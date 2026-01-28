อ่านเพิ่มเติม
18:29 · 28 มกราคม 2026

US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก

  • S&P 500 Q4 2025: 75% ของบริษัทที่รายงาน EPS เกินคาด แต่คาดการณ์กำไรรวมปรับลงเล็กน้อยเป็น +8.2% YoY

  • Valuation สูง: Forward P/E 22.1 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5–10 ปี แต่การเติบโตกำไรสองหลักใน 2026 รองรับ premium ของตลาด

สัญญา S&P 500 (US500) ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์วันนี้ราว 7,040 ขณะที่ตลาดรอ การตัดสินใจของ Fed เวลา 18:00 GMT สัปดาห์นี้มี “Magnificent 7” สี่บริษัท รายงานผล Q4 ได้แก่ Meta, Microsoft (หลังตลาดวันนี้) และ Apple, Tesla ซึ่งอาจทำให้ US500 มีความผันผวนสูงทั้งขึ้นและลง

Source: xStation5

ผลประกอบการ Big Tech Q4 2025

หลังปิดตลาดสหรัฐวันนี้ Microsoft และ Meta Platforms จะรายงานผลประกอบการ โดยตลาดคาดหวังสูง

ในหลายไตรมาสที่ผ่านมา “Magnificent 7” มักเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ การเติบโตกำไร YoY ของ S&P 500

  • Consensus สำหรับ S&P 500 ทั้งหมด ชี้การเติบโตกำไร +8.2% YoY ใน Q4 2025 หากเป็นไปตามนี้ จะเป็น ไตรมาสที่ 10 ติดต่อกันของการเติบโต

บริษัทที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตสูงสุด 5 อันดับใน Q4:

  1. Nvidia

  2. Boeing

  3. Alphabet (Google)

  4. Micron Technology

  5. Microsoft

➡️ 3 ใน 5 รายใหญ่สุด คือ Magnificent 7: Nvidia, Alphabet, Microsoft

  • Boeing นอกกลุ่ม Mag7 ได้รับประโยชน์จาก base effect เนื่องจากปีที่แล้วมีขาดทุนสูง

แนวโน้มปี 2026:

  • นักลงทุนคาดว่า Mag7 และบริษัท S&P 500 ที่เหลือ จะเติบโต กำไรสองหลัก

  • Mag7 คาดเติบโต ~23% YoY

  • ส่วนบริษัท S&P 500 ที่เหลือเติบโต ~12.1%

  • ตลาดตั้งราคา EPS Q4 2025 ของ Mag7 ~20% ในขณะที่อีก 493 บริษัทเฉลี่ย ~4%

สรุป: Big Tech ยังคงเป็นแรงขับสำคัญของ S&P 500 และมีแนวโน้มช่วยหนุนตลาดแม้ความคาดหวังสูง


Source: FactSet Research

สรุปสถานการณ์ S&P 500 (ข้อมูล FactSet ถึง 23 ม.ค.)

  • จำนวนบริษัทรายงานผล: ประมาณ 13% ของ S&P 500

  • ผลประกอบการเหนือความคาดหมาย:

    • EPS: 75% ทำได้เหนือคาด (positive surprise)

    • รายได้: 69% ทำได้เหนือคาด

  • การปรับคาดการณ์กำไร Q4 2025:

    • สิ้นเดือนธ.ค. ตลาดคาด +8.3% YoY

    • ปัจจุบันปรับลงเล็กน้อยเป็น +8.2% YoY

    • 4 sector ปรับลด EPS และมี negative surprise ทำให้คาดการณ์ต่ำกว่าปลายธ.ค.

  • แนวทาง Q1 2026:

    • 6 บริษัทให้ guidance EPS เชิงลบ

    • 4 บริษัทให้ guidance EPS เชิงบวก

  • Valuation:

    • Forward P/E 12 เดือนของ S&P 500: 22.1

    • สูงกว่า ค่าเฉลี่ย 5 ปี (20.0) และ 10 ปี (18.8)

    • แม้ว่าตลาดจะ “แพง” กว่าประวัติศาสตร์ แต่การเติบโตกำไรสองหลักในปี 2026 ทำให้มีเหตุผลรองรับ premium valuation

Source: FactSet Research

31 มกราคม 2026, 00:59

ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
31 มกราคม 2026, 00:56

EURUSD ร่วง 0.5% หลังรายงานเงินเฟ้อ PPI สหรัฐฯ กดดันตลาด 🚨
31 มกราคม 2026, 00:54

ดัชนียุโรปทำผลงานดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ก่อนตลาด Wall Street เปิด 📉
30 มกราคม 2026, 17:53

⏬ เงินต่ำกว่า $100 ทองคำทะลุ $5,000

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก