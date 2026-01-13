อ่านเพิ่มเติม
17:55 · 13 มกราคม 2026

USD/JPY พุ่งแรง! ความเสี่ยงยุบสภาล่างกดดันเยนอ่อนค่ารุนแรง

ประเด็นหลัก
  • เยนอ่อนค่ารุนแรงท่ามกลางความเสี่ยงทางการเมือง
  • ตลาดเริ่มตีราคาโอกาสนโยบายผ่อนคลายมากขึ้น
  • ความเสี่ยงการเข้าแทรกแซงเพิ่มขึ้นใกล้ระดับสำคัญ

ค่าเงินเยนญี่ปุ่นเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง หลังมีรายงานว่า นางซานาเอะ ทากาอิชิ นายกรัฐมนตรี เตรียมยุบสภาล่างตั้งแต่ต้นสมัยประชุมสภาในวันที่ 23 มกราคม ซึ่งอาจเปิดทางให้มีการเลือกตั้งฉุกเฉินในวันที่ 8 หรือ 15 กุมภาพันธ์ USD/JPY ปรับตัวขึ้นไปที่ 158.9500 ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าถึงระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2024 นอกจากนี้ เยนยังทำสถิติอ่อนค่าสุดขีดเทียบกับยูโรและฟรังก์สวิส และอ่อนค่าสุดขีดเทียบกับปอนด์อังกฤษนับตั้งแต่ปี 2008

ตลาดมองว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้จะช่วยเสริมอำนาจให้กับทากาอิชิ และเพิ่มความเป็นไปได้ของการขยายงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งยืนยันความคาดหมายว่า ญี่ปุ่นจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป

เยนยังคงอ่อนค่าสุดในกลุ่ม G10 อย่างชัดเจน (ที่มา: xStation 5)

แรงขายเยนสะท้อนความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นของที่เรียกว่า “Takaichi trade” นักลงทุนเริ่มตีราคาโอกาสของนโยบายการคลังที่ผ่อนคลายมากขึ้น และแรงกดดันต่อธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ให้เลื่อนการปรับนโยบายการเงินปกติ การรวมอำนาจทางการเมืองก่อนการเจรจางบประมาณยังเพิ่มความเสี่ยงของการออกพันธบัตรใหม่มากขึ้น

ทางการญี่ปุ่นพยายามจำกัดการปรับตัวลดลงของเยนด้วยการแทรกแซงทางวาจา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซัตสึกิ คาตายามะ ยืนยันว่า ในการหารือกับรัฐมนตรีคลังสหรัฐ สก็อตต์ เบสเซนต์ เธอแสดงความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเยนที่เป็น “ทางเดียว”

USD/JPY ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดหลายเดือน ปรับตัวขึ้น 0.60% ในวันเดียว อยู่ราว 159.0000 ขณะเขียนข่าว และกำลังเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 160.00

