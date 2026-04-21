USA Rare Earth เข้าซื้อเหมืองแร่หายากสำคัญในบราซิล ⛏️

USA Rare Earth (USAR.US) ซื้อกิจการเหมือง Serra Verde ในบราซิล มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ ⛏️
บริษัท USA Rare Earth ประกาศเข้าซื้อกิจการบริษัทเหมืองแร่บราซิล Serra Verde เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานแร่หายากจากจีน
เหมือง Serra Verde ตั้งอยู่ในรัฐ Goiás ประเทศบราซิล และถือเป็นหนึ่งในแหล่งแร่หายากแบบ “ionic clays” ขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งนอกเอเชีย
จุดเด่นของแหล่งนี้คือมีสัดส่วน “heavy rare earth elements” สูง เช่น dysprosium และ terbium ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงที่ทนความร้อน และมีบทบาทหลักในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูง
ตลาดตอบรับเชิงบวกทันที โดยหุ้น USA Rare Earth พุ่งขึ้นมากกว่า 10% หลังประกาศข่าว
ดีลนี้มีกำหนดปิดในไตรมาส 3 ปี 2026 และเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดแร่หายาก ที่ถูกใช้เป็น “เครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์” ระหว่างประเทศ
เหมืองดังกล่าวผลิตแร่แม่เหล็กสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ neodymium, praseodymium, dysprosium และ terbium โดยมีสัญญารับซื้อระยะยาว 15 ปี ครอบคลุมผลผลิตทั้งหมด พร้อมการสนับสนุนทั้งจากภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ
ในภาพรวม ดีลนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้สหรัฐฯ ในการสร้างระบบซัพพลายเชนแร่หายากนอกเอเชีย และถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเร่งการเติบโตสำคัญของตลาดทุนวอลล์สตรีท เนื่องจากความต้องการแร่เหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกระแสพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีทั่วโลก ⛏️
ราคาหุ้นบริษัทปรับตัวขึ้นแรงในวันนี้ แม้ช่วงครึ่งหลังของการซื้อขายวันจันทร์โมเมนตัมจะเริ่มชะลอลง ขณะที่ค่า RSI 14 วันเข้าใกล้ระดับ 70 ซึ่งในอดีตมักเป็นโซนที่เกิดการย่อตัวทางเทคนิค 📉
(Source: xStation)
