Salesforce พุ่ง 8% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ระยะยาว 📈

Revenue Forecast FY2030: ปรับขึ้น > $60B, สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด $58.37B
Data & AI Segment: โต 120% YoY, รายได้ Q2 $1.2B
Agentforce AI Platform: สร้าง $440M ARR
Share Buyback: ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า $7B
คาดการณ์รายได้ระยะยาว
คาด Revenue > $60B ภายใน FY2030, สูงกว่าคาด Wall Street $58.37B
ยังไม่รวมกำไรจากการเข้าซื้อ Informatica มูลค่า $8B ที่คาดว่าจะปิดเร็ว ๆ นี้
คาด CAGR >10% ระหว่าง FY2026–2030 แสดงถึงศักยภาพเติบโตใน Cloud และ AI
กรอบกลยุทธ์ระยะยาว “50 by FY30”
มุ่งสร้าง 50% จากการเติบโตของ Subscription + Non-GAAP Operating Margin
เน้น การขยายรายได้ควบคู่กับประสิทธิภาพต้นทุน เพื่อแข่งขันกับ Microsoft และ Oracle
ธุรกิจ Data & AI
รายได้ Q2 $1.2B, โต 120% YoY
Agentforce AI Platform: ARR $440M, คาดสามารถเพิ่ม 3–4 เท่าเมื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
Agentforce 360: เวอร์ชันใหม่รวมผลิตภัณฑ์ Salesforce Cloud ทั้งหมด, รองรับ workflow automation, customer service optimization, real-time data analysis
ความร่วมมือและการเข้าซื้อกิจการ
Agentforce 360 + Google Gemini: AI agents อัตโนมัติสำหรับกระบวนการธุรกิจซับซ้อน
Informatica Acquisition ($8B): เพิ่มศักยภาพด้าน data governance, automation, AI-driven decision-making
หุ้นและความเห็นนักวิเคราะห์
หุ้น Salesforce พุ่ง >5% pre-market, YTD ยังลด ~29%
นักวิเคราะห์หลายสถาบันให้มุมมองบวก:
KeyBanc: Overweight, ราคาเป้าหมาย $400
Canaccord Genuity: Buy, ราคาเป้าหมาย $300
BofA Securities: Buy, ราคาเป้าหมาย $325
Wolfe Research: Outperform, ราคาเป้าหมาย $310
Needham: Buy, ราคาเป้าหมาย $400
Stifel: Buy, ราคาเป้าหมาย $300
สามเสาหลักกลยุทธ์ขยายธุรกิจ
AI & Data Integration: Agentforce 360 + Gemini + Informatica
Financial Efficiency: “50 by FY30” + โครงการซื้อหุ้นคืน $7B
Organic Growth: รักษา CAGR >10% และรายได้ >$60B ภายใน 2030
Salesforce ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ AI เป็นแกนกลางของกลยุทธ์ธุรกิจ, ตำแหน่งบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์สำคัญจาก Digital Transformation ระดับโลก
Source: xStation5
