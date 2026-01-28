US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?

-
S&P 500 Q4 2025: 75% ของบริษัทที่รายงาน EPS เกินคาด แต่คาดการณ์กำไรรวมปรับลงเล็กน้อยเป็น +8.2% YoY
Valuation สูง: Forward P/E 22.1 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5–10 ปี แต่การเติบโตกำไรสองหลักใน 2026 รองรับ premium ของตลาด
สัญญา S&P 500 (US500) ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์วันนี้ราว 7,040 ขณะที่ตลาดรอ การตัดสินใจของ Fed เวลา 18:00 GMT สัปดาห์นี้มี “Magnificent 7” สี่บริษัท รายงานผล Q4 ได้แก่ Meta, Microsoft (หลังตลาดวันนี้) และ Apple, Tesla ซึ่งอาจทำให้ US500 มีความผันผวนสูงทั้งขึ้นและลง
Source: xStation5
ผลประกอบการ Big Tech Q4 2025
หลังปิดตลาดสหรัฐวันนี้ Microsoft และ Meta Platforms จะรายงานผลประกอบการ โดยตลาดคาดหวังสูง
ในหลายไตรมาสที่ผ่านมา “Magnificent 7” มักเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ การเติบโตกำไร YoY ของ S&P 500
Consensus สำหรับ S&P 500 ทั้งหมด ชี้การเติบโตกำไร +8.2% YoY ใน Q4 2025 หากเป็นไปตามนี้ จะเป็น ไตรมาสที่ 10 ติดต่อกันของการเติบโต
บริษัทที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตสูงสุด 5 อันดับใน Q4:
Nvidia
Boeing
Alphabet (Google)
Micron Technology
Microsoft
➡️ 3 ใน 5 รายใหญ่สุด คือ Magnificent 7: Nvidia, Alphabet, Microsoft
Boeing นอกกลุ่ม Mag7 ได้รับประโยชน์จาก base effect เนื่องจากปีที่แล้วมีขาดทุนสูง
แนวโน้มปี 2026:
นักลงทุนคาดว่า Mag7 และบริษัท S&P 500 ที่เหลือ จะเติบโต กำไรสองหลัก
Mag7 คาดเติบโต ~23% YoY
ส่วนบริษัท S&P 500 ที่เหลือเติบโต ~12.1%
ตลาดตั้งราคา EPS Q4 2025 ของ Mag7 ~20% ในขณะที่อีก 493 บริษัทเฉลี่ย ~4%
สรุป: Big Tech ยังคงเป็นแรงขับสำคัญของ S&P 500 และมีแนวโน้มช่วยหนุนตลาดแม้ความคาดหวังสูง
Source: FactSet Research
สรุปสถานการณ์ S&P 500 (ข้อมูล FactSet ถึง 23 ม.ค.)
จำนวนบริษัทรายงานผล: ประมาณ 13% ของ S&P 500
ผลประกอบการเหนือความคาดหมาย:
EPS: 75% ทำได้เหนือคาด (positive surprise)
-
รายได้: 69% ทำได้เหนือคาด
การปรับคาดการณ์กำไร Q4 2025:
สิ้นเดือนธ.ค. ตลาดคาด +8.3% YoY
-
ปัจจุบันปรับลงเล็กน้อยเป็น +8.2% YoY
4 sector ปรับลด EPS และมี negative surprise ทำให้คาดการณ์ต่ำกว่าปลายธ.ค.
แนวทาง Q1 2026:
6 บริษัทให้ guidance EPS เชิงลบ
-
4 บริษัทให้ guidance EPS เชิงบวก
Valuation:
Forward P/E 12 เดือนของ S&P 500: 22.1
-
สูงกว่า ค่าเฉลี่ย 5 ปี (20.0) และ 10 ปี (18.8)
แม้ว่าตลาดจะ “แพง” กว่าประวัติศาสตร์ แต่การเติบโตกำไรสองหลักในปี 2026 ทำให้มีเหตุผลรองรับ premium valuation
Source: FactSet Research
