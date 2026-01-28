อ่านเพิ่มเติม
09:12 · 28 มกราคม 2026

📉 ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า 🚨 USD Index ร่วงเกือบ 1%

ประเด็นหลัก
  • ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าแรงต่อเนื่อง – USDIDX ร่วงเกือบ 1% ต่ำกว่า 96 ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี โดยได้รับแรงกดดันจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ต่ำสุดรอบกว่า 8 ปี และสัญญาณสนับสนุนเยนจากกระทรวงการคลัง
  • สัญญาณทางเทคนิคชี้ oversold – การปรับตัวลดลงเป็นภาพสะท้อนแบบ 1:1 ของช่วง 2022–2023 RSI ต่ำกว่า 25 แสดงสถานะ oversold แรง แต่ผู้ขายยังคงครองตลาดอย่างแข็งแกร่ง รอการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเฟดพรุ่งนี้เป็นตัวแปรสำคัญ

📉 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) ร่วงหนัก 🚨

  • วันนี้ สัญญาฟิวเจอร์ส USDIDX ลดลงกว่า 0.9% หล่นต่ำกว่า 96 ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี

  • นับเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 4 วันติดกันรุนแรงที่สุดตั้งแต่เมษายน 2025

ปัจจัยกดดัน

1️⃣ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (Conference Board) ออกมาน่าผิดหวัง → ต่ำสุดตั้งแต่ 2014
2️⃣ คาดการณ์สนับสนุนเยนญี่ปุ่น จากสัญญาณของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
3️⃣ แรงกดดันภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ ของรัฐบาลสหรัฐฯ กับยุโรปและกลุ่ม BRICS

สถานการณ์คู่สกุลเงิน

  • ดอลลาร์อ่อนค่าเด่นชัดเทียบกับ เยน, ยูโร, ปอนด์ และฟรังก์สวิส

  • ตลาดรอ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดพรุ่งนี้ โดยคาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

มุมมองเชิงเทคนิค

  • การปรับตัวลดลงปัจจุบันของ USDIDX เกือบเป็น ภาพสะท้อน 1:1 กับการลดลงปี 2022–2023

  • หากเกิด pattern เดิม ระดับ 95 อาจเป็นจุดฟื้นตัวทางเทคนิค

  • RSI ต่ำกว่า 25 → สถานะ oversold สุดขีด ไม่เคยเห็นในรอบหลายปี

  • ปัจจุบันผู้ขายยัง ครองตลาดอย่างแข็งแกร่ง

Source: xStation5

30 มกราคม 2026, 14:43

