09:04 · 17 ตุลาคม 2025

Salesforce พุ่ง 8% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ระยะยาว 📈

  • Revenue Forecast FY2030: ปรับขึ้น > $60B, สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด $58.37B

  • Data & AI Segment: โต 120% YoY, รายได้ Q2 $1.2B

  • Agentforce AI Platform: สร้าง $440M ARR

  • Share Buyback: ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า $7B

คาดการณ์รายได้ระยะยาว

  • คาด Revenue > $60B ภายใน FY2030, สูงกว่าคาด Wall Street $58.37B

  • ยังไม่รวมกำไรจากการเข้าซื้อ Informatica มูลค่า $8B ที่คาดว่าจะปิดเร็ว ๆ นี้

  • คาด CAGR >10% ระหว่าง FY2026–2030 แสดงถึงศักยภาพเติบโตใน Cloud และ AI

กรอบกลยุทธ์ระยะยาว “50 by FY30”

  • มุ่งสร้าง 50% จากการเติบโตของ Subscription + Non-GAAP Operating Margin

  • เน้น การขยายรายได้ควบคู่กับประสิทธิภาพต้นทุน เพื่อแข่งขันกับ Microsoft และ Oracle

ธุรกิจ Data & AI

  • รายได้ Q2 $1.2B, โต 120% YoY

  • Agentforce AI Platform: ARR $440M, คาดสามารถเพิ่ม 3–4 เท่าเมื่อใช้งานเต็มรูปแบบ

  • Agentforce 360: เวอร์ชันใหม่รวมผลิตภัณฑ์ Salesforce Cloud ทั้งหมด, รองรับ workflow automation, customer service optimization, real-time data analysis

ความร่วมมือและการเข้าซื้อกิจการ

  • Agentforce 360 + Google Gemini: AI agents อัตโนมัติสำหรับกระบวนการธุรกิจซับซ้อน

  • Informatica Acquisition ($8B): เพิ่มศักยภาพด้าน data governance, automation, AI-driven decision-making

หุ้นและความเห็นนักวิเคราะห์

  • หุ้น Salesforce พุ่ง >5% pre-market, YTD ยังลด ~29%

  • นักวิเคราะห์หลายสถาบันให้มุมมองบวก:

    • KeyBanc: Overweight, ราคาเป้าหมาย $400

    • Canaccord Genuity: Buy, ราคาเป้าหมาย $300

    • BofA Securities: Buy, ราคาเป้าหมาย $325

    • Wolfe Research: Outperform, ราคาเป้าหมาย $310

    • Needham: Buy, ราคาเป้าหมาย $400

    • Stifel: Buy, ราคาเป้าหมาย $300

สามเสาหลักกลยุทธ์ขยายธุรกิจ

  1. AI & Data Integration: Agentforce 360 + Gemini + Informatica

  2. Financial Efficiency: “50 by FY30” + โครงการซื้อหุ้นคืน $7B

  3. Organic Growth: รักษา CAGR >10% และรายได้ >$60B ภายใน 2030

Salesforce ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ AI เป็นแกนกลางของกลยุทธ์ธุรกิจ, ตำแหน่งบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์สำคัญจาก Digital Transformation ระดับโลก

Source: xStation5

17 ตุลาคม 2025, 15:37

