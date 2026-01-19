ตลาดรายวัน: USD/JPY เผชิญแรงกดดันจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และนโยบายภาครัฐของญี่ปุ่น

คู่เงิน USD/JPY ปัจจุบันซื้อขายอยู่บริเวณ 158.111 เยนต่อดอลลาร์ โดยตลาดยังคงเผชิญแรงกดดันจากความผันผวน ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจาก ความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ความเสี่ยงจาก ความเป็นไปได้ของการแทรกแซงค่าเงิน รวมถึง ความไม่แน่นอนทางการเมืองในญี่ปุ่น
Source: xStation5
ปัจจัยที่กำลังกำหนดทิศทาง USD/JPY ในวันนี้
1. นโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
ตลาดกำลังตอบสนองต่อความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นในอนาคต โดยสัญญาณล่าสุดบ่งชี้ว่า BoJ อาจเร่งจังหวะการขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินเยน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้สกุลเงินน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน และลดแรงกดดันขาลงต่อคู่ USD/JPY
2. ความเสี่ยงของการแทรกแซงค่าเงิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเน้นย้ำว่า กำลังพิจารณาทุกทางเลือก รวมถึงความเป็นไปได้ของการแทรกแซงค่าเงินร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินเยนที่มากเกินไป เพียงแค่ความเป็นไปได้ของการแทรกแซงก็เพียงพอที่จะกระตุ้นปฏิกิริยาของตลาดทันที เนื่องจากนักลงทุนเร่งป้องกันความเสี่ยง ส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าในระยะสั้น
3. นโยบายของซานาเอะ ทาคาอิจิ
นายกรัฐมนตรีมีแผนยุบสภาหลังวันที่ 23 มกราคม และจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนด เพื่อผลักดันนโยบายการคลังแบบขยายตัว ซึ่งอาจกดดันค่าเงินเยนในระยะยาว ขณะเดียวกันก็เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดในภาพรวม
