%)

    • กำไรจากการดำเนินงาน: $6.9M (-42%)

  5. JBT (Truckload)

    • รายได้: $190M (+10%)

    • กำไรจากการดำเนินงาน: $7.4M (-9%)

    • โหลด +14%, รายได้ต่อโหลด ex-fuel -4%, Trailer turns +19%

แนวโน้มแต่ละหน่วยธุรกิจ ผสมกันแต่ปรับตัวดีขึ้น ขับเคลื่อนโดย ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารยังมุ่งเน้น การบาลานซ์เครือข่าย (โดยเฉพาะ Transcon), การเติบโตประสิทธิภาพ และการควบคุมต้นทุน

กลยุทธ์และโครงการสำคัญ

  • กลยุทธ์ 3 เสาหลัก: Operational Excellence, Scaling Prior Investments, Margin Repair

  • โครงการ “Lowering Cost to Serve” มูลค่า $100M ดำเนินการเกินเป้าแล้ว Q3 สร้างผลประหยัด >$20M ส่วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 2026

การใช้งานเทคโนโลยีและ AI

  • มีการใช้งาน AI agents ~50 ตัว ทั่วองค์กร:

    • 60% การโทรตรวจสอบอัตโนมัติกับผู้ให้บริการ

    • 73% การรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติ

    • ~80% การออกใบแจ้งหนี้แบบไม่สัมผัส

    • ~2M คำเสนอราคาพร้อมปรับเปลี่ยนแบบ dynamic ต่อปี

  • รวมแล้วบริษัทอัตโนมัติแรงงานประมาณ 100,000 ชั่วโมงต่อปี

ความท้าทาย

  • ค่าแรง/สวัสดิการและค่าใช้จ่ายประกัน ยังคงเป็นความท้าทายหลักสำหรับปี 2026

  • อุตสาหกรรมต้องการ การปรับขึ้นราคาตัวเลขหลักเดียว เพื่อฟื้นฟูกำไร

หุ้น JBHT.US

  • หุ้นพุ่ง เกือบ 19% วันนี้ ทดสอบระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

สรุปได้ว่า ผลประกอบการแข็งแกร่ง แม้รายได้ทรงตัว ขับเคลื่อนโดย ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, การลดต้นทุน และการใช้งานเทคโนโลยี AI อย่างกว้างขวาง

 

 

 

17 ตุลาคม 2025, 15:37

